Familiares de argelinos que zarparon hacia las islas avisan de su desaparición

Familiares de personas que zarparon desde la ciudad argelina de Dellys hacia las islas o las provincias del sureste español el pasado jueves están buscado a sus allegados, ya que no se han puesto en contacto con ellos, lo que les hace temer que pudiera haberse producido un naufragio. Fuentes argelinas dijeron ayer que, según explican estos familiares que buscan a sus allegados, el jueves zarparon tres pateras de Dellys hacia las costas españolas.

Una fue interceptada por las propias autoridades argelinas, otra llegó al sur de Formentera, donde la Guardia Civil arrestó a doce hombres, tres de ellos menores de edad, y de la tercera embarcación no se tienen noticias.

Estas personas han publicado en Facebook imágenes de los familiares de los que no tienen noticias. Además, un hombre contactó con Diario de Ibiza a través de Twitter para preguntar por su hermano y su sobrino, que habrían zarpado en patera el jueves desde Argelia.

La Delegación del Gobierno en Balears explicó ayer que no tiene noticias acerca de esa tercera barca de la que hablan fuentes argelinas. Señalaron que es posible que llegara a las costas de la península, aunque eso no explicaría que los inmigrantes no hayan contactado con sus familias en Argelia. También dijeron desde la Delegación del Gobierno en Balears que no han recibido ninguna información acerca de restos de naufragios entre las islas y la costa de Argelia.



Detenidos en Argelia



Por su parte, las autoridades argelinas continúan con las detenciones de presuntos organizadores de inmigración clandestina desde Argelia a las islas y la península. Según publicó ayer el diario argelino www.elwatan.com, quince personas fueron arrestadas por la policía en una operación de emigración clandestina en la zona de Aïn Témouchent, entre Orán y Melilla, bastante lejos de la provincia de Boumerdès, donde se encuentra Dellys, principal puerta de salida de pateras hacia las Pitiusas.

Además, la policía evitó la salida de una patera. «La brigada para combatir la emigración ilegal detectó la presencia inusual de personas en uno de los pueblos costeros y con una orden de registro emitida por el fiscal, la policía descubrió a nueve personas que estaban a punto de zarpar, entre los que había dos niños menores de 2 y 4 años», señala Elwatan.

Hace casi un año, a mediados de septiembre de 2019, al menos seis personas fallecieron ahogadas al hundirse una de las pateras que zarparon en grupo desde Dellys rumbo a las islas o las provincias del sureste. Otras siete personas desaparecieron, según la información del periódico digital www.algeri1.com.

Tres de estas pateras llegaron a Formentera y una a Ibiza. Otra más, con 21 personas a bordo, recibió ayuda de Salvamento Marítimo a 28 millas al sur de Formentera. Otra de las embarcaciones arribó a Mallorca y otra a Xàbia. Este grave suceso demuestra no sólo que los inmigrantes se juegan la vida para llegar a las islas, sino que no existe barco nodriza que los deje cerca de las costas de Balears.