Consell de Ibiza: PP y Cs mantienen el salario de Marta Díaz y el PSOE estudia llevarlo al juzgado

El equipo de gobierno del Consell de Ibiza, formado por el PP y Ciudadanos, tumbó ayer en el pleno con el apoyo de la consellera no adscrita Marta Díaz el recurso de reposición del grupo socialista para recuperar la retribución económica que percibe la tránsfuga: algo más de 33.000 euros anuales brutos por una dedicación del 60%. El escándalo revelado por este diario de los gastos institucionales no justificados en el anterior mandato de la entonces vicepresidencia de la institución, provocó su salida del PSOE.

El vicepresidente, Mariano Juan, del PP, justificó la negativa del equipo de gobierno a aceptar el recurso de los socialistas (contra el acuerdo que ya adoptó el pleno en febrero de mantener intacto el salario de Díaz) al amparo del informe de dos letrados de la institución, que insiste en que el sueldo que se acordó a principios de legislatura es «personal y no se fija por la pertenencia a un determinado grupo político».

Juan destacó que el informe lo han redactado dos letrados que actúan como secretarios sustitutos para «evitar suspicacias y acusaciones de parcialidad». El secretario de la Corporación, el que emitió el primer informe favorable a que se mantuviera el sueldo de la consellera tránsfuga, mantiene una estrecha amistad con Marta Díaz, tal como se puede apreciar en las imágenes que difunde la consellera por las redes sociales.

El vicepresidente dijo que comprende lo que el PSOE pide, pero negó, en contra de lo denunciado por el portavoz socialista, Vicent Torres, que el equipo de gobierno haya decidido, en una maniobra política, retirar recursos económicos a su grupo. «Ha sido por sus líos y escándalos internos», subrayó Juan, que recordó que en Extremadura y en Canarias existe una ley que regula esta situación, pero no en Balears, por lo que hay que ceñirse a lo que determina «la legislación estatal y la jurisprudencia».



Se acabó el 'fair play'



El portavoz del PSOE destacó que «ninguna ley obliga a retirar la asignación de Marta Díaz», pero también que «ninguna ley o sentencia obliga a mantenerla». «Ustedes tienen la potestad legal y política de mantener o reducir el sueldo de los consellers y han decidido quitar recursos al principal partido de la oposición. Se ha acabado la ética política y el fair play que debería presidir este Consell», criticó, al tiempo que dijo que esta situación «conviene» a PP y Cs y que su grupo insistirá en reclamar que Díaz devuelva el acta de consellera que obtuvo por ir en la lista electoral del PSOE (en el número 2). El PSOE valora ahora si sigue adelante y presenta un recurso contencioso administrativo en el juzgado.

Por su parte, Marta Díaz insistió en que la pretensión del PSOE es «inconstitucional» y se refirió a una sentencia del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que, según ella, sí deniega la posibilidad de reducir el sueldo a un político tránsfuga. Díaz se defendió con un ataque a su anterior partido al afirmar que la retribución que percibe el portavoz socialista, con una dedicación del 90%, es «un fraude de ley». En concreto, Díaz explica en su escrito de alegaciones (contra el recurso de reposición de los socialistas) que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló por «fraude de ley» en 2018 la dedicación parcial del 90% de un concejal de un municipio sevillano, al entender que «se aleja del máximo que se supone que debe ser una dedicación parcial: el 75%». El equipo de gobierno obvió esta advertencia porque, según Mariano Juan, este no era el objeto del recurso.



La «generosidad» del PSOE



Díaz agregó que el PSOE pretendía quitarle el sueldo para dárselo a la nueva consellera Silvia Limones, que ha entrado en el grupo del PSOE en sustitución de Vicent Tur, que cobraba sólo dietas por asistencia a plenos y comisiones (9.000 euros al año como máximo). «Si el PSOE es tan generoso, que reparta las dedicaciones parciales del 90% del portavoz y del 60% del conseller Víctor Torres con Silvia Limones», indica la consellera tránsfuga en sus alegaciones, en las que recuerda, además, que Limones no entró en el Consell en sustitución suya, sino de Vicent Tur. «Yo no he dimitido aunque pese a mucha gente», recordó Díaz en el pleno.

La portavoz de Unidad Podemos, Viviana de Sans, fue la que cargó con más dureza contra el equipo de gobierno por dar amparo a la tránsfuga. «Es un caso de transfuguismo político de manual, ya pueden ponerle la literatura jurídica que quieran. El gobierno del PP y Ciudadanos mantienen una retribución de la consellera no adscrita que el presidente pactó con el PSOE. No nos sorprende del PP, que en su día dio la espantada en el pacto contra el transfuguismo, pero sí nos extraña de Ciudadanos que dice que vino a la política para impulsar su regeneración», recalcó. El conseller de Ciudadanos, Javier Torres, negó que Marta Díaz sea una tránsfuga.