Balàfia, en otro estado de alarma

El poblado de Balàfia fue declarado Bien de Interés Cultural hace 23 años por el entonces Consell de Ibiza y Formentera para proteger un enclave único, ya que se trata de una pequeña agrupación de viviendas en un entorno rural donde sus habitantes vivían de manera dispersa. Sin embargo, la vegetación ahora invade algunas partes del núcleo, que también sufre algún que otro abandono en sus alrededores.

La protección de la que goza el poblado de Balàfia, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1997, queda de manifiesto por las señales de tráfico que indican cómo llegar allí desde la carretera de Sant Joan y, a su entrada, por el cartel rosado con el que el Consell de Ibiza identifica estos monumentos. Pero al empezar a recorrer sus estrechas callejuelas se comprueba que están siendo invadido por las malas hierbas y algunos signos de dejadez en sus alrededores menoscaban su valor patrimonial. (Mira aquí las imágenes)

El fotógrafo Antoni Pomar advertía esta semana en una Carta de los Lectores de Diario de Ibiza de la «degradación» de este enclave, en la que ironizaba con que se tenían que borrar todas las referencias al poblado de Balàfia, «uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional de Ibiza y protegido bajo la declaración de Conjunto Histórico de Balears».

Consta solo de cinco casas payesas y dos torres de defensa, pero se trata de un caso único en la isla, donde la población rural vivía dispersa y no formaba núcleos. No se conoce el origen histórico del conjunto, aunque no se descarta su origen islámico o incluso de un periodo anterior.

Las cinco viviendas mantienen la tipología característica de las cases pageses aisladas, con sus elementos para garantizar la autosuficiencia de las familias. Se trata de can Fornàs, can Marès, Can Vicent Ferrer, can Bellmunt y can Pere de na Bet. Esta última es la que forma la postal más reconocida del poblado y más visible desde la carretera de Sant Joan, con la torre que parece emerger del centro de la casa y con el estrecho callejón de piedra, rodeado de inmaculadas paredes blancas, que accede hasta su entrada para luego desviarse a las otras viviendas.



La imagen de la postal

Esa era la postal tradicional, pero ahora estas callejuelas se encuentran cubiertas por las malas hierbas y el encalado brilla por su ausencia. Una de las propiedades del poblado está llevando a cabo unas obras de reforma que quizá motivó, momentáneamente, algunos de los estropicios visuales que detallaba Pomar en su carta.

Pero en este entorno también se mantienen bloque o uralitas que contrastan con los elementos que merecieron su protección, además de algún vehículo abandonado, bidones o palés junto al camino.

Tampoco falta algún cerramiento hecho con cualquier pieza sobrante, como una escalera.