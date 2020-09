Los directores de colegios ibicencos denuncian la falta de previsión

La Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Eivissa (Adipe) exige a la conselleria de Educación que no les deje «desamparados» ante los claustros y las familias de los alumnos y critica su falta de previsión, según expone en una carta que también envió a la dirección general de Planificación, a la delegada de Educación y a la Inspección de Ibiza el pasado día 9.

La carta, firmada por la presidenta de la agrupación, Present Ortiz, recalca los grandes esfuerzos que han llevado a cabo los colegios de Ibiza para adaptar las aulas y escuelas a un escenario B (con semipresencialidad a partir de 2º de ESO) «que fue notificado con muy poco margen de tiempo» antes de empezar el curso, «sacrificando espacios comunes para realizar los desdobles de grupos». Según se explica en el escrito, las escuelas con ratios superiores a 26 alumnos tendrían que haber recibido un docente más, incluso antes de la pandemia, lo que habría ayudado a que «los centros no se quedasen sin recursos para atender a niños vulnerables».

En cuanto a los desdobles, la asociación considera que se han hecho a nivel interno (no se han creado nuevos grupos) por lo tanto, en un escenario de normalidad el grupo volvería a juntarse. Además, añaden que los últimos días han empezado a llegar alumnos nuevos que tienen que matricularse, hecho que supone un aumento de las ratios en escuelas que han perdido especialistas y profesores de soporte a costa de reducirlas. «En el momento en que se contemple un escenario A (de normalidad), volveremos a tener ratios elevadas con más de 25 alumnos y las nuevas incorporaciones», advierten.

Una de las preocupaciones de los directores de colegios es no saber si podrán contar con las mismas ratios de años anteriores, e insisten en que no quieren «modificar» las líneas de grupos de los centros ya que no cuentan con los espacios adecuados para ello a largo plazo. Los equipos directivos consideran que han hecho un gran esfuerzo durante todo el mes de julio para redactar planes de contingencia adaptados a sus centros, a pesar de la escasez de recursos.

Actualmente se encuentran ante un inicio de curso «precipitado» y con poca previsión: «Con una conselleria que no ha hecho su trabajo, muchas escuelas todavía no tienen claro si podrán llevar a cabo servicios como la 'escola matinera'», lamentan. Aunque tienen en cuenta que la última resolución es del 5 de septiembre, insisten en que necesitan trabajar con planificación para conseguir que los centros puedan empezar de la «mejor forma posible».



Disminución de las ratios



«Con tal de disminuir las ratios de los grupos, en muchos centros han optado por desdoblar grupos o hacerlos heterogéneos, pero en ningún caso esto supone una reducción de la ratio de los alumnos de este nivel», prosigue la carta. «No podemos permitir este aumento de la cifra de alumnos porque ¿dónde quedan los argumentos plasmados en los planes de contingencia? ¿Y los que estamos transmitiendo a las familias por los desdobles y al claustro por haber renunciado a los especialistas para ponerlos de tutores?», agregan los directores.

La asociación afirma que la conselleria tiene un problema que ha de resolver en cuanto a la acogida y escolarización de nuevos estudiantes: «Pero no a este precio». Las previsiones son inciertas para los colegios ya que, según estiman, cuando se vuelva a la normalidad, los centros se encontrarán con ratios elevadas para todos los niveles educativos. «La reducción solo se contempla en este escenario pero no en momentos de normalidad», lamentan.

Adipe reitera que este curso necesitarán que las sustituciones sean inmediatas ya que no pueden permitir una normativa «tan exigente» en cuanto a aforo, distancias de seguridad y, en cambio, que tengan falta de personal cada día. «La mayoría de centros no tenemos profesores para hacer sustituciones, por lo tanto será el equipo directivo quien tendrá que realizar esta función», alertan. Además, los directores recuerdan que las sustituciones ya previstas el 1 de septiembre aún no se han cubierto.

Los directores aseguran que en la reunión con el conseller les dijeron que se cubrirían las sustituciones de maestros con tutoría en 24 horas, pero los docentes aún no tienen noticias.



Necesidades fundamentales



Adicae sostiene que «los equipos directivos y toda la comunidad educativa necesitan previsión para poder organizar los centros, y material de protección FFP2 para los maestros/ATE que están en contacto con más de un grupo y los docentes de Educación Infantil que lo tendrán complicado para mantener las distancias de seguridad necesarias con su alumnado».

De la misma manera, exigen un compromiso de no aumentar las ratios de las aulas desdobladas de forma interna para poder trabajar según la normativa surgida por la crisis sanitaria del Covid-19, que las sustituciones de los maestros que estén de baja se solucionen de forma inmediata y un aumento de personal sanitario en contacto directo con las escuelas.