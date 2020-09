Antonio Márquez: «El seguimiento de los alumnos que trabajen desde casa está garantizado»

Antonio Márquez (Trigueros, Huelva, 1973) destaca que los centros han organizado la semipresencialidad en función de los espacios que tenían disponibles y de los docentes con los que han contado. Subraya que la falta de profesores para cubrir todas las plazas vacantes en los institutos ha complicado más todavía este inicio de curso que han preparado a toda prisa por los cambios en la normativa «con muy poco margen de tiempo». Sostiene que los grupos estables de convivencia son «complicados» pero que han trabajado para que los haya.

Antonio Márquez es el director del IES Quartó del Rei de Santa Eulària y desde hace menos de un año presidente de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria de las Pitiusas.



¿Cree que se debería haber retrasado el inicio del curso?

Ahora mismo eso es como ir hacia atrás. Nosotros propusimos en su momento dejarnos unos días más, tampoco muchos, para acabar la organización que teníamos. Pero a día de hoy está hecho, es lo que hay, ya está.

En los centros han trabajado contrarreloj para poder llegar al día 10 de septiembre e iniciar las clases. ¿Ha faltado previsión?

El problema es que los cambios se han dado con muy poco margen de tiempo. Muchos centros se han encontrado con tener que ir directamente al escenario B cuando lo tenían todo planificado para el A. Esto ha conllevado días de muchísimo trabajo y estrés. ¿Falta de previsión? Creo que lo que igual ha faltado es tiempo; ha sido todo precipitado. La hipótesis de partida era que se empezaría en un escenario A, se pasaría al C durante una semana o unos días y luego ya pasaríamos al B, pero nos hemos encontrado directamente con ese escenario y ha sido muy complicado.

¿Por qué no se desarrollaron todos los escenarios con antelación? ¿Educación no debería haberles dicho que trabajaran los tres y no dar la idea de que se empezaría en el A?

Iniciar el centro con un escenario A era más favorable para todos. Yo creo que la conselleria no quería que entraramos en el escenario B, ya que estamos en una situación mucho más complicada. Es difícil. No sé qué decir. La información sanitaria y de cómo podía evolucionar [la situación] la tienen ellos.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron?

Casi el primer problema fue el mobiliario, que hemos tenido que sacar mucho de los centros, buscar almacenamiento. Y llegar a tiempo para dejarlo todo organizado y con la señalización. Eso nos preocupaba pero lo hemos conseguido.

Tenían que dejar las ratios en torno a 20 alumnos. ¿Se ha cumplido en los institutos pitiusos?

Va por centros. Unos lo han conseguido y otros han tenido que optar por la semipresencialidad. ¿De qué ha dependido? De los espacios que tenían disponibles y del número de profesores. Aquí en nuestro caso, lo hemos logrado en ESO y primero de Bachillerato, pero en segundo no. Para eso hubiéramos necesitado algún profesor más.

Dice que cada centro ha tenido que adecuarse a sus circunstancias de espacio y personal al aplicar la semipresencialidad, ¿pero no debería haber habido un criterio homogéneo?

Cuando se planificó el escenario B en julio no había requisito de un máximo 20 alumnos por aula. Entonces hubo centros, entre los que me incluyo, que habíamos hecho una previsión con más de 20 siempre que cumpliéramos la distancia de seguridad. Después se puso ese tope y hemos tenido que reorganizar muchas cosas en un corto periodo de tiempo. Luego, cada centro tiene un tamaño de aulas; la media son 50 metros cuadrados para que quepan 20 alumnos, pero hay centros que no llegaban a eso. A la hora de ajustar los grupos había que ver el profesorado en plantilla. Se han tenido que tomar decisiones muy duras; es complicado decir: 'Hasta aquí lo puedo hacer [presencial] y a partir de aquí no'.

Habrían necesitado más espacio y más personal.

La conselleria ha estado trabajando con los ayuntamientos para conseguir espacios, pero al final las plantillas que tenemos son las que hay. Ha habido centros que han recibido refuerzos, un profesor más, pero muchas veces no es suficiente para cubrir todo lo que necesitas.

