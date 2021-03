David Tenza y Catherine Collier, dos de los vecinos del edificio Don Pepe que se negaban a admitir que Sant Josep los desalojara sin ofrecerles una alternativa real, han conseguido que, de viernes a lunes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma número 2 anule la fecha límite del 23 de agosto que impuso el Ayuntamiento para seguir pagando su estancia en los apartamentos Bon Sol, donde se les realojó provisionalmente, y que, en consecuencia, sea la institución la que continúe haciéndose cargo de sus gastos de vivienda de forma indefinida. Ayer por la mañana, después de tanta tensión, los vecinos se abrazaban en la puerta del Ayuntamiento.

Tenza y Collier estaban muy felices. «Es una primera victoria, dijeron. El primero ha pasado nueve noches durmiendo en una tienda de campaña en la entrada de la Casa Consistorial y cada jornada ha contado con el apoyo de algún otro desalojado del Don Pepe.

En junio pasado, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de la escalera 1 del bloque A, por peligro de derrumbe, y poco después hizo lo mismo con la escalara 2. Veinte pisos en total. A los vecinos que no tenían alternativa el Ayuntamiento les ofreció un apartamento, de forma temporal, en los turísticos Bon Sol, en Platja d'en Bossa. Poco a poco los afectados fueron encontrando una salida. «El Ayuntamiento se nos quiere quitar de encima como sea», denunciaron entonces los vecinos. A destacar el caso de una persona mayor que aceptó, guiada por los servicios sociales municipales, vivir en un albergue con las personas sin hogar.

Fecha límite anuladaEl día 17 Sant Josep dijo que dejaría de pagar los 120 euros que al parecer le costaba cada apartamento en los Bon Sol. Tras las protestas de los afectados, Sant Josep retrasó una semana la fecha fatídica, y la señaló para el día 23. David Tenza y Catherine Collier, entre otros vecinos, decidieron entonces no dar su brazo a torcer. Consiguieron que en el Bon Sol les cobraran la mitad, es decir, 60 euros diarios, o lo que es lo mismo, 1.800 al mes. En cualquier caso, una barbaridad, porque ambos vecinos ya han advertido muchas veces de que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca en el Don Pepe y, además, costear un alquiler. Por eso decidieron protestar e instalar dos tiendas de campaña en el Ayuntamiento y unas cuantas pancartas. «Ahora, gracias a nuestro abogado, Eduard Clavell, que solicitó una medida cautelarísima, el juez nos ha dado la razón», explicaba ayer entre Tenza entre lágrimas de alegría. Aunque, lógicamente, el auto del juzgado hace referencia a los dos vecinos demandantes, Clavell considera que es extensivo a todos los vecinos desalojados. Tenza y Collier quisieron dejar muy clara su «decepción» con la presidenta de la comunidad de los Don Pepe, Silvia Hernández, y con el administrador, Sergio Carrasco. «Nos sentimos mal asesorados por la presidenta y el administrador», dijo Tenza. «Si hubiéramos presentado la medida cautelarísima hace unas semanas nos habríamos ahorrado mucho dolor», como las protestas en la Casa Consistorial, añadió Collier.

Este diario intentó de nuevo, y de nuevo sin éxito, recabar la opinión de la presidenta. Carrasco, el administrador, también era tesorero del Ayuntamiento de Sant Josep, lo que supone, según él mismo admitió, una flagrante incompatibilidad. Después de que Diario de Ibiza revelara que hacía de administrador de los Don Pepe, Sant Josep incoó expediente informativo y días después, el 21 de junio, presentó su dimisión como tesorero en el Ayuntamiento.

«De momento volvemos a los Don Sol, pero es muy caro, y eso no es una casa, son muy amables, pero es un apartamento turístico, así que vamos a buscar algo mejor y que no sea tan caro, que no le cueste tanto dinero al Ayuntamiento», dijo la mujer. El juzgado aceptó el viernes la solicitud de medida cautelarísima presentada por el abogado Clavell. «En consecuencia ordeno la suspensión de la ejecución de la resolución del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia por la que se comunicaba la fecha límite de estancia hasta el 23 de agosto de 2020, suspensión que ha de concretarse o bien prorrogándose la alternativa habitacional que había sido concedida a los recurrentes, o bien ofreciéndoles un nuevo hogar con la debida habitabilidad», señala el juzgado en su auto, firmado el pasado sábado. El juzgado ha tenido en cuenta que «la parte recurrente señala que existe urgencia dado que los recurrentes se encuentran en la calle desde el día 23 de agosto de 2020, e igualmente dada la existencia de personas afectadas de 66 y 68 años de edad, factor relevante dada la pandemia, y alega también la convivencia de los recurrentes con un hijo de 16 años».

«Acataremos el auto»

El alcalde, Josep Marí Ribas, por su parte, declaró ayer por la mañana tras conocer el contenido del auto a través de Diario de Ibiza: «Mi opinión es que si hay un auto judicial, el Ayuntamiento le hará caso, como no puede ser de otra manera, pero me permitirá también que espere a conocer exactamente los términos del mismo antes de pronunciarme». «En cualquier caso, las familias, como siempre, tienen nuestro respeto y consideración, y sí quiero decir que el Ayuntamiento ha actuado de forma correcta con esta dos familias porque lo ha hecho igual que con las 16 restantes», añadió el primer edil.

El máximo apoyo de los vecinos en Sant Josep siempre ha llegado desde la oposición, en este caso de Ciudadanos. Su portavoz, Daniel Becerra, declaró ayer: «Por suerte, un juez ha sacado al alcalde de su obstinación y proporciona por el momento una vivienda digna a estas familias». Ciudadanos de Sant Josep lamentó que haya tenido que ser un juez quien adoptara la decisión. Becerra recordó que Ciudadanos ha sido «el único partido en reclamar una solución para los perjudicados por el desalojo de los vecinos hasta que los técnicos acaben el análisis de las catas».