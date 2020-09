Los vertederos crecen en Cala d'en Serra

Dos montones de basura y residuos de todo tipo se acumulan junto al camino de acceso a Cala d'en Serra, justo en la entrada del hotel inacabado diseñado por el arquitecto Josep Lluís Sert en los años setenta. Además de este vertedero, en el interior de la estructura del edificio también se encuentran algunos vertidos de restos de obra de gran tamaño. (Ver galería de imágenes)

Los vertederes que se encuentran junto al camino, antes del sendero que accede a la pequeña calita que hay al sur de la bahía, se acumulan como mínimo desde el miércoles pasado, tal y como ha podido constatar este diario. El Ayuntamiento de Sant Joan ayer no pudo confirmar si tenía constancia de estos vertidos de residuos en el acceso a Cala d'en Serra.

Por otro lado, ayer por la mañana se desmanteló la estructura del chiringuito de esta cala, que este año no ha podido abrir al no recibir la autorización de la Demarcación de Costas para renovar la concesión. Los responsables del negocio que desmantelaban el kiosco mostraron su confianza en que la temporada que viene puedan volver a la actividad.

Este chiringuito, al igual que el de Cala Xuclar y es Caló des Moltons, no pudo recibir la concesión municipal de playas porque, al encontrarse en zona afectada por la Red Natura 2000, necesitaba el informe favorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente para que la Demarcación de Costas autorizara la ocupación del dominio público. En su momento, la conselleria de Medio Ambiente aseguró que su informe podría ser favorable si se subsanaban las deficiencias detectadas en el proyecto de concesiones. No obstante, en el caso de es Caló des Moltons, Sant Joan la ha declarado como playa virgen y no volverá a tener chiringuito.