La empresaria Verónica Juan da el salto a la presidencia de la Asociación de bares, restaurantes y cafeterías de la Petita i Mitjana Empresa de Ibiza i Formentera (Pimeef) y sustituye a Joan Riera, que, desde 2011, estaba al frente de este colectivo en las Pitiusas. Juan, que en los últimos años ha ocupado la vicepresidencia de la asociación, es el relevo natural de Riera. De hecho, su candidatura, que cuenta con personas de la junta anterior y nuevas incorporaciones, ha sido la única que se ha presentado. La asamblea se celebró ayer en la terraza de Es Nàutic de Sant Antoni con el uso de mascarillas y sin el tradicional aperitivo para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes.

La nueva presidenta niega que asuma las riendas del sector en el peor momento posible como consecuencia del agujero económico que ha abierto la crisis sanitaria. «No creo que haya ni buenos ni malos momentos. Ahora es cuando más hace falta una asociación y hay que estar, y los que estamos aquí es porque queremos ayudar. Va a haber mucho trabajo por delante. Hay que hacer mucha promoción y mantener muchos contacto con las instituciones y otras asociaciones», asegura Juan, que destaca que la futura escuela de hostelería prevista en sa Coma es otra de las cuestiones marcadas en rojo en su agenda.

Para la nueva presidenta lo que ahora le urge es reunirse con los sindicatos porque «hay muchos temas que aclarar sobre la legislación laboral», aunque puntualiza que «no hay nada que sea más importante», más aún en esta situación excepcional por la crisis sanitaria.

Pese a las dificultades que atraviesa el sector, la nueva presidenta de la Asociación de Restauración se inclina por ver el vaso medio lleno y destaca que «hay mucha ilusión» por la apertura de las fronteras europeas el próximo domingo.

Criba para alejar a los intrusos

Acto seguido Verónica Juan puntualiza, no obstante, que todos son «conscientes» de que pese a que ya puedan llegar turistas europeos, «la isla no se va a llenar ni se va vivir un julio y agosto al uso». Pero también se queda con la parte positiva de la caída de la economía: «Siempre se dice que las crisis hacen una criba y al intrusismo no le saldrá a cuenta estar en Ibiza».

La nueva presidenta asegura desconocer cuántos negocios de bar y restauración optarán por no abrir sus puertas esa temporada. «Hay mucha ilusión», insiste. «Basta ver por la prensa los anuncios de establecimientos que se abren. Se ha abierto bastante cosa, pero también hay que tener en cuenta que hay miles y se necesita mucha gente para llenar todos los negocios».

La empresaria destaca la necesidad de que «la gente siga respetando las medidas de seguridad» para evitar un posible rebrote de la pandemia del Covid-19. En este sentido, la nueva presidenta de la Asociación de Restauración de la Pimeef señala que hay establecimientos que cumplen los protocolos a «la perfección y otros, en cambio, que no se lo toman tan en serio». Al igual, añade, que la clientela: «Hay gente que hace uso de la mascarilla, se desinfecta las manos y espera a sentarse y otra que no».

En los últimos días, la Pimeef ha mantenido una ronda de reuniones con los ayuntamientos de la isla para pedir medidas que permitan a los empresarios disponer de liquidez, como posponer el pago del IBI y que no se cobre la tasa de basura durante los meses que «no se permitía abrir a los negocios», entre otras cosas.