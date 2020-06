El Consell de Ibiza afirma que los conciertos sociales están «a punto de salir»

El Consell de Ibiza afirma que los conciertos sociosanitarios que llevan años demandando las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad están ya «a punto de salir». «En teoría tendríamos que ser capaces de, esta semana, dejarlo cerrado. Está al caer, es inminente», dijo ayer el director insular de Bienestar Social, Santi Marí, al ser preguntado por ello después de que varias entidades los reclamaran de nuevo dada la situación de dificultad que atraviesan.

«Todos los plazos se habían paralizado por el tema del Covid y ahora que se han vuelto a poner en marcha, se ha reactivado todo», señaló Marí, quien sostuvo que están pendientes de que dichos conciertos se puedan aprobar en el Consell Executiu. «Pienso que sí, que están a punto. En principio, si no va mañana [por hoy], irá la semana que viene, pero es algo que tenemos cerrado ya», afirmó Marí, al tiempo que agregó que una vez que se aprueben, se podrían «pasar a firma con las entidades».

También está «a punto», según el Consell, el convenio para la apertura del centro de día de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), que el colectivo espera desde 2017 y que incluye la contratación de tres profesionales y un transporte adaptado, según explicó hace unos meses el director, Ismael Vargas.

El pasado 24 de febrero, Marí indicó que confiaba en que estuviera firmado «en dos semanas», pero no fue así. «Pasó que el tiempo se nos ha echado encima y ha venido la situación de la pandemia y hemos tenido que ir atendiendo las necesidades urgentes, los servicios esenciales», subrayó el director insular de Bienestar Social.

Indicó que el departamento ha estado centrado «al 100%» en esos servicios como el Hospital Residencia de Cas Serres, el Servicio de Menores o la Oficina de la Dona. «De momento los centros de día estaban cerrados y no era urgente como sí entendemos que lo eran los servicios esenciales que teníamos abiertos», afirmó y añadió que debían dar respuesta a «las necesidades que les surgían».



Las bases de las subvenciones



En cuanto las subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, cuya convocatoria de 2020 no ha salido aún, como señaló la gerente de la Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Apfem), Antonella Greco, desde el Consell indicaron que trabajan «en la modificación de las bases ordinarias de subvenciones para sacarlas lo antes posible».

«Entendemos la preocupación de las entidades, pero las líneas van a salir como cada año sin problema», aseguró Marí, quien agregó que se está mirando de «adaptar un poquito las bases a la nueva realidad». Preguntado por ello, dijo que hay que «mirar en qué línea» va a esa adaptación: «Igual se tiene que trabajar en baremar un poco que todas las entidades tengan acceso igualitario a las ayudas. Igual las grandes copan una cantidad de dinero mucho más grande y a veces las más pequeñas reciben menos».

«Se está valorando un poco todo y revisándolo para intentar abrirlo todo lo que se pueda y cubrir todas las necesidades que hayan surgido a las entidades», aseguró.

No obstante, recordó que ésta es la línea de subvenciones ordinarias, «que de momento no se está retrasando más que el año pasado», pero que aparte se han sacado líneas específicas derivadas de la situación provocada por el Covid «para hacer frente a los sobrecostes» que han sufrido debido a ello. «En esta línea se podrá presentar si han tenido que comprar mascarillas o material de protección, o contratar personal específico de alguna manera para atender a ciertos usuarios», señaló.



La situación de las asociaciones

Hace unos días diversas asociaciones explicaban a este diario las dificultades económicas que atraviesan en estos momentos debido, por una parte, a la falta de subvenciones y, por otra, al hecho de que la actual situación provocada por el Covid-19 les impide realizar los eventos que les servían para obtener fondos y mantener servicios.

Desde la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef), la gerente, Carmen Boned, apuntaba que sus ingresos habían «caído totalmente» al no poder realizar cenas o eventos, como hasta ahora, y recordaba que con el dinero que les daban a través de subvenciones no era «suficiente para sobrevivir».

Así, hacía un llamamiento a las administraciones, y en concreto al Consell, para garantizar los servicios esenciales por medio de conciertos sociales: «Lo pasamos muy mal con la crisis y ahora viene otra. O nos apoyan y seguimos adelante o se perderán tantísimos años de trabajo y la red de servicios que hemos montado».

Del mismo modo, el director de Aemif decía que su situación era «complicada» al ser «un servicio completamente subvencionado». Agregaba que en torno al 30% de su financiación la obtenían de los eventos que organizaban y estimaba en unos 20.000 euros el dinero que habían dejado de ingresar en estos tres meses de acuerdo con los actos que tenían previstos y en comparación con el año anterior.

«Aunque los usuarios son lo que más nos importa, la parte de gestión es la que prima porque si no hay ingresos, no se puede pagar a los profesionales», apuntaba y reclamaba que el servicio que prestan estuviera concertado porque, decía, no se puede ofrecer desde la «caridad».

En la misma línea se pronunciaba el presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (Aspanadif), José Luis Jofre, que resaltaba la «inseguridad» que sufren: «Queremos que nuestro centro esté concertado, porque no podemos estar esperando a ver si nos sale un trabajo y nos salva unos meses. El dinero debe venir de una fuente estable como es el Consell y de un concierto social».

Asimismo, la gerente de Apfem señalaba que les daban «un poco de miedo» los «recortes que vienen» y subrayaba la importancia de que el Consell garantice los servicios esenciales con conciertos sociales, pues «son obligatorios, son los derechos de las personas».

Greco destacaba la «incertidumbre» que sentían al no haber salido la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro porque no sabían cómo se iban a evaluar y a tener en cuenta los meses de teletrabajo, en los que no han dejado de prestar servicio a sus usuarios. Precisamente indicaba que en unos días se reunirían con la consellera Carolina Escandell para tratar todo esto.