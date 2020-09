Margalida Ferrer, delegada territorial de la conselleria balear de Educación: «Las escuelas son más seguras que la calle»

En ningún momento la conselleria balear de Educación se planteó la posibilidad de que este septiembre los alumnos no volvieran a las aulas, especialmente los más pequeños. La delegada en las Pitiusas, Margalida Ferrer, confía en que no haya que volver a sacar a los escolares de los centros y asume que durante el curso habrá contagios y brotes que obligarán a los centros al aislamiento domiciliario de algunos grupos. Incluso de centros. Reconoce que con más docentes y sin la carencia de infraestructuras organizar las clases hubiera sido mucho más fácil.

¿En algún momento se planteó la posibilidad de no iniciar el curso de forma presencial?

No. Es necesario que los niños puedan ir al colegio. Es esencial para socializar, la igualdad de oportunidades y la equidad. En junio se pensaba que podríamos empezar de forma presencial pensando que en verano no aumentarían los contagios, pero a mediados de agosto ya se vio que cada vez había más y se planteó otro escenario. Siempre hemos seguido las indicaciones de Salud. Cuesta planificar algo así porque todo es muy incierto y las cosas cambian de una semana para otra. Hemos ido tomando decisiones a medida que Salud nos ha ido diciendo.

¿Cómo se puede garantizar esa equidad con la semipresencialidad teniendo en cuenta las diferencias de formación, tiempo y recursos de las familias?

En marzo no estábamos tan preparados como ahora y cada centro se organizó lo mejor que pudo. Casi todos los institutos tenían entornos digitales y sistemas que les permitían hacer tareas online, estaban más preparados, pero en los colegios costó. Algunos enviaban trabajos en fichas o material en papel. Está claro que no hay una igualdad de oportunidades porque siempre hay familias vulnerables, pero se hizo un esfuerzo con las familias que no tenían material o chrome books, de quinto y sexto hacia arriba porque los más pequeños, si no están acostumbrados a trabajar así no es adecuado. Es muy difícil y los docentes hicieron un gran esfuerzo. Grababan clases, enviaban mensajes a los alumnos... En este tiempo se ha hecho un plan de digitalización y formado a maestros por si tuviéramos que volver a confinarnos. Pero la enseñanza, cuanto más presencial, mejor para todos.

Sin presencia no es posible el aprendizaje entre iguales.

El aprendizaje entre iguales, la socialización, el trabajo cooperativo... Son fundamentales. Los protocolos dicen que debe haber un metro y medio de separación, mascarilla y que no se puede compartir material cuando siempre hemos inculcado todo lo contrario. Hay que cambiar las metodologías porque ahora prima la salud. Esperemos que sea temporal, pero mientras Salud lo diga, lo tendremos que hacer aunque la calidad de la educación se resienta. La educación presencial es fundamental, sobre todo entre los más pequeños y se ha recomendado que sea presencial siempre que se pueda en Secundaria. Primero es presencial en todos los institutos y segundo en la mayoría. A partir de tercero y cuarto hay institutos que lo han podido hacer y otros que no. Algunos también tienen presencial segundo de Bachillerato porque los alumnos tienen las pruebas de acceso a la universidad.

¿Se plantearon pedir espacios a administraciones y entidades privadas para desdoblar centros?

A entidades privadas, no. Los centros antiguos tienen aulas muy grandes y, como tenían séptimo y octavo de EGB, más espacios que ahora se han usado. Los ayuntamientos han cedido pistas deportivas y pabellones para poder organizar los patios y tener más espacios para psicomotrocidad y Educación Física. En Sant Mateu han prestado un espacio junto a la biblioteca para un aula y en Sant Rafel el Ayuntamiento puso a disposición Can Portmany, pero al final han decidido aprovechar los espacios del centro. Sacar espacios fuera de un centro es un trastorno muy grande. En Sant Josep, L'Urgell y Es Vedrà usan las pistas deportivas y en Sant Jordi, aunque ofrecieron las aulas de la plaza y el casal Xerinola, al final no ha sido necesario. Y Medio Ambiente, aunque las gestiones fueron complicadas, ha cedido el centro de interpretación de es Amunts para Torres de Balàfia.

¿Cuántos alumnos hay por grupo?

Al principio se dijo que todos a quince alumnos. Hay grupos de 20 y 22. Y, excepcionalmente, de 25 en un centro en un aula muy grande de Primaria en la que se pueden cumplir los metros de distancia y la ventilación. También hay grupos de ocho y diez, dependiendo de los espacios de cada centro. Se ha hecho encaje de bolillos. En junio y julio pensábamos en el escenario A pero a mitad de agosto ya previmos el escenario B. Se ha tenido que hacer mucho trabajo.

¿No hubiera sido todo más fácil si este escenario B se hubiera empezado a preparar en marzo?

