«El error histórico de España en esta crisis es haber ido a ciegas, sin test adecuados»

Poco a poco, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, la única clínica privada de las Pitiusas, recupera la normalidad después de meses frenéticos donde su personal se ha tenido que «enfrentar a un reto absolutamente descomunal». Su propietario y responsable del servicio de cirugía general, Francisco Vilás, hace balance de la crisis sanitaria del coronavirus, se queja del caos provocado por las órdenes cambiantes del Ministerio de Sanidad y confía en que «va a ser casi imposible que se repita una situación de descontrol absoluto mundial» como la que se ha vivido.

¿Recuerda cuándo oyó hablar por primera vez del coronavirus y qué pensó en ese momento?

Empecé a oír hablar del coronavirus en enero y, te voy a ser sincero, era de las personas que pensaban que esto era una gripe. Soy cirujano, no epidemiólogo. La cosa me empezó a preocupar a mediados de febrero y entonces comenzamos a plantearnos cosas.

¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomó la Policlínica Nuestra Señora del Rosario para hacer frente a la pandemia?

Una de las primeras cosas que hicimos, a principios de marzo, fue organizar un comité de control de toda la situación: enfermería, farmacia, material, instalaciones, médicos, etc. Lo llamamos Contingencias Covid. Estaba presidido por mí e integrado por aproximadamente quince personas de todas las especialidades que pudieran estar involucradas en el tema.

En la sanidad pública, sobre todo al principio, hubo muchas quejas por la falta de material de protección. ¿Tuvieron muchos problemas en la clínica para hacerse con Equipos de Protección Individual (EPI)?

Nosotros le tenemos que regalar un jamón a un taxista, aunque no sabemos quién es. Me explico. El día 12 de marzo tuvimos una reunión en Mallorca en el Ib-Salut para hablar de temas generales, no del Covid. En esa fecha ya habíamos puesto en marcha cosas, pero teníamos enormes dificultades para encontrar material. Después de aquella reunión, de camino al aeropuerto de Palma, mientras hablaba con dos de mis directivos del asunto, el taxista nos dijo: «Perdonen que me meta en la conversación, ¿pero ustedes saben que los EPI, las mascarillas y las gafas de las que ustedes hablan son las que utilizan los pintores?». Y entonces ese mismo día enviamos a personal nuestro a todas las empresas de pintura y de mantenimiento que había en Ibiza y a alguna de Mallorca y compramos todos los EPI, todas las mascarillas de protección y todas las gafas que hemos necesitado hasta ahora. Hemos ido renovando material, pero la gran compra se hizo el 12 de marzo, dos días antes de que se declarara el estado de alarma.

Se hicieron, además, con un equipo para esterilizar todo este material de protección.

El 19 de marzo, cuando todavía no teníamos ningún ingresado en la clínica, pero ya sabíamos la que se nos venía encima, empezamos a pensar que íbamos a poder tener la necesidad de disponer de EPI, gafas y mascarillas. Así que iniciamos un programa de reesterilización de los equipos con un sistema de plasma, que han copiado centenares de hospitales en España. Del 19 de marzo al 19 de mayo este equipamiento ha estado permanentemente en marcha reesterilizando nuestros equipos, los de todas las fuerzas de seguridad y Protección Civil de Ibiza y los de todo aquel que nos lo ha pedido. Lo hemos hecho gratuitamente, claro.

A pesar de todas las medidas de protección, ha habido profesionales del Grupo Policlínica que se han contagiado.

Catorce de un total de 502 empleados que tiene el Grupo Policlínica, lo que supone un dos coma algo por ciento. De esos catorce, la mitad eran personas de atención al público y la otra mitad era gente que estaba en el back office, con lo cual podríamos pensar que se habían contagiado en su casa, pero eso nadie lo sabe.

¿No ha habido contagios entre sanitarios?

Un traumatólogo y dos médicos de urgencias. No ha habido nadie en la UCI, ningún anestesista, ningún cirujano. Ni tampoco ningún médico de Medicina Interna, que es el departamento que ha estado llevando toda la unidad de Covid.

La Policlínica cumplió el año pasado 50 años. ¿Diría que ésta es la crisis más grave a la que se ha enfrentado en este tiempo?

