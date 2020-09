Un paciente ingresa en la UCI en una jornada con 84 contagios en Ibiza

Un enfermo de coronavirus ingresó en la UCI por un empeoramiento de su estado y 84 nuevos contagios. Es el balance de la pandemia de la última jornada, según detalló ayer la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos. Ella misma explicó que tres de los nuevos diagnósticos necesitaron ingresar en la planta F de Medicina Interna, mientras que los 81 restantes están leves o asintomáticos, por lo que permanecerán en sus casas con seguimiento y control por parte de los profesionales de Atención Primaria.

En la última jornada, además, uno de los enfermos que se encontraba en planta ha tenido que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses debido a un empeoramiento de su estado. Así, en estos momentos hay 31 contagiados hospitalizados en Can Misses, dos de ellos en la unidad de críticos. Santos indicó que está aumentando «la presión» asistencial en el hospital: «Hay 31 pacientes con coronavirus y esto implica un mayor esfuerzo por parte de todos los profesionales».

Ayer, además, se sumaron al hospital Can Misses los diez contagiados de la residencia Sa Serra, en Sant Antoni, que se encuentran en la Unidad de media Estancia Ca na Majora, reabierta tras el brote detectado en el centro asistencial. Éste afecta a quince usuarios, cinco de los cuales, con síntomas, estaban ya ingresados en la planta F de Medicina Interna, recordó la gerente.

El servicio de traslado programado del 061 se encargó ayer por la tarde de ir llevando a los mayores desde la residencia a Ca na Majora. El recurso, indicó Santos, estaba listo para ponerse en marcha en el momento en el que «un cribado en las residencias revelara un número considerable de positivos». Se encargarán de estos diez pacientes un total de 29 profesionales sanitarios: diez enfermeras, diez técnicos en cuidados de enfermería, cinco celadores y cuatro médicos. Tres de estos últimos ya se habían incorporado ayer a Ca na Majora y el cuarto lo hará en los próximos días. «Debemos agradecer el esfuerzo de la gente que compone el nuevo equipo de Ca na Majora. Teníamos preparado el dispositivo, pero algunos estaban de vacaciones y se han incorporado inmediatamente tras nuestras llamada», insistió la gerente, antes de detallar que algunos de estos trabajadores ya estuvieron en la anterior etapa de este recurso.

Estos 29 profesionales podrán atender hasta un máximo de 30 usuarios (15 habitaciones dobles). En el caso de que fuera necesario abrir la segunda planta de Ca na Majora habría que ampliar la plantilla de enfermería y celadores, «pero los mismos médicos podrían manejar la situación», apuntó la gerente, que destacó que los usuarios de las residencias son la población de más riesgo en el caso de que contraigan el virus.



Silencio en Asuntos Sociales



La conselleria balear de Asuntos Sociales no quiso ofrecer ayer ninguna explicación sobre lo ocurrido en la residencia Sa Serra. Tampoco sobre cómo estaba funcionando ésta y los cambios que se han puesto en marcha tras los 15 contagios entre sus usuarios. La única respuesta de la conselleria fue que se están cumpliendo los protocolos establecidos, pero no ofrecieron más detalles. Desde la residencia, por su parte, remitían ayer a la conselleria para ofrecer explicaciones.

«Habría que hacer una investigación más profunda», indicó la gerente del Área de Salud, que recordó que el brote se detectó a través del positivo de uno de los profesionales de Sa Serra. «Encontramos a dos usuarios infectados que requirieron ingreso y a raíz de eso ya se hizo el cribado», detalló Santos. «Los protocolos indican que debe haber grupos burbuja, pero no hemos ido a la residencia físicamente y ellos garantizan que han estado cumpliendo la normativa», continuó.

Desde la conselleria balear de Salud señalaron que únicamente podían ofrecer información sanitaria sobre la situación en las residencias. Así, además de los positivos de Sa Serra en estos momentos hay tres trabajadores contagiados en el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, uno en Can Blai y otro trabajador positivo en coronavirus en la residencia de Can Raspalls para personas con discapacidad. A los pacientes ingresados en el Hospital Can Misses hay que sumar los 616 que están en sus casas a cargo de los centros de salud, 61 más que 24 horas antes. En la última jornada se ha dado el alta a treinta contagiados (uno de ellos hospitalizado) y ha aumentado tanto el número de profesionales sanitarios contagiados (de 22 a 24) como el de los que se encuentran en vigilancia activa, esto es, a la espera de conocer si están o no contagiados: de 37 el martes a 42 ayer.

Así, en estos momentos hay 647 casos activos de Covid-19 en las Pitiusas (57 más que la jornada anterior) y se alcanzan ya los 1.123 diagnósticos efectuados desde el inicio de la pandemia en las Pitiusas.