En el impresionante yate de la familia real catarí, el 'Yasmine of the Sea', que se encuentra en estos momentos en Palma y que anteriormente estuvo en Ibiza, se han detectado por el momento cinco positivos en coronavirus entre su tripulación, compuesta por 25 personas.

Tal y como informó Diario de Mallorca, un miembro del barco ya mostró síntomas de la enfermedad cuando el yate estuvo amarrado en Porto Chievo (Cerdeña) el 21 de agosto. Esta ciudad registró una alta incidencia por coronavirus entre los meses de julio y agosto. Mientras estaban en Porto Chievo, en la embarcación pernoctó el príncipe de Catar y familiares, que permanecieron en su yate navegando por el Mediterráneo hasta el 5 de septiembre. La tripulación permaneció aislada en todo momento, pero los miembros de la familia real catarí realizaron vida normal, entrando y saliendo y visitando los lugares más concurrido de la costa italiana. Lo mismo ocurriría en Ibiza y Formentera.

Tras esta parada en Italia, el buque se dirigió rumbo a Ibiza, donde atracó el 28 de agosto a las 15.44 horas. En la isla, a excepción de un trayecto a Formentera el 31 de agosto, estuvo amarrado hasta el 2 de septiembre. Seis días en total con afectados por Covid-19 entre la tripulación, y se desconoce si alguno de ellos tuvo algún contacto estrecho (estar a menos de dos metros durante 15 minutos) con personal del puerto de Ibiza.

Tal y como publica hoy Diario de Mallorca, de un total de 25 personas de la tripulación, permanecen en el barco cuatro contagiados y una persona que también ha dado positivo lo abandonó el lunes al concluir su contrato de trabajo. Ante esta situación, la conselleria de Salud ha decidido trasladar a los contagiados al hotel medicalizado Meliá Palma Bay, junto al Palacio de Congresos.

Fuentes del entorno del barco confirmaron ayer tarde que las 23 personas seguían en el yate. Habían convivido todo el día con los positivos y les obligaron a trabajar, por lo que tuvieron que moverse por la nave y fue imposible guardar las distancias de seguridad. Las mismas fuentes aseguraron que la tripulación está viviendo momentos muy duros y temen un contagio masivo.

Se había anunciado que el armador alquilaría apartamentos para poder aislar a los tripulantes durante el confinamiento. No obstante, nadie comunicó a los afectados el plan de cuarentena. Tuvieron que trabajar todo el día de ayer junto a los enfermos, insistieron desde el entorno del caso.

Los rastreadores de la Central Covid de la conselleria de Salud serán los que deberán realizar el rastreo de los contactos estrechos del foco del yate 'Yasmine of the Sea', entre ellos el príncipe de Catar, Abdullah Al Thani. Sanidad Exterior, organismo del ministerio de Sanidad, no tiene competencias, ya que el lujoso yate realizó un trayecto nacional: Valencia-Palma. Por ello, deberá ser el Govern quien asuma y coordine los protocolos de rastreo, ya que la competencia del primer positivo es suya y debe avisar a las personas que son sus contactos estrechos.