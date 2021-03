El Ayuntamiento de Sant Josep mantiene firme su defensa, a pesar de las alegaciones y críticas, entre ellas del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), del polémico convenio urbanístico, aprobado de forma inicial, que permitiría, una vez modificado ex profeso el planeamiento urbanístico del municipio, la construcción de 12 viviendas de lujo en la parcela de es Port den Nebot, en primera línea de costa de Cala Vedella. El primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, insiste en que este acuerdo urbanístico con la propiedad del terreno, Bastiodon SL, es «bueno» porque daría viabilidad a un proyecto «mucho menos agresivo» al reducir las 60 viviendas inicialmente proyectadas y que ampara la licencia concedida en 2005 aún en vigor por las 12 de lujo. Guerrero reitera que, según los técnicos municipales y externos contratados, no se puede anular el permiso de obra pese a que, 15 años después, aún no se haya ejecutado.

Sin embargo, Guerrero asume que el convenio, que ha estado en las últimas semanas en exposición pública, incorpora una frase, por «error», que impide el paso público a la costa, donde se encuentran algunas casetas varadero. «Para eso se somete el convenio a exposición pública. Es un error de redacción que se ha de corregir», avanza Guerrero, que, a su vez, considera que esta modificación es suficientemente importante para que el convenio deba someterse a una segunda exposición pública.

Sólo en este punto el primer teniente de alcalde da la razón a las duras críticas del GEN contra este convenio. En concreto, el grupo ecologista denuncia, en sus alegaciones, que el convenio cumple «una vieja aspiración» de los propietarios de impedir el paso a la costa con la excusa de «una supuesta e inexistente peligrosidad» del terreno. «Que el Ayuntamiento se atreva a conculcar de esta manera los derechos de los vecinos para favorecer las ansias de privatización de la costa de la promotora es otro ejemplo del nulo interés del Consistorio en defender el interés general», subraya el GEN.

Los ecologistas sostienen que el expediente urbanístico está plagado de «irregularidades e ilegalidades, propios de la época franquista, al objeto de seguir amparando la especulación urbanística». El GEN sostiene que se trata de «una maniobra» del equipo de gobierno, formado por la coalición de PSOE y Unidas Podemos, para esquivar la desclasificación de los terrenos prevista en el decreto 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio aprobada hace unos meses por el Govern. Sobre esta cuestión, Guerrero recuerda que es el Consell el que, según este decreto, tiene la competencia para desclasificar los falsos urbanos.

El coste de desclasificar el área

Guerrero no ve problema alguno en que el Consell desclasifique estos terrenos, sino todo lo contrario. «No queremos que se construya más en Cala Vedella», dice el concejal, que, no obstante, advierte de que esta zona forma parte de la unidad de actuación de Cala Vedella, por lo que se debería desclasificar todo este ámbito, incluido lo ya edificado. Destaca el coste que supondría para las arcas públicas la desclasificación de los terrenos.

El teniente de alcalde apunta que en este caso «se mezclan» dos cosas: el convenio urbanístico y la negativa del Ayuntamiento a declarar la caducidad de la licencia otorgada en 2005 (la de las 60 viviendas). Sobre el convenio, Guerrero reitera que, si no se pueden desclasificar los terrenos, este es «bueno» porque «reduce el impacto sobre el terreno». Y sobre la caducidad de la licencia, insiste en que se basa en el criterio de los técnicos, tanto municipales como externos. «Este debate es estéril. Si no nos fiamos de los técnicos...», justifica el concejal, que asegura que hay un informe de 2016 que indica que la promotora inició las obras y que la legislación ampara que no se dé por extinguida la licencia.

El GEN también indica que la modificación del planeamiento necesaria para permitir las 12 viviendas de lujo a la que el Consistorio se ha comprometido ante los promotores en el convenio no se puede aprobar sin los informes favorables de otras administraciones, como la Comisión de Medio Ambiente de Balears o el propio Consell. Por ello, los ecologistas entienden que el equipo de gobierno podría incurrir en «un fraude de ley y el delito de prevaricación». Guerrero elude responder a las graves acusaciones del GEN («no vamos a entrar», se limita a decir) e insiste en que todos los pasos dados hasta ahora «se amparan en los informes de los técnicos».