La patronal pitiusa acoge el plan de impulso al turismo con escepticismo

El presidente de la Pime de Ibiza y Formentera, Alfonso Rojo, señaló ayer, tras conocerse los detalles del Plan de impulso al sector turístico presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo que realmente espera el sector turístico del Ejecutivo es una solución a la continuidad de los ERTE «más allá del 30 de junio». Recordó que la demanda es que se mantengan estos expedientes de regulación temporal de empleo «hasta el final de la temporada» turística, es decir, el mes de noviembre.

Rojo admitió que el plan del Gobierno es un aliciente, aunque recordó que alguna medida, como la línea de los avales para los créditos ICO, de 2.500 millones de euros, fue anunciada hace una semana y ahora se incluye en la inyección de 4.262 millones de euros al sector.

El presidente de la Pimeef insistió: «Estamos esperando el ERTE turístico como el maná para favorecer el mantenimiento del empleo. Pedimos que el cien por cien de las personas que estén en ERTE estén amortizadas por el Estado, ese es el ERTE turístico que reclamamos y lo que nos va a incentivar para abrir y sacar personal para ponerlo a trabajar», subrayó.

Recordó que a pesar de la presentación del Plan turístico, «la mesa de negociación del diálogo social está levantada desde hace una semana», por lo que la solución a los ERTE «sigue en el aire».

Añadió que al margen de este importante escollo, que consideran imprescindible salvar para reactivar la economía, «todas las medidas que permitan aplazar pagos a hipotecas y demás, bienvenidas sean, pero todo lo demás es un brindis al sol».

Recordó que la línea de avales a créditos ICO «se está desvirtuando, ya que está creada para invertir y no para mantener las empresas vivas, que es para los que se están usando ahora. Los créditos ICO están muy bien pero para las empresas saneadas», reiteró.

Rojo señaló que todas las medidas anunciadas están pensadas a medio y largo plazo «más que en abrir mañana o pasado». Aunque aplaudió la campaña de promoción anunciada para activar el turismo doméstico e internacional: «Esas campañas nos parecen excelentes, resaltando que somos un destino seguro, pero ojo porque con ese distintivo 'seguro' que se propone no estamos muy de acuerdo». Rojo insistió: «El ERTE turístico hasta noviembre es nuestro salvavidas, es lo que nos animará a abrir».



Los hoteleros



El gerente de la Federación de Asociaciones Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino, opinó que «nada de lo que hay en el Plan de impulso es criticable, está bien hecho, veremos cómo evolucionan las cosas».

Admitió que actualmente «todos los establecimientos se plantean abrir, en función de cómo evolucionen las reservas; a ver si se genera confianza en el mercado». Precisamente, uno de los objetivos del plan del Gobierno es recuperar la confianza como un destino «seguro y sostenible».

Sendino señaló que la realidad es que el sector hotelero pitiuso «está abriendo y poniendo camas en el mercado con más voluntarismo que realidad». El portavoz de los hoteleros subrayó que la principal duda la tienen con el mercado británico, «actualmente cerrado». Por eso mantiene cierto escepticismo teniendo en cuenta la gran dependencia que tiene Ibiza del turismo del Reino Unido: «Tenemos que esperar a que abra y luego la gente tiene que animarse a volar y a venir, vamos a ver...».

También consideró Sendino el hecho de que esta temporada no abran las discotecas, lo que puede influir en la llegada de visitantes: «Muchas personas pensarán que es un acierto que no abran por ser más seguro sanitariamente y otras lamentarán no poder disfrutar de estos establecimientos, entramos en un debate infinito y la opción de no abrir tienen sus argumentos», destacó.