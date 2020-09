«Primero nos dicen que saquemos a los niños por un positivo y después que les volvamos a llevar»

Padres de alumnos de tercero de Primaria denunciaron que, el viernes sobre la una y media del mediodía, los responsables del CEIP S'Olivera se pusieron en contacto con ellos para que pasaran a recoger a sus hijos porque uno de ellos había dado positivo en Covid-19, pero después hubo un cambio de criterio. «Los padres fuimos al colegio y nos llevamos a los niños [que tienen 8 años y en la clase son 14 en total], y nos dijeron que tendrían que empezar el periodo de cuarentena y que la próxima semana nos llamarían para hacerles las pruebas PCR», explicó la madre de uno de los menores. Pero poco después, sobre las tres de la tarde, les volvieron a llamar para decirles que no, que todo lo anterior no es necesario y que los niños deben regresar mañana, lunes, al colegio.

«Nos vuelven locos»

«Todo esto no nos da ningún tipo de seguridad, estos cambios de actuación nos vuelven locos, y queremos dejar claro que no culpamos al colegio en absoluto», declaró ayer una de las madres afectadas. «Además, nos entran dudas acerca de la conveniencia de llevar los niños al colegio el lunes o no hacerlo», añadió.

Desde la conselleria de Educación dijeron ayer que este embrollo a la hora de afrontar el positivo de un niño en una clase de Primaria podría deberse a que la nueva normativa autonómica, que se emitió poco antes de que empezaran las clases, y que alude a la especial característica de Balears respecto a la norma estatal, ya que en las islas desde que empezó el curso se impuso en Primaria –a diferencia de Infantil– la obligatoriedad de que los niños lleven mascarilla y mantengan la distancia de seguridad.

Por tanto, la relación entre los niños en este caso no se consideraría contacto estrecho, ya que, en teoría, siempre llevan mascarilla y mantienen la distancia.

En consecuencia, aunque se haya registrado un positivo el resto de la clase no tendría que observar cuarentena. Todo esto cambiaría en el caso de que hubiera tres positivos, ya que a partir de ese número se consideraría brote, y entonces sí habría que suspender la clase y guardar cuarentena. La única manera de saber si hay brote es hacer pruebas PCR a los pequeños, algo que, al parecer, en este caso se ha descartado.