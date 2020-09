Los protestantes 'antimascarillas' respetan la prohibición y no se manifiestan

Nadie acudió ayer a la cita, que era a las once de la mañana en la plaza de sa Graduada, en la ciudad de Ibiza, para protestar contra las medidas impuestas por el Gobierno para frenar los contagios por coronavirus, en especial contra la obligatoriedad de llevar mascarilla aunque se pueda mantener la distancia de seguridad.

La Delegación del Gobierno de Balears desautorizó esta nueva concentración, organizada por el grupo Ibiza Se Moviliza, debido a que el colectivo no respondió a la pregunta de qué medidas de prevención sociosanitarias se pensaban tomar durante la protesta prevista para ayer. Además, a la hora de prohibir la manifestación, la Delegación del Gobierno tuvo en cuenta que el pasado día 3, durante una protesta que empezó en sa Graduada y recorrió varias calles de la ciudad, la Policía Nacional tuvo que multar a ocho personas por incumplir las normas, es decir, mascarilla y distancia social. Las multas pueden llegar a los 2.000 euros. En esa ocasión se manifestaron unas 250 personas. Ayer, los antimascarillas respetaron la prohibición y no acudió ni uno. Poco después de las once se supo que, a través de las redes sociales, se había organizado una nueva cita para la protesta en Vara de Rey, media hora más tarde, es decir, a las once y media. Pero tampoco acudió nadie, al menos en apariencia. Numerosos agentes de la Policía Local y de la Nacional vigilaron ambos lugares y no tuvieron trabajo.

Previamente, sobre las diez y media, un hombre con una niña de unos tres años fue multado en sa Graduada por negarse a usar mascarilla. «Fue una pequeña desobediencia», explicaron fuentes policiales. Se formó un buen revuelo y hasta ocho agentes locales acabaron rodeando al hombre, que fue identificado por la Policía. «Ya le llegará una notificación», le advirtieron los agentes.