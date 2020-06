Encuesta para averiguar cómo buscan información sobre salud los adolescentes

Los adolescentes acceden a internet de forma habitual usando, en general, sus propios dispositivos móviles. Según un estudio realizado en 2017 por la documentalista del Área de Salud, Maria Costa, el 73% de ellos realiza búsquedas sobre temas relacionados con la salud. Costa investiga ahora si en este tiempo de pandemia y confinamiento las búsquedas han crecido, qué utilidad tienen para los adolescentes y qué canales consideran fiables.

La situación de confinamiento generada por el estado de alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19 lleva a la población adolescente a un mayor consumo de información sobre salud que puede provocar un cambio en sus hábitos de salud o comunitarios. Ésta es la hipótesis de partida del estudio de investigación que está realizando la documentalista del área de Salud de Ibiza y Formentera, Maria Costa.

«Tanto la población adolescente como la población adulta estamos preocupados por una cuestión de salud; entonces, las búsquedas sobre salud habrán aumentado», suponía Costa. Su objetivo, no obstante, no es sólo corroborar esta situación, sino conocer qué utilidad dan los adolecentes a toda esa información que están encontrando a través de internet y cuáles son los canales a los que otorgan mayor credibilidad, entre otras cuestiones.

Y ello teniendo en cuenta que el nivel de alfabetización digital en salud «es bajo», resalta Costa, no sólo entre los adolescentes sino en la población en general, y que es necesario potenciar el espíritu crítico respecto a todas las informaciones que se difunden a través de internet y las redes sociales, sean del ámbito que sean.

«Una de las razones y de las motivaciones de hacer este estudio es diseñar intervenciones que potencien el espíritu crítico entre la población adolescente, darles herramientas para evaluar si todo aquello que reciben es verdad», resalta la documentalista, al tiempo que incide en el «bombardeo» de informaciones de todo tipo, «e incluso de fake news», que se han generado y difundido «por miles» de vías durante esta pandemia y a las que la sociedad estuvo expuesta de forma «más intensa» sobre todo en las primeras semanas de confinamiento.



Estudios previos para la encuesta



Costa comenta que fue precisamente estando confinada en casa como surgió la idea de poner en marcha esta investigación. «Empecé a buscar artículos sobre consumo de información y uso de dispositivos y nuevas tecnologías durante periodos de confinamiento en otras épocas», apunta y se refiere al caso concreto del virus de la gripe H1N1 que obligó a un confinamiento similar en determinados lugares del mundo. Eso, junto a los resultados de su anterior estudio 'Uso de internet y redes sociales para la salud en adolescentes del municipio de Ibiza', publicado en 2017, la llevó a preguntarse «de qué manera los adolescentes estarían viviendo el confinamiento» en las Pitiusas.

Así, diseñó una encuesta de trece preguntas dirigida a adolescentes de 12 a 18 años escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato en los institutos de ambas islas y se puso en contacto con los centros educativos para que éstos la pudieran trasladar a los alumnos. De los 16 centros, diez se sumaron a la investigación –nueve de ellos en Ibiza y el único de Formentera– y la pasaron a sus estudiantes, con la autorización previa de los tutores legales, como exige la ley, en el caso de los estudiantes de menos de 14 años.

En esas trece preguntas Costa planteaba variables relacionadas con el uso de internet para la búsqueda de información sobre salud –dispositivos de acceso, herramientas, utilidad de la información–, sobre la percepción del estado de salud propio –contexto físico, familiar, escolar y emocional, persona escogida como recurso ante una sospecha de sufrir Covid-19 o grado de fiabilidad que se atribuye a la información recibida– y sobre su estado durante el confinamiento –uso de redes sociales, hábitos, sentimientos, preocupaciones sobre la enfermedad, cambios en el comportamiento o reconocimiento de síntomas–.



Los efectos del confinamiento



«Está demostrado que los periodos de confinamiento afectan de manera negativa a la salud mental de las personas», sostiene Costa, al tiempo que indica que cree que la situación vivida habrá modificado pautas de comportamiento relacionadas, por ejemplo, con prestar más atención al lavado de manos, con no tener ganas de ir a sitios donde haya aglomeración de gente o con usar menos el transporte público.

