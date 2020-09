Sin fecha aún para el juicio por el accidente mortal de José Expósito en Ibiza

Tras un año de la muerte de José Francisco Expósito, brutalmente arrollado cuando estaba trabajando por un conductor que dio positivo en cocaína y cannabis, su familia no tiene noticias de cuándo se celebrará el juicio. El conductor, un británico de 28 años que conducía un potente Mercedes todoterreno, chocó contra el pequeño vehículo de tres ruedas con el que Expósito, que tenía 38 años de edad, limpiaba la carretera en el Camí de ses Roques Males. La cabina del vehículo del trabajador de Herbusa quedó destrozada por el golpe del Mercedes. Lo mató en el acto.

Era el 24 de julio del año pasado. Tres días después el británico fue enviado a prisión provisional sin fianza. En noviembre, el juzgado le puso una fianza de 10.000 euros, que el británico pagó inmediatamente y quedó en libertad. La familia ha recurrido esta medida ante la Audiencia Provincial, que aún no se ha pronunciado. El conductor no se ha puesto en contacto con la familia, y todo apunta a que sus explicaciones no se escucharán hasta el día del juicio.

El caso de Expósito se añade a una larga lista de víctimas en Ibiza de conductores borrachos o drogados, o ambas cosas: Jérôme Grandmougim, Daniel Viñals o Vanessa Patricio Escandell.

La viuda de Expósito, Carmen Blázquez, sabe que «nunca se hará justicia», y no quiere ni saber el nombre de la persona que mató a su marido. «Yo sé que no se hará justicia, y mi marido era un excelente padre y una excelente persona, y lo que se merece es un tributo», dijo Carmen ayer.

Sant Antoni , en el número 23 de la calle Bartolomé Vicente Ramón. «La foto de José preside la barbería y esta mañana, a las diez, cuando hemos abierto por primera vez The daddy's Barber shop, hemos puesto la canción de 'Despacito', que le gustaba mucho», relató Carmen.

«Yo tengo mi profesión, trabajo en Correos, pero toda la familia hemos querido abrir este negocio en recuerdo de José, porque queremos que su memoria no se olvide, y a nosotros nos hace muy felices», añadió Carmen.