¿Esa disparidad de escenarios B no profundiza en la desigualdad de oportunidades de los estudiantes? Según dónde estudias puedes ir a clase o no.

Esto siempre generará esa percepción, pero tenemos que ser positivos. El seguimiento de los alumnos que trabajen de forma semipresencial está garantizado. No recibirán ni más ni menos contenidos, simplemente lo harán de forma diferente. Ése es nuestro trabajo, conseguirlo. ¿Que nos hubiera gustado hacerlo todo presencial? Sí. Pero el espacio y los profesores son los que tenemos. Y mantener las ratios a 20 se ha conseguido con mucho esfuerzo: implica que muchos profesores hagan más horas de media de lo habitual, se han suprimido desdobles, se han eliminado proyectos que teníamos en marcha para dedicar esas horas a tener profesores en el aula...

Ahora cambiará la manera de enseñar.

Totalmente. En la metodología de trabajo por proyectos solemos hacer grupos de tres, cuatro o cinco alumnos en el que todos trabajan alrededor de una mesa. Si no pueden compartir material, si no pueden estar uno frente a otro, cambia totalmente la forma de trabajar. Estamos todos intentando ver formas para que el cambio no sea tan duro y para recuperar esta metodología en la nueva situación, porque tampoco renunciamos a ella.

Con todos estos cambios, ¿qué se puede esperar de este curso?

Este curso estará marcado por el aspecto sanitario. Lo primero que tenemos que conseguir es que los alumnos adquieran los hábitos de cómo circular, de la distancia de seguridad. A partir de aquí podemos implementar cosas nuevas pedagógicamente en los centros. Y luego, estamos sometidos a criterios sanitarios: si tenemos la suerte de que el número de contagios baja y mejora, podríamos recuperar un poco el funcionamiento de antes. Pero este es un tema sanitario.

¿Creen que trabajarán todo el curso en el escenario B si no hay un nuevo confinamiento?

No tenemos información a este respecto. Sólo nos han dicho que el inicio de curso es en el escenario B y que, en función de cómo vaya evolucionando [la situación], nos irían diciendo.

¿Son posibles los grupos burbuja o estables en los institutos, donde, por ejemplo, hay diferentes asignaturas optativas y los docentes dan clase a varios grupos?

Un grupo estable de convivencia en un centro es muy complicado, pero sí estamos intentando llegar, dentro de nuestras posibilidades, a que los pueda haber. El tema de los profesores no lo podemos evitar, hay distintas especialidades y puede pasar que a lo largo de una semana tengas una media de ocho o diez profesores que entran en una clase. Esto no se puede evitar. Lo que sí hemos hecho en muchos centros son grupos puros de optativas, de tal manera que no se puedan mezclar. El patio también lo hemos zonificado para que no se mezclen. Y a la hora de moverse en el centro, evitamos que salgan en grupos.

Pero...

De todas formas, ha habido casos de optativas, en los niveles más elevados, en los que sí se tendrán que mezclar, pero intentamos que sea de la manera más estable posible para que, si se produjera algún contagio, pueda estar lo más identificado posible y no nos encontremos con que hay que hacer algún tipo de confinamiento en todo un nivel, en todo un cuarto de ESO o un primero de Bachillerato.

¿Están más expuestos los profesores de Secundaria por el hecho de que deben moverse en diferentes grupos?

Creo que Infantil, Primaria y Secundaria estamos igual de expuestos, lo único que cambia es el número de personas con las que te relacionas. Pero si cumples las medidas de ventilación, distancia y seguridad, que se está haciendo, estaríamos casi en la misma tesitura. Otra cosa es que si se detecta algún caso [de Covid-19], a la hora de hacer las pruebas lógicamente afectaría a más profesores.

¿Tienen material y equipos de protección necesarios para trabajar?

Nos han dotado de material, de geles hidroalcohólicos, de equipos de protección individual. Lo que sí pedimos es que las mascarillas que nos den sean FFP2, ya que las que nos ha suministrado la conselleria no llegan a una protección tan alta. Especialmente teniendo en cuenta el profesorado que es sensible, que puede ser más de riesgo, pero tiene que venir a trabajar. Pedimos que se dote primero a ese profesorado y luego al resto de mascarillas que den la máxima protección.