Supongo que sí. Todos los centros, en sus planes de contingencia habían planteado los tres escenarios: A, B y C. Pero como Salud nos decía que lo más seguro es que pudiéramos comenzar con el escenario A algunos centros el escenario B no lo tenían tan desarrollado. Por eso ha costado más este inicio de curso. A pesar de esto hay centros que ya directamente en julio planificaron grupos desdoblados para que no les pillara el toro si nos encontrábamos con el escenario B.

La situación no hubiera sido tan difícil en las Pitiusas sin la carencia histórica de infraestructuras educativas, ¿no?

Imagino que hubiera sido más fácil, pero los centros han hecho un esfuerzo renunciando a espacios comunes para ubicar los grupos. No se podrán mezclar ni ir a otras zonas sin una limpieza previa. Esperemos que esto no se alargue todo el curso. Es un esfuerzo enorme para los equipos directivos y los docentes. Este verano casi nadie ha tenido vacaciones. Hay mucha incertidumbre y es complicado para todos. Apelamos a la responsabilidad. Es muy importante trabajar los protocolos de higiene y de movilidad: por qué puerta entran, por cuál salen, que se limpien las manos al entrar y continuamente, que lleven la mascarilla, que no dejen material a los compañeros, que hay que ventilar...

¿Tenemos que asumir que habrá casos en todos los colegios y que en todos se tendrán que cerrar grupos o, incluso, el centro entero en algún momento este curso?

Sí, tenemos que asumirlo, pero también debemos entender ciertas cosas. El riesgo cero no existe, pero hay que ser conscientes de que las escuelas son más seguras que la calle. Si nos esforzamos para que en las escuelas sigan estos protocolos fuera hay que hacer lo mismo. Si lo hacemos todo bien en los centros, pero luego nos vamos al restaurante a comer con más de diez personas... Debemos seguir todas las medidas en todo momento, si no habrá contagios continuamente. Apelamos a la responsabilidad de todos, de familias, de docentes...

Se habla de grupos burbuja, pero en una familia con hermanos en cursos diferentes ya se rompe esa impermeabilidad.

Es muy difícil mantenerla, por eso a partir de seis años se obliga al uso de la mascarilla. Y a los pequeños, si van en transporte escolar, también. Si se sigue el protocolo (mascarilla, distancia, limpieza de manos y ventilación) no tenemos por qué contagiarnos. Está claro que los hermanos se mezclarán en casa. Hay unos protocolos por si alguien da positivo. En cada centro hay un docente coordinador de salud y luego en cada centro de salud tienen asignado otro coordinador. Además está la comisión Covid, donde se harán los rastreos y se darán las instrucciones. Cada centro tiene un aula de aislamiento, un despacho o una sala pequeña con ventilación, y si se detecta un caso un maestro perfectamente protegido, ya que los centros cuentan con batas, mascarillas FFP2 y pantallas, se quedará con el alumno hasta que lo recojan.

¿Han detectado ya absentismo de familias en los centros?

Aún no, es pronto, pero varios centros nos han comunicado que algunas familias les han dicho que no llevarán a sus niños. Si se detecta absentismo crónico se derivará el caso a los servicios sociales, a menores y si tiene que actuar la Fiscalía, lo hará. La educación es un derecho esencial y fundamental para un niño. Si no van al colegio tendremos una generación perdida.

¿El confinamiento ha tenido consecuencias en los niños?

Sí, algo les habrá afectado. Por eso ahora hay que hacer todo un trabajo emocional, de adaptación y acogida importante. El Institut de Convivència ha preparado material para hacer todo este trabajo emocional y de reparación. Llevaban seis meses sin ir al colegio y ahora llegan a un colegio con muchos cambios.

¿Y más allá de lo emocional? Rutinas, aprendizaje... ¿Les costará más aprender?

Pues habrá de todo. Habrá habido familias que hayan estado muy pendientes y habrán funcionado muy bien y otros niños que hayan estado más solos. Este primer trimestre hay que hacer una compensación del currículum que no se pudo trabajar el curso pasado. También volver a trabajar rutinas y hábitos. Aunque se recomendó que mantuvieran el horario escolar en casa hay familias que lo hicieron y otras que no.

Había familias que podían y sabían y otras que o no sabían o no podían.

Sí, por eso la escuela debe compensar todas estas diferencias ahora. Durante este trimestre veremos cómo va todo.

¿Ha aumentado la población escolar?

Sí, en 208 alumnos, 159 en Ibiza y 49 en Formentera. Son bastantes menos que otros años, cuando subíamos 400 o 500. Tampoco hay tantas matrículas fuera de plazo, aunque nos vamos a 170. A mucha gente se le pasó el proceso ordinario, pero no hay las avalanchas que teníamos otros años pidiendo plaza.

¿Cuántos docentes extras se han contratado para este curso?

Hay 53 docentes más que el curso pasado.

¿Son suficientes? Los propios docentes dicen que no.

A ver... De momento nos apañamos. Si fueran más estaría mejor, pero con estos cubrimos los grupos extras que se han creado. Si hay nuevas necesidades o se crea algún grupo supongo que algún docente más podrán enviar.

También exigen que el Govern dedique a educación al menos el 5% del PIB.

