«La situación del Don Pepe es para morirse»

Los vecinos del edificio Don Pepe, situado en es Codolar, viven con la incertidumbre de quedarse sin casa desde el desalojo por riesgo de derrumbe de una de las diez escaleras. Las personas consultadas expresan ansiedad, tristeza y miedo por la situación que padecen, ya que no saben si se les obligará a dejar sus hogares hasta que se lleven a cabo las catas para comprobar el estado del inmueble y se elaboren los informes.

«Tengo una ansiedad con la que no puedo vivir, no tengo ganas ni de hablar. Después de 30 años viviendo aquí, con todo lo que hemos luchado... La situación del edificio Don Pepe es para morirse», expresa a Diario de Ibiza una vecina de la escalera 9 de este inmueble de es Codolar. Acaba de bajarse de un coche con dos bolsas de la compra, pero sus brazos no son los que cargan el mayor peso, sino su cabeza. La incertidumbre de esta mujer ante un posible desalojo, como el que sufrieron los ocupantes de la escalera 1, y el miedo a quedarse sin casa son la pesadilla de la mayoría de personas consultadas ayer por Diario de Ibiza. (Ver galería de imágenes)

«Estamos hechos polvo por lo que está pasando y por la incertidumbre. Yo vivo aquí desde hace 30 años y el piso es mío, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros», explica Ramona, propietaria de un apartamento del Don Pepe, en los alrededores del edificio. Su escalera, la número 4, dice que está «muy bien» y critica que hay reformas que quieren acometer pero no les dan permisos. «Si no podemos arreglar el edificio, ¿qué hacemos, dejar que se caiga?», pregunta, de forma retórica, la dueña de uno de los cien pisos de esta urbanización, que no entiende que su bloque esté «fuera de ordenación» y le cobren todos los impuestos. «Entonces el banco también me concedió la hipoteca para comprar el apartamento, que también tiene cédula de habitabilidad, sin ningún problema y yo tengo mi escritura», comenta Ramona, que aún se estremece cuando rememora el día del desalojo de sus vecinos de la escalera 1, en el mismo bloque que la suya. «Si a mí me dicen que tengo que irme en menos de una semana me vuelvo loca. Yo no puedo trabajar, estoy pendiente de que me concedan la discapacidad laboral, por lo que si me echan de aquí, ¿adónde voy?», manifiesta esta vecina. «¿Cómo voy a empezar desde cero. Si me echan me darán una vivienda igual? No nos pueden dejar con una mano delante y otra detrás. ¡Después del virus ahora esto! El alcalde [Josep Marí Ribas, Agustinet] tiene que tener corazón. Lo haremos lo mejor que podamos, pero nos tienen que ayudar. Estamos muy preocupados», señala la afectada, que vive con dos hijos, ya que ambos han sufrido un ERTE [ Expediente de Regulación de Empleo Temporal].

Otro vecino que reside en el bloque contiguo de apartamentos desde que nació, dice que vivir aquí es «una maravilla» y que su escalera se ve bien, que no presenta ningún problema, al menos visible. «Sabemos que se debe acometer una reforma, pero nunca nos dan el permiso», critica el joven antes de marcharse a la Península unos días para hacer un examen. «La verdad es que se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de que cuando regrese quizá no pueda volver a casa, pero no me he planteado seriamente la posibilidad de que me obliguen a marcharme», confiesa este estudiante, que agrega que toda su familia vive en el inmueble. «No queremos que cunda el pánico, pero si nos echan nos iríamos de la isla, ya que tenemos una casa en Andalucía, porque con los precios de Ibiza es complicado quedarse en la isla», argumenta este vecino, para después añadir que no quiere seguir imaginándose ese escenario. «Aquí están nuestras cosas, nuestro hogar...», reitera.

Otra mujer que acaba de llegar con su vehículo, María Torres, cuenta en el aparcamiento que ella es vecina de la escalera 7 y que está viviendo estos días con «muchos nervios y preocupación». «Me entró una llorera muy grande cuando vi el desalojo de la escalera 1. Yo llevo aquí 20 años y ya he pagado toda la hipoteca, por lo que la casa es mía. Si me echaran de aquí no tendría adónde ir», afirma Torres.

Asomada a la ventana está Ruth, otra propietaria que vive con su hija, menor de edad, explica que los ánimos en la urbanización están «bajos» y están a la espera de que la presidenta de la comunidad les informe de la situación. Otra vecina de la zona, que prefiere no dar su nombre, asegura que aún está en estado de shock. «Llegué ayer [por el miércoles] y creo que aún no he digerido lo que está ocurriendo. Mis padres son dueños de un apartamento y yo llevo toda la vida aquí», cuenta la joven.

A diferencia del resto, un vecino que vive en el edificio Don Pepe desde hace 35 años asegura que él no teme a que le echen de su casa. «La estructura está bien, somos muchos vecinos y no creo que se atrevan a dejarnos a todos en la calle», considera.