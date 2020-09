Comienzan las labores de exhumación de 70 víctimas del franquismo en Ibiza

El miércoles 16 de septiembre se iniciarán las tareas de exhumación previstas en el cementerio viejo de Ibiza, en el barrio de ses Figueretes, en la segunda intervención que se desarrolla en este cementerio para intentar identificar hasta 70 víctimas de la represión franquista.

Según ha informado el Govern en un comunicado, esta intervención, que se alargará hasta el día 2 de octubre, está incluida en el segundo Plan de Fosas del Govern.

Así lo han anunciado el secretario autonómico de Memoria Democrática y Buen Gobierno, Jesús Jurado, durante un acto informativo para familiares celebrado en Ibiza.

El secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha destacado que "la implicación de las familias de las víctimas en Ibiza en el proceso de investigación es básica. Sin estas familias, su lucha y empujón, las instituciones no estarían hoy abriendo las fosas de la represión fascista. El objetivo principal es encontrar las víctimas, identificarlas y devolver los restos a sus seres queridos, y el Govern Balear no escatima esfuerzos para avanzar, con prudencia pero con esperanza, hacia su cumplimiento".

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, ha manifestado que continuar y persistir con los trabajos de Memoria Democrática es un derecho de los familiares de las víctimas del franquismo.

"Solo continuando con la tarea de abrir fosas, identificar a las víctimas y poderlo comunicar a sus familias, conseguiremos verdad, justicia y reparación", ha apuntado.

Ruiz ha agradecido la tarea que ha hecho durante años el Foro por la Memoria Histórica, documentándose, contactando con familias, recogiendo testimonios, así como a todas las familias que "no han dejado de luchar para restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas de la represión franquista".



Fosa común izquierda



El Proyecto de intervención en el cementerio de ses Figueretes, presentado por ATICS en la Comisión técnica de desaparecidos y fosas de las Illes Balears, incluye tareas de exhumación en cuatro zonas de la fosa común izquierda, en un lateral del corredor central de la entrada principal del cementerio, después de haber quedado descartadas otras áreas ya sondeadas en 2018 en actuaciones enmarcadas en el I Plan de Fosas.

Así lo ha explicado la directora técnica, Almudena García-Rubio, a los familiares, quien ha señalado que el estudio de la represión franquista en Ibiza se cumple, puesto que se trata de muertes extrajudiciales y no hay casi ningún rastro documental de los hechos.

Prácticamente la totalidad de las 70 personas asesinadas entre el mes de septiembre de 1936 y junio de 1937 en la Isla fueron inscritas en los registros civiles sin referir la causa de la muerte (excepto un caso).

Estos asesinatos no fueron investigados, no fueron recogidos por la prensa de la época y tampoco aparecen en el libro de actas del cementerio, que no tiene ninguna entrada desde medios del año 1936 y hasta el año 1941.

Por lo tanto, los investigadores han reconstruido los hechos con testigos orales y la documentación del registro civil y de acuerdo con estas investigaciones se han diseñado las excavaciones.

El equipo técnico que llevará a cabo esta actuación arqueológica está formado por arqueólogos técnicos, antropólogos y forenses, así como por un equipo de topografía de la empresa ATICS, S.L., adjudicataria del Plan de Fosas 2019-2020 del Govern.

En la isla de Ibiza, la coordinación de las tareas está a cargo del presidente del Foro por la Memoria de Ibiza y Formentera, Luis Ruiz, mientras que la arqueóloga Almudena García-Rubio se encarga de la dirección técnica.

La exhumación del cementerio de ses Figueretes se pone en marcha después de que la Sociedad de Ciencias Aranzadi elaborara un estudio de viabilidad que permitió incluir este lugar en el segundo Plan de Fosas que impulsa el Govern de les Illes Balears, a través de la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y Buen Gobierno.

En el mes de noviembre de 2018, Aranzadi desarrolló la primera intervención en Ses Figueretes. La actuación se llevó a cabo en las tres zonas del cementerio donde, según los testigos orales, se fusilaron y enterraron a las víctimas (en el corredor central; el cementerio no católico y en las fosas comunes laterales).

Solo en la fosa común lateral izquierda, donde ahora se desarrollará la segunda intervención, los sondeos fueron positivos. Se encontraron los restos parciales de dos personas que, por sus características, podrían ser víctimas de la represión franquista.