Hablaba antes de la necesidad de más profesorado para crear más grupos. Pero, al margen de esto, ¿han empezado este curso con todas las plazas de docentes ya cubiertas?

No. En muchos centros ha faltado plantilla por cubrir. En el mío todavía están llegando profesores y ayer [por el miércoles] aún faltaban cinco plazas por cubrir. Esto ha dificultado el inicio de curso, nos ha generado muchísimas complicaciones y estrés. Ahora se está haciendo un sistema extraordinario para poder cubrir de urgencia.

Pero si en el inicio de curso que había tiempo se producen estas demoras, ¿es realista creer que cuando empiece a haber bajas o contagios y aislamientos por Covid-19 se cubrirán las plazas rápidamente? Se dice en 24 horas...

Esperemos que sí, seamos positivos. Ahora van a implantar el mecanismo de sustituciones rápidas y a ver cómo funciona. Esperemos que sí porque será necesario. Un centro no se puede ver con que le faltan cinco o diez profesores en un momento determinado, eso altera muchísimo el funcionamiento.

Para los profesores, el trabajo semipresencial con alumnos en clase y en casa supondrá...

Un trabajo extra, lógicamente.

¿Cómo lo van a afrontar?

Como lo hicimos en el escenario anterior: dedicándole muchas horas. En nuestro caso, el classroom será el hilo conductor para hacer las actividades. Hay centros donde se van haciendo actividades, se explica el temario para unos alumnos, al día siguiente cuando vienen los otros se preguntan dudas y se comenta otra vez. Otros se están planteando hacer como si fuera clase en directo, con cámaras.

¿Unos siguen la clase en el aula y otros desde sus casas, a la vez?

Exacto. Barajamos muchas opciones para que el seguimiento de las clases sea lo más continuo posible. Pero lógicamente esto implica un esfuerzo mayor para los profesores, pues aparte de llevar sus grupos y sus clases, deben corregir esas actividades para que los estudiantes no se queden descolgados. Pero bueno, lo haremos y lo haremos bien.

Y esto también necesita de una gran implicación por parte de los alumnos.

De los alumnos y también de las familias. Es necesario que entre todos consigamos que las actividades se hagan, se entreguen a tiempo y con la calidad que es necesaria. Es un trabajo en equipo de profesorado, familias y alumnos para que funcione. Y lógicamente significa esfuerzo.

De la experiencia ya vivida durante el confinamiento, ¿son optimistas en cuanto a esa implicación de familias y alumnos?

Confío en que sí. Siempre puede haber alguna excepción, pero en la época del confinamiento ya vimos que las familias estaban implicadas y ayudaban.

Echando ahora la vista atrás, ¿qué cree que se hizo mal y bien entonces?

No sabría decir. Fue tal vorágine, y seguimos en ella, que me cuesta ver en qué se acertó y en qué no.

¿Pues que se aprendió?

Hemos aprendido a usar herramientas tecnológicas, las TIC, pero ya no de forma básica, sino que hemos trabajado en videoconferencias con los alumnos y hemos buscado formas alternativas para trabajar, desarrollando herramientas y trabajos más atractivos. Esos tres meses nos han puesto en un nivel de digitalización muy alto. ¿Lo que se hiciera mal? Es que fue todo tan inesperado... Lógicamente puedes modificar cosas. Ahora los centros estamos apostando para que pueda haber la máxima presencialidad posible porque ayuda al alumnado, pero en ese momento...

Porque se ha visto que la educación tiene que ser presencial.

Sí, con la mayor presencialidad. Las nuevas tecnologías te ayudan mucho, pero deben tener una limitación en el tiempo. Además, a través de la cámara se pierden matices, la interacción no es la misma. Los alumnos en clase se mueven, se miran, hacen bromas, el profesor también. Eso es importante. No solo vienes aquí al centro a aprender una serie de contenidos, también para prepararte como persona y la interacción con otras es importante.

