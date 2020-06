Sant Josep ve remota la posibilidad de que los vecinos vuelvan a los apartamentos Don Pepe tras el derrumbe

El Ayuntamiento de Sant Josep tiene previsto terminar de apuntalar el próximo jueves la escalera 1 del bloque A de los apartamentos Don Pepe, donde se encuentran los diez pisos que el pasado 4 de junio fueron desalojados por orden municipal tras el derrumbe de un forjado de un techo en una habitación de uno de los cien pisos de este complejo, situado en pleno Parque Natural de ses Salines. Una vez completada la fase del apuntalamiento, los afectados podrán recoger sus enseres y sus muebles del interior de los diez pisos desalojados. En cualquier caso, remarcó el Ayuntamiento, los técnicos piensan que si bien «se tendrá que evaluar la posibilidad de que [los vecinos] puedan volver a sus viviendas cuando finalice el apuntalamiento, ésta se considera muy remota en el estado actual de riesgo inminente para las personas».

De hecho, según la información facilitada ayer por Sant Josep, la escalera desalojada presenta «un muy elevado riesgo de desprendimientos» a pesar del apuntalamiento que se está realizando. «La situación es alarmante, el encofrado del inmueble está tan malogrado que se desprende del techo con mucha facilidad, lo cual indica que la patología que sufre la escalera está muy avanzada», señaló el teniente de alcalde de Urbanismo del municipio, Ángel Luis Guerrero.

Los trabajos de apuntalamiento empezaron más tarde de lo previsto debido a la elaboración del plan de seguridad del edificio, que ha sido «muy compleja debido el mal estado del edificio», insistió el Ayuntamiento.

Posible incompatibilidad

Por otra parte, Sant Josep informó ayer de que hoy requerirá a su tesorero municipal, Sergio Carrasco, «la información necesaria para que certifique su situación laboral y [de esta forma] comprobar si se ha producido algún tipo de incompatibilidad» con el hecho de que el funcionario haya participado como administrador de los Don Pepe en al menos tres juntas ordinarias generales de esta comunidad de propietarios.

Ayer por la mañana, Carrasco dijo que la empresa Face Consulting, de la que él mismo es consultor, dirige la administración del edificio, una gestión que, según dijo, no lleva él.

Carrasco, por su cargo de tesorero en el Ayuntamiento, no podría gestionar la administración del edificio porque incurriría en una incompatibilidad, según reconoció él mismo. Sin embargo, por la tarde, algunos vecinos de los Don Pepe hicieron llegar a Diario de Ibiza tres actas (una de enero y dos de marzo) en las que aparece la firma del tesorero de Sant Josep como administrador de los Don Pepe –la comunidad se llama Cantos Rodados– junto a la de la presidenta.

«Participé en esas reuniones porque me lo pidió la presidenta como un favor personal», dijo Carrasco ayer por la tarde. «Yo no facturo ni represento a la comunidad, ni tampoco he estado con el alcalde [Josep Marí Ribas] ni con el concejal [Ángel Luis Guerrero] en las reuniones» acerca del futuro de los apartamentos, manifestó el tesorero de Sant Josep. La preocupación entre los vecinos va en aumento, y no sólo entre los residentes de los diez pisos afectados y ya desalojados. El temor de que, finalmente, haya que desalojar el edificio entero por la posibilidad de derrumbe es cada vez mayor.