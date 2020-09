El 90% de los eventos con 'catering' en Ibiza se han pospuesto a 2021

Las empresas de catering de Ibiza se han quedado prácticamente sin actividad esta temporada a causa de la imposibilidad de llevar a cabo eventos multitudinarios con las restricciones sanitarias o porque los invitados no podían desplazarse a la isla. No obstante, el presidente de la asociación de este sector en la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef), Wolfgang Lettner, precisa que el 90% de los servicios que tenían programados para este año se han podido posponer a 2021.

Mientras que las empresas dedicadas a otros servicios han tenido la posibilidad de poner en marcha su actividad, a pesar de la exigua temporada turística, este colectivo ha visto cómo su demanda desaparecía por completo. «Prácticamente no hemos hecho ningún catering», se resigna Lettner.

El presidente de la Asociación de Catering y Chef a Domicilio de Ibiza y Formentera, que accedió al cargo a principios de junio, detalla que la mayoría de servicios que han quedado aplazados al año que viene son bodas e, incluso, algún cumpleaños. El resto de eventos que tenían previsto han quedado suspendidos en su mayoría.

«En la asociación queremos dar ejemplo para garantizar la seguridad y, como había tantas dudas, en muchos casos hemos aconsejado a los clientes que pospongan los eventos». También se da el caso de otros servicios programados que las empresas de catering no han podido llevar a cabo «porque la gente no tenía la posibilidad de desplazarse a la isla o han preferido no venir por miedo», explica Lettner.

Además del golpe para las propias empresas de catering, el presidente de la asociación recuerda que la paralización de su actividad también perjudica considerablemente a sus proveedores habituales. «Es una cadena que acaba afectando también a los negocios que no trabajan directamente con el turismo y que ahora parece que no se han visto afectados, porque estamos todos en el mismo barco», recuerda.



Normas sanitarias



En cambio, la restricciones de seguridad fijadas a raíz de la crisis por el Covid-19 que los profesionales deben seguir para evitar riesgos no suponen ningún impedimento para que puedan desempeñar su actividad. «El trabajo de catering normalmente ya es como en un clínica, porque hay unas normas a nivel sanitario que hay que seguir siempre y que garantizan que no hay riesgo». «El problema se debe a la imposibilidad de reunir a muchos invitados», lamenta.

La Asociación de Catering y Chef a Domicilio de Ibiza y Formentera, integrada dentro de la Pimeef, cuenta en la actualidad con ocho empresas afiliadas.