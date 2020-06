Rebajas insólitas y precavidas en Ibiza

Ibiza da por iniciada la primera campaña de rebajas tras el estado de alarma. La avenida de Bartomeu de Roselló prácticamente vacía deja una imagen insólita el primer día de rebajas. Estrictas medidas de higiene y prevención se han establecido en todas las tiendas para prevenir contagios; mascarillas obligatorias y gel hidroalcohólico protagonizan esta primera jornada.

Con la llegada de la 'nueva normalidad' se ven los indicios de lo que será esta temporada para la isla de Ibiza. Las rebajas empezaron ayer tímidamente, en pleno verano y con mascarilla para entrar a cada tienda. En la entrada de cada comercio hay un cartel en el que se explican las medidas de prevención y un bote de gel hidroalcohólico para evitar en lo posible nuevos contagios. (Ver galería de imágenes)

La odisea se hace evidente en los probadores, donde los trabajadores desinfectan cada prenda con una vaporeta antes de colocarla en su sitio. Por esta razón algunas tiendas han optado por cerrar los probadores debido a la cantidad de trabajo que supone higienizar, doblar y colocar todo al mismo tiempo que atienden a los clientes: «No damos abasto», afirman algunos empleados.

La directora de la tienda Zara en Ibiza asegura que este verano está yendo regular, «no hay gente y normalmente la tienda está a rebosar», comenta. En la empresa el expediente de regulación temporal de empleo ha afectado a más de la mitad de los trabajadores ya que la venta online se ha disparado y han bajado notablemente las ventas en tienda. Esperan la llegada de los turistas y que a lo largo de las rebajas aumenten las ventas.



Turismo escaso



De la misma manera, una trabajadora de Mango reitera que les falta el turismo y que por ello la campaña de rebajas está siendo mucho más floja que en otras ocasiones. Han tenido que reducir el mobiliario de la tienda para hacerla más espaciosa y que la gente pueda cumplir con las distancias de seguridad.

La crisis del coronavirus les ha perjudicado en cuanto a los horarios, ya que aún mantienen el de invierno y cierran antes. Además, normalmente tienen el doble de personal pero por el momento trabaja el mismo que en invierno, ya que todavía hay gente en el ERTE. «Confiamos en el mes de julio», afirma.

Los clientes coinciden en que el ambiente de las rebajas es completamente diferente a años anteriores. Marisa ha ido a las rebajas con la idea de gastar menos que otros años: «No hay gente, no hay género, entras en una tienda y es muy triste», lamenta.

Manoli, Raúl y Lia han aprovechado para comprar camisetas, pantalones y chaquetas. Su presupuesto es de 200 euros, y afirman, igual que otros clientes, que no hay demasiadas cosas rebajadas y que el ambiente es muy triste: «Se nota la falta de dinero».

«Todavía es muy pronto, la gente no ha cobrado el ERTE ni el paro», destaca María, trabajadora de Bershka. Esperan que la acogida de la campaña de rebajas a medida que pasen los días sea buena. Este año han empezado a contratar desde junio cuando en principio se hacía en mayo; este año, debido a la situación excepcional, han tenido que esperar para valorar si se podía ampliar la plantilla o no.

La crisis sanitaria ha supuesto un cambio en la vida de todas las personas, ya acostumbradas durante meses a estar en casa y a no alejarse de la zona donde viven. Así lo cuenta Eva Noguera, de Sant Rafel: «Es la primera vez que voy a la ciudad desde que empezó el confinamiento», confiesa. No se gastará mucho dinero, le ha comprado unas zapatillas de baile a su hija porque parece que podrá volver a bailar en la academia y, además, ha aprovechado para regalarle un peluche por sus buenas notas.



Bartomeu de Roselló, vacía



La tardía llegada de los turistas es evidente en la avenida de Bartomeu de Roselló, prácticamente vacía. Los únicos transeúntes o no llevan bolsas o solo han comprado lo necesario. Personas como Aura Benítez, de 13 años, que se ha acercado a las rebajas para comprarse un bikini de regalo de cumpleaños, asegura que en algunas tiendas se ve más gente pero no tanta como en años anteriores. O Beatriz Sánchez, de 18 años, que tiene pensado gastarse 20 euros, aunque afirma que su presupuesto de rebajas es el mismo que en años anteriores.

Poco a poco se espera que la gente se vaya animando a ir a las tiendas ya que muchas personas están reincorporándose al trabajo con la finalización de los ERTE. Irina Obanos, que está a punto de empezar a trabajar de nuevo, ha decidido ir a las rebajas. No busca gastarse más de 100 euros y, por el momento se ha comprado un vestido. Sorprendida, ya que pensaba que las tiendas estarían más vacías.

Las franquicias que intentan recuperarse tras el estado de alarma juegan con las ofertas y promociones para destacar entre las demás. Como explica Cecilia, trabajadora de Kiko: «Hay que hacer cosas para intentar compensar las pérdidas de los dos meses que hemos estado cerrados». A partir de hoy harán un cambio de estrategia y establecerán otro tipo de rebajas para atraer a más clientes.

«A estas alturas del verano teníamos problemas para encontrar a gente por la gran oferta laboral y, ahora, nos están llegando muchísimos currículums de gente que está buscando trabajo», comenta Cecilia.

Otras tiendas, como las de La Sirena, llevan con rebajas desde que empezó el confinamiento, comenta Fani, encargada del establecimiento de Ignasi Wallis. De esta manera, no han notado mucho cambio en el trabajo que han estado realizando durante meses.



El pequeño comercio

Los propietarios de pequeños comercios han notado muy duramente las consecuencias de la pandemia. En el puerto de Ibiza reina la tranquilidad, no hay turismo y temporada por ahora tampoco.

El copropietario de Can Vinyes, Ignacio, afirma que están haciendo un 5% de lo que trabajaban el año pasado en estas fechas. «La temporada mal, los hoteleros no se han lanzado porque no hay vuelos ni reservas», explica. Agradece que el establecimiento sea suyo, pues no tiene que pagar alquiler, y el hecho de no necesitar empleados ya que entre los dos dueños organizan el negocio.

En el otro extremo se encuentra Luisa Tur, dueña de la tienda Delta Discos: «No hay temporada», sentencia. A pesar de los problemas de tráfico existentes en la calle donde está situada su tienda, que hacen que esté vacía la mayor parte del día, calcula que la caja ha bajado prácticamente un 100% a raíz de la crisis del Covid-19.

Lo que sería un jueves cualquiera en pleno verano, lleno de turistas paseando y comprando souvenirs, se convierte en una primera y puede que última venta a la una del mediodía. Los trabajadores de su tienda están en ERTE, le «sabe muy mal» pero es que no saca beneficios para pagar el alquiler ni la luz del establecimiento.

El 90% de las ventas que ha hecho estas semanas es a trabajadores de temporada que han decidido comprar souvenirs para familiares y amigos, ya que vuelven a su lugar de residencia por las pocas posibilidades de trabajar este verano.

El presidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco), Antoni Gayà, considera que el inicio de las rebajas está siendo «un auténtico desastre, informa Europa Press. Varios comerciantes le han manifestado que «durante todo el día no han facturado nada». Gayà atribuye esta situación a la falta de turistas y a los pocos transeúntes locales.