La venta de equipos informáticos aumenta por el temor a otro confinamiento en Ibiza

Empresas dedicadas a la venta de equipos informáticos aseguran que se ha incrementado la compra de este tipo de productos por parte de las familias de la isla ante el temor a que un nuevo confinamiento obligue a cerrar los centros educativos. No son las únicas que se están preparando, aseguran, pues resaltan que también hay empresas que están adquiriendo material en previsión a que sea necesario volver a trabajar desde casa. (Ver galería de imágenes)

«El aumento de ventas se ha notado bastante, sobre todo en estas dos últimas semanas», afirma Jordi Ferrer, socio de APP Informática en Ibiza, quien detalla que lo que más se está vendiendo son «ordenadores portátiles e impresoras» para «estudiar o trabajar en casa». «Quizás antes no lo necesitaban y ahora ya sí», comenta y añade que también hay quien «compra más tinta de la habitual, por si acaso».

Según Ferrer, aunque no todos los clientes les dicen que el motivo sea ese temor a un nuevo confinamiento y la necesidad de contar en casa con los equipos necesarios para continuar estudiando o trabajando, hay «mucha gente que sí lo comenta». «La gente está un poco asustada, sobre todo por la escuela de los niños», apunta Daniel Roig, gerente de SYS Informática Ibiza.

En su caso, también destaca que están trabajando más ahora y que las familias están adquiriendo «ordenadores, sobre todo portátiles pero de sobremesa también se están volviendo a vender, impresoras y tintas». «Tablets se venden, pero menos», agrega.

Tanto Ferrer como Roig indican que ya se notó un aumento de ventas después de decretarse el estado de alarma. «Al principio estuvo parada [la actividad], pero después se animó bastante», apunta Roig.

Ferrer subraya que llegó un momento en que la demanda fue tan grande que no podían ni atenderla. «El problema que hubo entonces y que seguramente volverá a haber ahora fue que no había material para vender. Se acabaron las distribuciones porque a nivel nacional no había, no había portátiles. Fue una demanda muy grande y no pudimos cubrirla, ni nosotros ni nadie, porque no se encontraban los productos», señala Ferrer.

En previsión a lo que pudiera pasar ahora, indica que han acumulado cierto stock pero dentro de sus «limitaciones». «No dejamos de ser una tienda pequeñita. Podemos tener algo más de stock, pero luego si no se cumplen las previsiones, el material informático es muy delicado, porque si hay mucha demanda el precio sube y si no, baja», comenta.

También destaca el incremento en la venta de ordenadores el propietario de PC Land, en Sant Antoni, Toni Tur: «Siempre cuando empieza el curso se hace un esfuerzo [por parte de las familias] y se venden ordenadores. Lo que es cierto es que ahora se están vendiendo más», comenta y hace referencia, sobre todo, a portátiles, impresoras y consumibles. «No es que sea una pasada, pero se nota un poquito el repunte», agrega.



Reparaciones de equipos viejos

Asimismo, apunta que se ha producido un «pequeño incremento» de las reparaciones de ordenadores viejos: «Portátiles con pantallas rotas, teclados rotos, se han cambiado baterías y cosas de éstas», detalla, al tiempo que subraya que hay casos de particulares que lo hacen «para teletrabajar» y otros cuyo objetivo es dárselo a sus hijos por si vuelven a cerrar los centros educativos.

«Todo el mundo tiene el temor de si nos vuelven a confinar», señala Tur, quien apostilla que esto no afecta sólo a las familias: «También hay muchas empresas que están comprando portátiles y estas cosas para si hay un nuevo confinamiento, poder trabajar desde casa».

En su caso, comenta que cuando se decretó el estado de alarma creció sobre todo el trabajo con las empresas que «estaban acostumbradas a trabajar en la oficina y necesitaban acondicionarse para el teletrabajo». «Aquello dio mucho trabajo», subraya y recuerda que entonces también hicieron gran número de reparaciones de equipos antiguos.

En este sentido, desde otra tienda de informática comentan que si bien no han notado un aumento de ventas significativo en estos momentos – «algo, un poquito pero no mucho», indican–, sí que han tenido más trabajo de «puesta a punto de equipos que estaban abandonados». «Se ha notado más el tema de volver a poner al día equipos que no se utilizaban, para los hijos o por si acaso», aseguran y recuerdan que cuando se produjo el confinamiento y cerraron los colegios e institutos hubo ventas de artículos «puntuales», sobre todo de impresoras.

«La gente está reparando cosas antiguas, ordenadores muy viejos que tenía abandonados», comenta también José Jiménez Rubio, propietario de APP Informática Santa Eulària.

Jiménez Rubio destaca que en estos momentos lo que más se está vendiendo son ordenadores, impresoras y cámaras web. «Para el colegio, para la gente que trabaja en casa. Dependiendo del uso que se le quiera dar, la gente va hacia un nivel de características o hacia otro superior», apunta.



Subida de precios

Asimismo, llama la atención el incremento de precios que se ha producido en todos estos artículos. «Los fabricantes han visto que hay tanta demanda, que han subido precios. Y como esto es una cadena, quien lo paga al final es el cliente», apunta y detalla que dicho incremento es de «por lo menos entre un 25% y un 30%» en comparación a antes de iniciarse la pandemia por el Covid-19.

Esto motiva, además, que haya quienes opten por intentar reparar los equipos antiguos. «Yo entiendo a la gente, que antes de gastarse un dinero intente reparar el ordenador viejo que tenían abandonado», indica y apostilla que equipos económicos «no hay en stock».

No obstante, el aumento de ventas no es generalizado. En Intecat comentan que si bien en el confinamiento se incrementó la compra de ordenadores, las cifras ahora son similares al año pasado.

Y en el caso de Infinitel, que no trabajan con particulares sino sólo con empresas, su gerente, Vicente Costa, indica que en marzo o abril se produjo «un pico fuerte» de demanda «tanto en portátiles como en auriculares con micrófono o routers que, de hecho, se agotaron» –todo ello elementos necesarios para videoconferencias y teletrabajo–, pero que después hubo «un parón total».

«Es que de nuestros diez primeros clientes, siete son cadenas hoteleras, por tanto el parón fue brutal. La caída puede haber sido de en torno a un 40% de facturación con respecto al año pasado», comentó y agregó que en estos momentos los clientes siguen «con el cinturón apretado» y no ha habido un aumento de demanda.