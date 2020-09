Vicent Marí reclama de nuevo a Armengol pruebas masivas para cortar los contagios

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, insiste una vez más en que se haga «un cribado masivo de la población, no sólo a las personas de riesgo» para cortar la curva de contagios de Covid-19. Marí lanzó de nuevo esta propuesta en la reunión de la conferencia de presidentes del Govern y de los consells insulares celebrada ayer en Mallorca. El presidente, que sigue aislado en su casa tras haber estado en contacto con un caso positivo [Marí dio negativo en la prueba PCR], participó en el encuentro por videoconferencia.

Marí defiende que no sólo con «medidas restrictivas» se va a salir de esta situación y que hay que actuar para ir por delante de la pandemia». «La situación es preocupante porque no disminuyen los contagios», destacó el presidente de Ibiza, que argumentó que la situación actual es distinta a la de la «primera ola de contagios» y que ahora se cuenta con «más medios» para hacer frente a la crisis sanitaria. «En estos momentos se cuenta con pruebas más precisas. Mucha gente que está infectada no lo sabe y esto supone un vector importante de contagios. La única manera de saberlo y anticiparnos es haciendo muchas más pruebas», subrayó Marí.

El presidente propuso a la jefa del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, que Salud Pública estudie «seriamente» esta opción y «la ponga en marcha». «Ahora tenemos más contagios que en otras zonas. Hay que adoptar medidas extraordinarias porque si no difícilmente saldremos de esta situación», reiteró Marí, que señaló que se debería hacer «cuanto antes» si se tiene en cuenta que «ahora que llega el frío se puede juntar con la gripe y saturar los hospitales».Marí también pide que se hagan pruebas en puertos y aeropuertos. «En una isla es fácil controlar las entradas y salidas y su población. He ofrecido la colaboración del Consell para organizar los dispositivos necesarios para estos cribados», dijo.



Medidas en Vila y Sant Antoni



La presidenta del Govern explicó a sus homólogos de los consells la situación actual del coronavirus en las islas y las medidas que se están adoptando. En este sentido, Armengol indicó, según Marí, que aún se estudia la posibilidad de decretar restricciones específicas para la población en Vila y Sant Antoni (por el número de contagios), aunque agregó que previamente se comunicará al Consell y a los ayuntamientos afectados. «Está sobre la mesa. No se han dado más detalles», dijo.

También se debatió sobre los pasos que se deben dar para tratar de recuperar la actividad turística de cara al próximo verano, sobre todo con la creación de «corredores seguros» con los países emisores de turistas. Sin embargo, Marí advirtió de que primero se debe controlar la pandemia en la isla y «reducir el número de contagios». «Esto es lo prioritario», dijo también Armengol tras la reunión.



La nueva Ley de Consells



Los presidentes también abordaron la futura Ley de Consells, que el martes iniciará el trámite de audiencia pública (para que cualquier entidad pueda hacer aportaciones) antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Armengol indicó que espera que el año que viene se pueda aprobar la nueva legislación.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, pidió que la nueva ley incluya una parte específica (o una ley propia) que aborde «los problemas» que sufre la pitiusa menor por su condición de Consell y Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobó la ley en vigor aún no se había constituido el Consell de Formentera.

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza aseguró que esta cuestión le causa «preocupación» porque es fundamental para que «los consells insulares dejen de ser unas instituciones híbridas [administraciones locales con competencias autonómicas] y para que sean unas administraciones más ágiles». En este sentido, una de las cuestiones que el Consell de Ibiza plantea es «la simplificación de la capacidad de reglamentación de los consells». Los consells tienen competencia para desarrollar reglamentos de las leyes que se aprueban en el Parlament, pero, en las condiciones actuales, se tarda entre uno y dos años tanto para hacerlos como modificarlos, lo cual «no es efectivo». «Pedimos que se pueda simplificar el proceso y que sea similar al de las ordenanzas municipales», explicó Marí.