Europa apuesta por las «vacaciones patrióticas» por temor al coronavirus

Mejor en casa que en ninguna parte. Es el mensaje lanzado por gran parte de los gobiernos europeos de cara a las vacaciones estivales. Frente al enemigo minúsculo pero letal del coronavirus, presidentes y ministros han abrazado fervorosos sus banderas y, en exaltadas proclamas patrióticas, han ensalzado las bondades locales y el peligro que corren sus súbditos allende sus fronteras, nunca dentro. El turismo interior sigue al alza, según los últimos informes semanales de Turespaña, especialmente en los principales mercados emisores de las Pitiusas.

Italia

Turespaña avisa de que «el principal competidor de España este verano será la propia Italia», el tercer proveedor de turistas de Ibiza y el principal de Formentera. Su propio Gobierno ha aprobado una serie de medidas económicas destinadas a incentivar el turismo doméstico: tasas, promociones, campañas como 'Italia su Italia', aplicaciones gratuitas (Italia Virtual Reality)... En esa onda, el principal turoperador italiano, Alpitour, ha lanzado una campaña promocional dedicada a Italia en los principales medios nacionales. El 35% de los transalpinos «realizará viajes breves», como máximo «de tres días y en destinos cercanos». Un italiano de cada cinco (20%) cree que no viajará. Les costará desplazarse «por temor a contagios o a los inconvenientes que las medidas de contención implican».

Francia

Como la Libertad que avanza con la tricolor en su mano derecha en el cuadro de Delacroix, en Francia hay, según Turespaña, «una incitación gubernamental» a ejercer «el patriotismo turístico en favor de la economía doméstica». Se ha producido en ese país (que el martes registró nada menos que 403 contagios y 87 muertos) «un llamamiento a privilegiar Francia como destino turístico y hacer un verano azul, blanco y rojo». Se anima a «ayudar a la economía local y redescubrir el territorio nacional. El Gobierno recomienda no apresurarse a reservar viajes al extranjero». Tras el anuncio de apertura turística desde el 1 de julio, nuestro país se sitúa en tercer lugar por reservas (8%), por detrás de la propia Francia (36%) y Portugal (8%), pero delante de Turquía (7%) y Grecia (4%). Los profesionales consideran a España un «valor refugio», dada su proximidad: «Pero dada la incertidumbre sobre la apertura de fronteras por parte francesa, las ventas no despegan por el momento». Al turista francés le interesa ahora sobremanera «el medio de transporte, la facilidad de repatriación, y la seguridad sanitaria por encima del precio». Los cruceros son su última opción vacacional.

Países Bajos

«El consejo gubernamental es el de disfrutar las vacaciones en Holanda», alerta Turespaña. El Gobierno «sigue aconsejando permanecer en el país durante las vacaciones estivales, aunque se ha visto que va a ser difícil que todos los holandeses las pasen allí, dado que sólo hay 1,4 millones de camas disponibles». Los TTOO, que tradicionalmente estaban orientados al turismo exterior, miran ahora hacia dentro. Pese a todo, hay esperanza: «Los holandeses vuelven a comprar billetes de avión para España y Portugal (no para Italia) tras anunciar la apertura de fronteras al turismo». Italia no está entre los 10 destinos preferidos, e Ibiza ha ascendido «al top 1» de los destinos favoritos, según las encuestas, seguida de Málaga, Barcelona, Alicante y Palma. Hay un pero que subraya Turespaña: un artículo publicado en un diario holandés en el que se avisa que 'No todo el mundo es bienvenido en España', y que «se refiere principalmente al turismo independiente de gente joven que sale por la noche en Balears». La conclusión de ese reportaje es que «no se les quiere en las islas porque será difícil de controlar un posible rebrote de infección entre los mismos, por lo que se prefiere el turismo sénior o de grupo por parte de turoperadores familiares».

