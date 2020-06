Juan Carlos Amor:«El riesgo cero de contagio del coronavirus no existe»

Imagen de archivo de Juan Carlos Amor, jefe de Otorrinolaringología de Can Misses.

«A veces tenemos que acercarnos mucho a la cara, a la boca de los pacientes. Esto, en esta situación, supone un riesgo», indica Juan Carlos Amor Dorado, jefe de Otorrinolaringología del Hospital Can Misses, uno de los responsables de la guía sobre atención en esta época de desescalada que ha editado y distribuido la sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello: 'Plan estratégico del manejo del paciente ORL durante el periodo de transición tras la pandemia del Covid-19'.

El texto, de cerca de 40 páginas, lo han elaborado, además del médico de Can Misses, los especialistas Juan Manuel Maza Solano (Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla), Guillermo Plaza Mayor (Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid), Antonio Jiménez Luna (Hospital Quirón Salud de Córdoba) y Pablo Pariente Arias (Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo).

«Dejamos de trabajar con normalidad, somos una especialidad muy quirúrgica y suspendieron las cirugías. Sólo hacíamos traqueotomías, urgencias y oncológicas. A eso se sumó la preocupación por cómo sería todo al volver, así que hice la propuesta de hacer una guía», explica Amor, que señala que, en ese mismo momento, le encargaron establecer las estrategias «para la práctica de la especialidad» cuando se pudiera retomar la actividad. Primero organizaron un seminario online: «Gustó mucho y nos dijeron que hiciéramos algo para publicar, para que todo el mundo tuviera una referencia apoyada por la Sociedad sobre cómo llegar al riesgo cero de contagio y las medidas de protección que debe adoptar todo el personal sanitario».

«En consultas hacemos muchas endoscopias, vemos muchas gargantas y vías aéreas, donde el virus crece con mucha facilidad. Esto hace que sea muy fácil que te contagies en una exploración con cualquier golpe de tos o un estornudo», continúa el especialista, que asegura que en sus 29 años de oficio como otorrino no ha visto «nada similar» al coronavirus. «Cuando apareció el VIH al principio había mucho miedo, pero luego se conocieron las vías de contagio y eso supuso mucha más tranquilidad».

Una de las primeras conclusiones a las que llegaron los especialistas que se encargaron de realizar esta guía es que alcanzar el riesgo cero de contagio del coronavirus «es imposible». «Sin embargo, se puede llegar a una posibilidad de seguridad del 90 y hasta el 95%» de que el paciente no esté infectado, indica el jefe de Otorrinolaringología de Can Misses, que destaca que la protección «en las exploraciones e intervenciones daba la opción de empezar a trabajar».

Amor destaca que una de las claves para retomar la actividad habitual es la selección de los pacientes, es decir, asegurarse en lo posible de que no tienen coronavirus a la hora de atenderlos. Primero, con una PCR „«si sale positivo se espera para operar, no pasa nada, son cirugías que pueden esperar»„ y luego, en el caso de que el resultado sea negativo, con una serología de técnica Elisa para ver si ha estado en contacto con el virus: «Cuando la PCR es negativa sólo sabes que esa persona no tiene el virus en las vías respiratorias en un 85 o 90% de los negativos».

Esto, sumado a contar con el material de protección adecuado -«mascarillas FFP2 y FFP3, batas impermeables y desechables y métodos para evitar los aerosoles de los pacientes»- permiten recuperar la actividad habitual durante la desescalada, indica el especialista.