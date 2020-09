Qué se puede hacer y qué no en las zonas confinadas en Ibiza y Sant Antoni

¿Puedo irme de viaje si resido en la zona afectada?

La consellera balear de Salud afirmó que las personas que tengan un viaje fuera de la isla previsto pueden hacerlo aunque vivan en la zona afectada por las restricciones.



¿Estarán abiertos los gimnasios?

No, Gómez destacó que se suspende la actividad de los gimnasios y los centros deportivos que se encuentren en las zonas afectadas: «El deporte es importante, pero también somos conscientes de la dificultad que supone practicarlo con la mascarilla».



¿Si vivo fuera de las calles confinadas puedo ir a comprar a la zona afectada?

La consellera de Salud indicó que las personas pueden acceder a la zona para acudir al mercado, como para otras actividades y trámites. Eso sí, insistió en que deben abandonar la zona restringida en el momento en el que acaben de realizarlas.



¿Puedo estar fuera de casa pasadas las diez de la noche?

Las restricciones prevén el toque de queda a las diez de la noche. A esa hora no sólo deberán cerrar todos los establecimientos que están dentro de la zona delimitada sino que el Govern pide a quienes residan en ella que pasada esa hora permanezcan en sus casas.



¿Puedo quedar con allegados de las zonas confinadas?

No, personas de las zonas no confinadas no pueden quedar con allegados que vivan en las calles afectadas por las restricciones. Ni en sus casas ni en bares ni en cafeterías.



¿Están abiertos los bares, cafeterías y restaurantes?

Sí, en las zonas afectadas los establecimientos de restauración pueden estar abiertos, pero deberán seguir una serie de condiciones. Los aforos, tanto en el interior como en la terraza se reducen al 50%, tienen que cerrar obligatoriamente a las diez de la noche y quedan inutilizadas las barras, que no se pueden usar, detalla la conselleria.



¿Hay transporte público?

La consellera balear de Salud destacó que el transporte público funcionará de forma normal, aunque cruce o tenga paradas en las zonas con limitaciones.



¿Puedo celebrar una fiesta en casa?

No, no se pueden reunir más de cinco personas no convivientes en un mismo espacio, aunque sea privado. De hecho, en un bar o restaurante las mesas y agrupaciones de mesas no pueden acoger a más de cinco personas.



¿Me afectan las restricciones si vivo en las calles frontera?

No, el Govern destaca que las personas que residan en las calles que delimitan el espacio restringido, como la avenida de España en Vila o el carrer Ample en Sant Antoni, no están afectados por las restricciones.



¿Seguirá habiendo misa en la iglesia?

La actividad queda suspendida en los lugares de culto. Sólo podrán celebrarse los funerales y siempre que no se supere un tercio del aforo ni acojan a más de quince personas, capacidad máxima que comparten los templos con los velatorios.



¿Y si tengo que hacer trámites?

Se puede entrar y salir de las zonas de restricción para realizar trámites notariales, judiciales, de documentación, correos, en los bancos o en compañías de seguros, así como en los registros o en los ayuntamientos y el Consell. También para realizar exámenes.



¿Puedo cruzar los límites de las zonas restringidas para buscar comida para llevar?

Aunque el BOIB no lo especifica, desde la conselleria balear de Salud detallaron ayer que una persona no puede entrar a la zona restringida para buscar comida preparada para llevársela después a casa.



Las nuevas restricciones y la calles afectadas.



Toda la información sobre Vila en el BOIB (PDF)

Toda la información sobre Sant Antoni en el BOIB (PDF)





Síguenos en Instagram