Concentración contra el racismo en Ibiza

Algo menos de un centenar de personas respondieron ayer a la llamada de la Asociación de Residentes Senegaleses de Ibiza y Formentera, una de las organizaciones convocantes de una protesta contra el racismo en el parque de la Paz de Ibiza. (Mira aquí las fotos)

Con mascarillas y tratando de mantener las distancias se situaron en corro para escuchar una tras otra a más de una docena de personas que decidieron compartir sus experiencias u opiniones.

Entre los presentes múltiples pancartas en las que se podían leer mensajes como «Black Lives Matter», en recuerdo del homicidio de George Floyd en EE UU, el detonante de estas protestas que recorren el mundo. «Por la igualdad sin color», «No al racismo», «Sin justicia no hay paz», «El racismo es el temor a la igualdad de derechos» o «España ¿qué vas a hacer?» eran algunos de los mensajes que se pudieron leer en cartones, cartulinas, camisetas o folios.

Todos atentos al mismo punto de la plaza, en el que micrófono en mano varios asistentes leían o daban su opinión. «Estar integrado no es sólo hablar castellano. Es tener un trabajo y una vivienda digna», decía una joven. «El racismo es cosa de todos. La población negra no creó el racismo. No podemos esperar que ellos solos resuelvan un problema que no crearon», proclamó otra.

Otra joven presente hizo una encendida defensa de la integración, de la normalización en la convivencia de las diferentes razas y culturas. De hecho, advirtió que en el lugar se habían congregado los blancos, mayoritariamente, a un lado y los negros al otro. «Estáis los blancos aquí y los negros allí. ¿Por qué –decía–, qué miedo podéis tener? ¡Mezclaos!», exclamó. A lo que los presentes obedecieron.

Tras los discursos, las proclamas. «Sin justicia no hay paz», «las vidas negras sí importan» o «no justice no peace, no racist police», coreaban. El acto terminó con un homenaje al asesinado George Floyd, con el gesto que se repite por el mundo. Rodilla en tierra, puño en alto y en silencio con respeto, por una sociedad sin racismo, sin xenofobia, sin discriminación de ningún tipo.