«¿Qué cosas has estado haciendo durante el confinamiento provocado por el estado de alerta sanitaria por el Covid-19? ¿Qué sentimientos has experimentado con más frecuencia? ¿Qué has llevado peor durante el periodo de confinamiento? ¿Con qué frecuencia te has lavado las manos con agua y jabón?». Éstas eran algunas de las preguntas planteadas que incluían diversas opciones de respuesta y que se contestaban en línea «en 15 ó 20 minutos», cuenta Costa.

La encuesta se pasó a los centros a mediados de mayo y el plazo para responderla finalizará el próximo día 30. La documentalista del área de Salud indica que, dada la población adolescente de las Pitiusas, se marcó como objetivo alcanzar las 600 respuestas y que esa cifra se ha superado. «Pero cuanto más crezca [la participación], mejor», afirma y expresa su agradecimiento tanto a los equipos directivos como a los tutores y los alumnos por su implicación y por contribuir a que también en las Pitiusas se pueda hacer investigación, algo que, sostiene, «es difícil».

Aunque no puede ofrecer aún un avance de los resultados que está obteniendo –y que espera tener recogidos para ser presentados en julio o agosto– señala que «las hipótesis que se habían planteado se están cumpliendo». En este sentido, apunta que esto es habitual, ya que éstas se establecen «en función de la evidencia que ya hay publicada».

«Formulas unas hipótesis concretas porque hay otra gente que ya ha hecho algo parecido. Pero interesa saber si en este grupo de población y en este lugar, la tendencia se mantiene», apunta y apostilla que la respuesta inicial «es que sí»: «El perfil de joven en los países industrializados cada vez es más parecido», indica.



Qué uso dan a la información



No obstante, subraya que aparte de determinar ese incremento de las búsquedas sobre salud, una de las grandes incógnitas a la que quiere dar respuesta con la investigación es qué uso dan los adolescentes a la información relativa a salud que encuentran en internet o que les llega. «Tengo curiosidad por saber si lo que encuentran lo aplican o si toman decisiones relacionadas con la salud a partir de la información que están encontrando en internet», subraya y alerta de que ese uso puede ser «peligroso» si la información en la que basan esas decisiones «no es fiable».

Ahí radica otra cuestión fundamental que analiza esta investigación: qué canales de información son los que tienen mayor credibilidad para los adolescentes. «Lo que llega de persona a persona, lo que se recibe por whatsapp, lo que se busca en internet, lo que se ve en un medio de comunicación», comenta como ejemplo.

Y es que resalta que «el nivel de alfabetización digital en salud es bajo»: «La gente no sabe evaluar si una fuente de información es fiable o no, no se hace las preguntas básicas que son imprescindibles cuando se recibe una información sobre coronavirus, por ejemplo», afirma y se refiere a la autoría, a la credibilidad y la relevancia de la fuente o a la fecha de publicación como esas cuestiones a plantear.

Además, señala que la población adolescente es especialmente vulnerable a este respecto. «Es el colectivo que menos está en contacto con el sistema sanitario porque tiene un buen estado de salud. Por su edad no tienen desarrollado el espíritu crítico. Son altos consumidores de redes sociales y siguen a influencers que en ocasiones dan informaciones sobre salud o hacen recomendaciones sin base científica», comenta en referencia a los factores que hacen que los chavales «estén más expuestos» y tengan también «menos herramientas para saber si lo que están consumiendo es fiable o no».

De ahí que, dice, uno de los objetivos que persigue esta investigación es que, una vez recogidos todos los datos y hecho «el dibujo de la situación actual», se puedan diseñar intervenciones para fomentar el espíritu crítico entre los adolescentes ante cualquier información que reciban y proporcionarles las herramientas necesarias para que al recibir o buscar contenidos «sepan si son fiables o no o si los pueden tener en cuenta para tomar decisiones sobre salud».

Por ello, Costa indica que presentará los resultados a los centros educativos y espera que puedan utilizarlos también los profesionales del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca), que colaboraron con ella en la fase de diseño de la encuesta ayudándole a formular algunas cuestiones.

«Es importante que sean capaces de evaluar la información pero también de saber cuáles son los límites de la misma», destaca y resalta el peso que ha de tener siempre el personal sanitario. «La información está bien para el consejo, pero no para tomar una decisión», subraya la documentalista, quien apostilla que aunque la encuesta se realiza con adolescentes, el consumo de información en internet y en redes sociales es cada vez más precoz, por lo que hay que trabajar con los niños, «desde pequeñitos, para fomentar ese espíritu crítico».