Ha dicho antes que otro de los problemas para bajar ratios fue el de la falta de espacios. ¿A qué han tenido que renunciar los institutos para sacar esos espacios?

En nuestro caso los laboratorios los hemos convertido en aulas, la biblioteca la hemos convertido en aula, el gimnasio también. Dentro de las posibilidades de cada centro, hemos tenido que calcular superficies, medir las distancias, ver cuántos alumnos pueden caber, cómo podemos organizar los grupos y usar el máximo de espacio posible para hacerlo.

¿Esto supone tener que dejar de hacer actividades que se hacían en esos espacios?

Nosotros, por ejemplo, el laboratorio lo haremos pero con herramientas informáticas y aplicaciones que dejaremos para más adelante. Y para Educación Física el Ayuntamiento nos ha dejado instalaciones. Sé que muchos centros están haciendo lo mismo, tirando de instalaciones municipales para poder tener espacios. Otros no tienen posibilidad y deben organizarse con lo que tienen.

¿Cree que es necesario tener personal sanitario en los centros educativos?

No estaría mal. Lógicamente si lo tuviéramos, ante un problema, nos ayudaría bastante. Pero ahora lo que nos han dicho es que habilitan un teléfono de atención directa a los centros para cualquier consulta.

¿Qué balance hace de los primeros días de inicio de curso?

Podemos estar contentos con el resultado que hemos obtenido del trabajo que hemos hecho, los docentes y de los equipos directivos, para organizar los centros. Las Apimas también nos han ayudado. Ha sido muy complicado y sigue siéndolo por tema de normativa, por la falta de incorporación de profesores? Nosotros hemos dado todo lo que podíamos dadas las circunstancias; todo y un poco más, porque hemos sacrificado mucho.

Y seguirá siendo así el resto del curso..

Yo confío en que no. Cuando se cubran los puestos y haya un sistema rápido de gestión de bajas, se nos facilitará mucho la vida a nosotros, aparte de otra serie de medidas que se puedan adoptar. Sabemos que la conselleria trabaja para dotarnos de todo lo necesario para que todo funcione bien.

¿Se ha detectado algún caso de Covid-19 en estos días?

Eso es la conselleria quien tiene que dar la información.

¿Y tienen algunas situaciones de absentismo?

Casi nada. En nuestro caso, en este inicio de curso han venido casi todos los alumnos y la mayoría de los que han faltado es porque tenían que venir de fuera o por alguna razón médica o así. De todas formas esto lo iremos viendo a lo largo de las dos o tres primeras semanas.

¿Piensa que habrá un nuevo confinamiento este curso?

Esperemos que no, porque querrá decir que lo estamos haciendo bien, que estamos cumpliendo las directrices sanitarias y que no es necesario. Pero tenemos que concienciarnos e ir todos a una.

¿Hay demasiadas medidas de seguridad en los centros y muy pocas fuera de ellos?

En eso prefiero no entrar porque es el ámbito personal. Nosotros tenemos una normativa que tenemos que cumplir y nos esforzamos



PETICIONES

Reuniones de Educación por islas

Los directores de los centros de Educación Secundaria de las Pitiüses piden que la conselleria realice reuniones por islas y no de todos los institutos de Balears en su conjunto. «Cada isla tiene su particularidad y nos gustaría que hubiera una reunión para las dos», apunta Antonio Márquez en referencia a una reunión sólo las Pitiüses.

Preocupación por el alumnado sordo

Márquez explica la preocupación de los directores por los alumnos sordos. «Ahora nos encontramos esperando instrucciones de la conselleria para ver qué se puede hacer y cómo se puede trabajar con ellos, porque no existe una mascarilla transparente homologable», comenta.

Limpieza en el transporte escolar

Y piden que «se cuide mucho la desinfección» en autobuses de transporte escolar, sobre todo cuando alumnos de varios centros usan la misma línea. «Pedimos que cuando se deje a un grupo se haga la desinfección antes de entrar otro», dice Márquez, que señala que han detectado «algún caso» en que no se ha hecho correctamente. Ya lo han comentado a la conselleria, que está pendiente.