Finlandia

La primera ministra, Sanna Marin, también ha apostado por el turismo doméstico: «El gobierno actualmente no recomienda viajes de vacaciones al extranjero de ninguna manera. Todavía no estamos a salvo de esta enfermedad». Según Turespaña, la demanda de viajes se reducirá en 2020 en más de un 70% respecto a 2019. Solo uno de cada 10 finlandeses tiene intención de veranear fuera de su país. La mayoría quiere quedarse en casa. Al finlandés le preocupa «el riesgo de verse atrapado por una cuarentena en el destino, o tener que pasarla a su regreso. Todo ello desincentivará durante un tiempo los viajes al extranjero en general y las estancias de turismo vacacional en particular, en favor del turismo interior y los desplazamientos a los países vecinos».

Bélgica

Según las encuestas que maneja Turespaña, «un 41% de los belgas está pensando en veranear en el propio país», y un 80% «quiere evitar sitios muy concurridos y prima los destinos verdes y de naturaleza, frente a los de costa». Turismo de Valonia inicia una campaña «para convencer a más belgas de que veraneen en la región y paliar así el mal comienzo de la temporada». Y los turoperadores «están sobre todo preocupados por las normas que se podrán aplicar por parte de las aerolíneas para retomar la actividad. De ahí que algunos están promocionando destinos de proximidad que no necesitan desplazamientos aéreos». «Se estima –apunta Turespaña– que este verano, y a partir de ahora, habrá un fuerte crecimiento del llamado staycation (vacaciones en casa)». Y una alerta: Brussels Airlines tiene entre sus destinos a Ibiza, pero atraviesa serios problemas de liquidez que podrían «provocar la quiebra de la compañía». De hecho, ya ha anunciado que «reducirá su flota en 10 aviones (pasando de 48 a 38) y suprimirá 22 destinos, sin especificar cuáles.

Irlanda

Priman las « staycations Nations». Es decir, «primero, la recuperación nacional del turismo», que Turespaña define como «una tendencia sentimental a apoyar los negocios locales tras el confinamiento». Allí «no hay ventas para este verano ni para el otoño» hacia el extranjero. Uno de los principales «obstáculos» es «la cuarentena en Irlanda para los que llegan desde fuera». En ese sentido, «las aerolíneas, asociaciones de agencias de viajes y la prensa están solicitando que el Gobierno irlandés revise el requerimiento», como en el Reino Unido.

Suecia

El Ministerio de Asuntos Exteriores sueco «recomienda no viajar al extranjero, salvo casos de estricta necesidad», hasta el 15 de julio. Pero incluso el Gobierno, tras meter la pata con su política del rebaño inmune (ayer 198 contagiados y 78 muertos) «desaconseja los desplazamientos dentro de Suecia por motivos vacacionales, con el objetivo de reducir la expansión de la epidemia». Tan solo un 3% «tendría previsto reservar unas vacaciones de verano en el extranjero», por lo que «todo parece indicar que en esta temporada de verano el interés por viajar a destinos de sol y playa fuera de ese país sea reemplazado por las vacaciones en destinos nacionales, cuando no regionales o locales». Los tres principales operadores del mercado sueco apuestan por ello.

Suiza

Su gobierno mantiene «el consejo de no viajar al extranjero». El Parlamento suizo ha aprobado una partida para la promoción del turismo interior y se fomenta en el país la campaña 'Quien quiera seguridad ¡que pase sus vacaciones en Suiza!' Se busca «recomponer un sector que sufre una caída de pernoctaciones del 65% por la desaparición del turismo internacional». Así, las reservas para hoteles, alojamientos de alquiler y campings ya son un 35% mayor que en el año 2019.

Dinamarca

«Domina la prudencia y la incertidumbre, lo que hace que el destino estrella del verano sea la propia Dinamarca», avisan desde Turespaña. Los medios de comunicación «ya se hacen eco de un estío sin viajes al extranjero» y del auge de «las reservas y precios de viviendas vacacionales» en el propio país.