Cáritas acogió el año pasado a un 20% más de personas en las Pitiusas

Qué sucederá en 2020 si ya en 2019, y según la Memoria Anual de Cáritas, el número de personas acogidas ascendió a 995, un 19% más que un año antes. La entidad repartió entonces más de 30.000 menús a 114 personas sin hogar o en riesgo de exclusión, un número que se desbordará este año.

En 2019, Cáritas acogió a 995 personas, un 19% más que las 836 de 2018. Si en un año relativamente próspero como el pasado se registró ese incremento, qué ocurrirá en este 2020. El programa de acogida persigue «un camino de recuperación personal desde sus capacidades y potencialidades». Según Gustavo Gómez, coordinador de la entidad, a pesar de que en 2019 la anterior crisis parecía lejana, siguieron «sumándose familias a otras que ya lo pasan más». Y este año se añadirán más.

Por el centro de día para personas sin hogar, el «núcleo» de la acción de Cáritas que atiende a «quienes sufren las consecuencias de un orden económico manifiestamente injusto», pasaron 209 personas en 2019, 11 menos que en 2018. En ese centro han creado un espacio especial para mujeres después de que en 2018 observaran que se incrementaba un 10% su número y que muchas «tenían problemas muy fuertes en precariedad, prostitución o violencia de género. Había que enfocar de manera más individual el centro respecto a las mujeres». Disminuye el número de extranjeros y aumenta el de españoles: «Este año destaca el incremento de personas con enfermedad mental y de mujeres, así como la edad media de los participantes», se señala en la memoria del pasado ejercicio. El comedor social sirvió 30.000 menús a 114 personas sin hogar o en riesgo de exclusión.



Trato más individualizado



En cuanto al servicio de orientación, intermediación laboral y búsqueda activa de empleo, atendieron a 524 personas, un 30% más que un año antes. Eso sí, van a cambiar las cosas: «Al final de año entendidos que no podíamos seguir con un volumen tan alto», según Gustavo Gómez. De ahí que encaminen ese servicio «hacia la atención individual, para trabajar de manera más potente los itinerarios de cada persona».

El centro socioeducativo Betania, donde se imparten cursos para adultos y refuerzos escolares de niños y adolescentes, tuvo 365 participantes, un 40% más que en 2018.

Y por los talleres de formación e inserción sociolaboral A Tot Drap y Can Pep Xicó pasaron 68 personas, 15 menos que un año antes. En A Tot Drap se gestiona la ropa recogida en 150 contenedores de reciclaje, en los que este año se depositaron 450 toneladas, 12 toneladas más que en 2018.



Desbordados



Este año dicen estar desbordados, en parte porque los 100 voluntarios de 2019 no han podido incorporarse tras desatarse la pandemia debido a su elevada edad. Ya el pasado año el delegado episcopal, Miguel Ángel Riera, advirtió de que no había ninguno que tuviera «de 18 a 24 años». «Necesitamos –dijo ayer Gómez– reestructurar el equipo de voluntarios. Es gente de bastante edad, no hay que exponerla tanto. Necesitamos voluntarios nuevos, más jóvenes. Los mayores quieren volver, nos llaman, y nos hemos reunido con ellos para que se reincorporen, pero con seguridad».

El director de Cáritas, Joan Marí, destacó que en lo que va de año, y debido a la pandemia, ya han recibido 84.000 euros en donativos. En 2018 esa cantidad ascendió a 200.000 euros.