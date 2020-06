Vicent Marí critica que el plan piloto de turismo «está pensado para Mallorca»

El presidente del Consell cree que el Govern no confiaba en que Madrid le aprobara su propuesta de plan piloto de turismo.

«Me temo que cuando se diseñó este plan piloto de turismo, sólo se pensó en Mallorca. Se dijo que sería para todo el archipiélago, pero ahora nos damos cuenta de que la planificación no tuvo en cuenta a las demás islas», afirmó ayer el presidente del Consell, Vicent Marí, en relación con la total falta de información sobre los cupos que corresponderán a Ibiza, dentro de los 10.900 turistas alemanes que en teoría han de llegar a Balears a partir del próximo lunes para reanudar el flujo de visitantes extranjeros, a modo de experiencia piloto.

«Me sorprende que en estos momentos sólo se esté pensando en Mallorca e Ibiza quede como algo residual. Reclamo al Govern que piense en las demás islas», añadió al ser preguntado al respecto en el acto de presentación del nuevo asfaltado de la carretera de Santa Agnès.

Para el presidente del Consell, lo que sucede es que «nadie se fiaba de que el Gobierno central aprobara este plan piloto y ahora, deprisa y corriendo, todos estamos improvisando un poco».

De hecho, Vicent Marí, como ya han expresado también los hoteleros, ve difícil que pueda llevarse a cabo el plan piloto a partir del lunes, como estaba previsto, pues para ello deben llevarse a cabo una serie de preparativos por parte de hoteleros y turoperadores, que requieren un tiempo.

«La autorización del Gobierno ha llegado hace pocos días y ahora se ha de hacer todo deprisa y corriendo. Se han de llevar a cabo unos trabajos por parte de los hoteleros y de los turoperadores que no se hacen en dos días. Me da la impresión de que este plan se retrasará, porque todo es muy apresurado y no se ha hecho un trabajo previo», opinó. «Será difícil que para la próxima semana vengan aviones, quizá para la siguiente», aventuró.



«Información a cuentagotas»



Pero, en todo caso, el presidente del Consell lamentó la falta de información que llega desde el Govern en relación a esta iniciativa. «La información que tenemos llega a cuentagotas, es dispersa y no sabemos quién hay detrás de todo esto, porque si es la conselleria de Turismo, no hay un interlocutor que se ponga en contacto para nosotros poder planificar y colaborar. Todo lo contrario: las noticias que nos llegan lo hacen a través de la prensa», lamentó.

Ayer al mediodía, seguía sin saberse cuántos turistas alemanes de esos 10.900 y cuántos vuelos llegarán a la isla de Ibiza. «No sabemos cuántos vuelos hay programados. Las noticias que tenemos es que hay cuatro o cinco aviones de TUI para la semana que viene», con destino a Mallorca, «dos el lunes y dos el miércoles», señaló.

Vicent Marí recordó también que en todo momento ha apoyado el plan piloto impulsado por el Govern balear, pero reclamó que esta iniciativa no se limite a «simples anuncios» y tenga un contenido real, con una planificación adecuada que permita tener turistas desde el primer día de su vigencia.