Yo estaría encantada y el conseller, también. Esto debe negociarse en el Govern. Con la pandemia, Salud también necesitará aumentar su presupuesto. Y Servicios Sociales. Será una negociación complicada, me temo.

¿Está garantizada la sustitución inmediata de los docentes cuando tengan que aislarse?

Se intentarán sustituciones exprés en 24 horas. Igual serán 48 porque entre que llamas a la persona y llega... Especialmente si tiene que venir desde Mallorca.

¿Han pedido espacios a empresas para alojar a estos sustitutos que vengan de otras islas?

No, hay gente que tiene pisos o habitaciones disponibles y cuelgan aquí carteles, pero no nos dedicamos a esto. Aunque si los hoteleros están generosos y nos pueden dejar habitaciones...

Las familias de niños con necesidades especiales denuncian que les han quitado los refuerzos.

Se ha pedido a los centros que los últimos en coger tutorías sean los especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT). Y sólo en caso de que sea ultranecesario. Hay que pensar que los grupos ahora son reducidos y pueden prestar una mayor atención a la diversidad. Si hace falta alguna persona más de apoyo lo estudiaremos. Si hay un niño con necesidades en un grupo reducido y con asesoramiento de un especialista no hace falta que esté a su lado todas las horas.

La situación económica de muchas familias empeorará estos meses, ¿aumentarán las becas de comedor?

Sí, habrá más de siete millones. El curso 2018-2019 eran 2,6 millones, el pasado aumentó a 3,5 y este curso serán siete millones. Está claro que habrá familias que lo pasarán mal y se les ayudará en lo que se pueda. Con comedor, con ayudas para material...

Ses Planes ya está en marcha, ¿no tendría que haber otro centro ya en construcción?

Sí. Estamos desdoblando Sant Carles y está pendiente la licitación de la ampliación de Isidor Macabich. Cuando tengamos el terreno de Santa Eulària construiremos el colegio, el Ayuntamiento dijo que lo cedería, pero aún no lo ha hecho, y está pendiente el instituto de Vila.

Durante el confinamiento las familias pusieron de manifiesto dos extremos: docentes que se dejaban la piel y otros que les decepcionaron. ¿Faltó control?

Sí, quizás sí. ¿Qué quieres que te diga? La mayoría se esforzó mucho, trabajó mañanas, tardes y noches, pero como en todo, siempre hay excepciones. Nos llegaban esas quejas. Ha habido gente que ha hecho un trabajazo. Cosas preciosas. Llamaban a los alumnos par ver cómo estaban. Hacían videoconferencias en las que los alumnos veían sus casas, a sus familias... Pero vaya, lo mejor es la presencialidad.

¿Cabe la posibilidad de cerrar de nuevo todos los centros?

Se intentará, siempre que sea posible y si no hay un brote muy grande, no cerrar los centros. Esto lo marcará Salud. Cada centro es un mundo. Igual un grupo se tiene que quedar quince días en casa, o tres grupos, o se tiene que cerrar una escuela. Pero para cerrarlos todos otra vez tendría que empeorar mucho la cosa.

¿Qué les diría a quienes creen que los niños no deberían volver al colegio?

Que la escuela es un derecho de los niños, un espacio en el que socializar, relacionarse emocionalmente, aprender... Hay más beneficios yendo a la escuela que quedándose en casa, pese a los riesgos.

¿Teme que el curso se paralice por una huelga?

Confío en la responsabilidad y compromiso de los docentes, pero es una posibilidad. Un sindicato ha convocado una para el 29. Lo respeto. Es una situación excepcional, pero creo que es importante comenzar las clases y que los niños puedan recibir aprendizaje y estar con los compañeros aunque sea con distancia. Yo los veo contentos. A los niños, pero también a los docentes. Están alegres de ver a sus alumnos. Es esencial. Tenemos bares y restaurantes abiertos ¿y no podemos ir al colegio? No quiero decir nada, pero sinceramente... Respeto las opiniones y que alguien tenga miedo, pero es un derecho de los niños. En marzo no teníamos tanta información. Insisto, si se aplican los protocolos y somos responsables no creo que haya más contagios en las escuelas que fuera.

¿Le preocupa que haya familias que lleven a los niños al colegio con algún síntoma?

Apelamos a la responsabilidad de las familias. Han firmado una declaración comprometiéndose a no llevar a los niños al colegio si tienen síntomas. Eso es fundamental.

¿Han recibido certificados firmados por médicos justificando que algunos alumnos están exentos de llevar mascarilla?

Hablé con Mónica Yern, la coordinadora de Salud que ha estado haciendo formación estos días a los centros educativos de las Pitiusas y que está en la Comisión Covid. Hay una serie de casos vulnerables, unos 270 niños con patologías, pero no todos están exentos de llevar la mascarilla o de ir a clase. Esos son muy pocos. Los que sufren fibrosis quística y alguna otra enfermedad. Hay que hacer caso a Salud, y deben ser certificados que realmente lo justifiquen.