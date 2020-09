300 personas protestan en Ibiza contra las restricciones por el coronavirus

Más de 300 personas se manifestaron ayer por la tarde por las calles de Ibiza en respuesta a las nuevas medidas dictadas por el Govern que prohíben la movilidad de los habitantes de dos áreas del centro de Ibiza ciudad y de Sant Antoni debido al gran número de contagios por Covid-19 que existen en la zona, según las explicaciones de la conselleria de Salud. (Ver galería de imágenes)

La manifestación no estaba autorizada ya que no había sido comunicada a la Dirección Insular del Estado en Ibiza. Aunque no se produjeron incidentes graves ni hubo detenidos, la Policía Nacional levantó 13 actas por desobediencia a la autoridad, una cifra que podría aumentar, ya que «los agentes pueden seguir identificando a más personas en las próximas horas», aseguraron desde la Dirección Insular a través de una nota.

Al grito de «no al confinamiento», «libertad, libertad» y «los niños no se tocan», alrededor de 200 personas se presentaron a las 19 horas en Vara de Rey para exigir al Govern balear que revoque las medidas impuestas. Nada más comenzar, un grupo de asistentes empezó a pedir firmas para que los niños no tengan la obligación de llevar mascarillas a los centros escolares. A continuación, los manifestantes iniciaron su recorrido por la Avenida de España y algunas calles del interior de Vila en dirección al puerto. Un centenar de personas se fueron sumando a la protesta mientras el grupo avanzaba por las calles de la ciudad y coches, camiones y furgonetas se solidarizaban con los manifestantes a base de expresarse con el claxon.



«No al muro de Ibiza»



Durante la manifestación, que continuó con su recorrido por el puerto de Ibiza, se vio a asistentes con y sin mascarilla, así como pancartas en las que se exigía «libertad». Otras exigían: «Terminad la pandemia falsa» y una joven con pasamontañas debajo de la mascarilla llevaba un cartel que decía: «No al muro de Ibiza».

La marcha reunió a personas de diferentes colectivos: comerciantes, antimascarillas, negacionistas... También había familias con niños.

«La mayoría de participantes –continúa la nota de la Dirección Insular– llevaba mascarillas, pero otros no. Los agentes han requerido a los que incumplían las medidas sociosanitarias a que se pusieran las mascarillas. La Policía Nacional tenía un dispositivo de seguridad con varios equipos de Seguridad Ciudadana entre otros en la zona, a los que hay que sumar los efectivos de la Policía Local. Los agentes han hecho un seguimiento a los que parecían ser los responsables del acto y a los que incumplían deliberadamente las normas sociosanitarias (no llevar mascarilla, no respetar la distancia de seguridad). Al finalizar la manifestación, la Policía Nacional ha identificado a más de una decena de personas».

«Las actas levantadas se tramitan por la Ley de Seguridad Ciudadana como desobediencia a la autoridad, ya que las personas denunciadas han hecho caso omiso a las órdenes expresas de los agentes de que se pusieran las mascarillas. Las sanciones impuestas ascienden a 2.000 euros de media. Si además de la desobediencia, la persona denunciada es la promotora u organizadora de la manifestación/concentración no comunicada a la Delegación del Gobierno/Dirección Insular, se le añadiría otra multa de 600 euros. Por tanto, 2.600 euros de multa», añadió la Dirección Insular en un comunicado posterior.