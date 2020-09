42 nuevos casos de Covid-19 en Ibiza en las últimas 24 horas

El Área de Salud de Ibiza y Formentera acaba de notificar otros 42 nuevos contagios de Covid-19 en las islas Pitiusas. Al mismo tiempo, se ha producido cuatro altas, con lo que el número de casos activos se sitúa en estos momentos en 684 personas.

Tras el traslado de los pacientes de la residencia de sa Serra, el número de personas ingresadas por el virus asciende a 43, de las cuales dos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según la nota remitida por los responsables sanitarios.

El número de positivos acumulados en ambas islas desde que comenzó la pandemia es de 1.164 personas.

En cuanto a la cantidad de profesionales sanitarios que han dado positivo, su número desciende desde los 24 a los 21, pero hay 49 que continúan estando bajo vigilancia.

De momento a las residencias Can Raspalls y Can Blai ya se ha hecho cribado a los residentes y se planifica el cribado a los trabajadores para los próximos días, puesto que se les cita en la UVAC Expréss de Can Misses (carpa parking 4 antiguo Can Misses).

A la residenia Cas Serres ya se le ha hecho cribado a los residentes y trabajadores. Sa residencia y Reina Sofía está planificado para la próxima semana. Se ha priorizado, y con ellos se ha comenzado, el cribado en las residencias que tenían algún positivo.