La asociación Can Bossa Navega, que aglutina en Ibiza a empresas de excursiones marítimas, confía en que con la «nueva normalidad» no se les impida ofrecer a bordo determinados servicios para no convertirse en un «mero transporte marítimo».

Según reconoció ayer la agrupación, el sector teme no poder ofrecer bebidas a bordo en actividades de hasta tres horas de duración, con lo que las excursiones marítimas «serán ridículas y será muy triste si no se puede dar un servicio al cliente y ofrecerle un simple vaso de agua».

Las empresas lamentan además la «incertidumbre» sobre el inicio de su actividad. Fuentes de la patronal aseguraron que «hasta ahora se veía todo muy negro» y así, algunas de las empresas no se plantean ni abrir esta temporada puesto que el volumen de turistas «será testimonial».

Del total de empresas que forman el colectivo, solo «dos o tres» estarán en activo viendo que puede llegar un poco de turismo a Ibiza y lo harán «para dar un servicio y un poco de trabajo a los empleados».

«Todo está en el aire y hay mucha incertidumbre tanto en relación al número de turistas como en los protocolos a seguir», lamentaron,

La asociación Can Bossa Navega se formó en 2018 con un total de siete empresas que se comprometieron a impulsar un protocolo de buenas prácticas, como reducir el uso de plásticos y fomentar el producto local.

«El protocolo no es incompatible con la normativa Covid-19 que se deberá seguir. Lo que está reglamentado es que, por ejemplo, en excursiones marítimas no se podrán ofrecer bebidas o servicio de restauración», explicaron.

«La actividad ahora está parada a la espera de que la nueva normativa nos permita hacer algo más y evitar convertirnos en un mero transporte marítimo», insistieron desde Can Bossa Navega.

Como empresas de excursiones marítimas recordaron también que en los últimos años ya estaban rebajando el número de frecuencias entre Ibiza y Formentera. «El año pasado se hacían cinco al día y para este año se había planteado hacer unas cuatro, aunque si se pueden llevar a cabo una o dos frecuencias, ya será mucho», lamentaron.

Las empresas de Can Bossa Navega se dedican a las excursiones marítimas y operan en el muelle de Platja d'en Bossa, en el municipio de Ibiza. En su presentación, recordaron que su modelo de negocio lleva vivo «más de 50 años» en la isla. Entre sus objetivos, también señalaron que pretendían diferenciarse de la competencia desleal, un problema «creciente día a día». Las empresas, que antes de la crisis empleaban a más de 300 personas, «suponen una alternativa turística familiar y de calidad», apuntan.