Sin duda. Es, en todos los aspectos, la crisis más dramática a la que nos hemos enfrentado. Nos hemos visto sobrepasados por un bicho del que desconocíamos prácticamente todo de su modus operandi. Hoy nos hemos vuelto todos expertos en virología aplicada y epidemiología, pero el 10 de marzo no lo éramos. Nadie era consciente de lo que se nos venía encima. Sí que se sabía de alguna manera que en China la cosa había sido muy gorda y, sobre todo, en Italia, pero sinceramente, yo creo que Ibiza no ha sido ni muchísimo menos Madrid. En la isla, en el peor de todos los casos, hemos tenido un veinte por ciento de ocupación de todas las camas, por lo tanto, nuestro sistema defensivo nunca se ha visto superado, pero sí que es verdad que es la crisis más grave de la historia de la clínica. El otro día, cuando despedimos, por decirlo de alguna manera, al comité Contingencias Covid, nos felicitamos por los resultados, pero sobre todo por haber sabido responder a un reto absolutamente descomunal.

Hábleme de los desafíos a los que han tenido que hacer frente.

Por ejemplo, la gente de mantenimiento tuvo que ir inventándose dobles circuitos y protecciones. Los de quirófano pusieron en marcha los equipos de esterilización. Eva (Eva Gómez, responsable de prensa de Grupo Policlínica) ha tenido que ir comunicando todo, porque ha sido muy importante transmitir a la gente información y generar tranquilidad. Y, por supuesto, hay que mencionar al equipo de la UCI que se ha enfrentado a situaciones absolutamente dramáticas con pacientes extremadamente graves.

También debe haber sido complicado abastecerse de determinados productos farmacéuticos.

Tú piensa que cada dos días nos llegaba un protocolo del Ministerio de Sanidad diciéndonos que ya no había un producto y que había que sustituirlo por otro y cada vez la situación se complicaba más. La dos farmacéuticas de la clínica se han pasado estos dos meses y medio buscando medicamentos. Yo he comprado en China, en Suecia, en Islandia... En mi tiempo libre entraba en Google y buscaba, por ejemplo, cloroquina, que compré en Canadá y en la India. Tuve que recurrir a esos países porque el mercado local estaba cerrado.

¿Qué le ha resultado a usted más difícil en este periodo?

No voy a hacer crítica política. A mí lo que me ha resultado más difícil es adaptarme a las órdenes cambiantes. Yo soy muy cartesiano en mi forma de actuar. Cambiar la actuación permanentemente, en ocasiones, sin ningún sentido, adaptarse a esto ha sido extremadamente complejo. Lo hemos hecho, pero creo que ha sido el reto más importante, porque desde el minuto cero no hemos tenido instrucciones claras. Muchas de las cosas que hemos hecho, las hemos tenido que hacer nosotros a base de trabajo de equipo, de investigación, de buscar, de preguntar...

¿Cómo ha respondido el resto del equipo de la Policlínica ante una situación tan complicada?

El 99,5 por ciento de los profesionales de esta casa han reaccionado dando un paso al frente y poniéndose a la absoluta disposición de la Policlínica. Solamente había vivido una situación parecida hace 20 años, cuando se produjo un incendio importante. Aquel día vinieron a ayudar por la noche prácticamente el cien por cien de los empleados, además de bomberos, Policía, Guardia Civil, Protección Civil y médicos y enfermeras de Can Misses que no estaban de turno. Fue una respuesta absolutamente brutal, igual que esta vez y eso es muy alentador. La gente ha estado realmente por la labor, todos, desde el primer médico al último recepcionista. Evidentemente ha habido gente que ha tenido miedo, pero esto es humano.

Aunque Ibiza ha estado muy lejos de ser Madrid, ¿en algún momento temió que el sistema sanitario en las Pitiusas pudiera colapsar?

No. Como he dicho antes, todo el mundo aquí en Eivissa llegó a un 20 por ciento de ocupación como máximo. El peligro de desbordamiento no era real, era hipotético y, como tal, teníamos que estar preparados. Al final, gracias a Dios, hemos podido contener el problema, pero tú no sabes que lo has conseguido hasta que no ha pasado, con lo cual en todo momento tienes que prever que no lo vas a poder contener y esa situación de angustia es incómoda. La zona de Covid de la clínica era como un acordeón, en función de los ingresados se ampliaba o se reducía y cada vez que había movimiento ese espacio se tenía que esterilizar completamente, hasta el último centímetro. El personal de limpieza lo ha dado todo, no tenía horarios, ha sido impresionante. Además, cada vez que ampliábamos o reducíamos esta zona hacíamos cultivos para comprobar si todo estaba bien esterilizado para los pacientes que llegaran después, con lo cual el laboratorio también ha trabajado las 24 horas del día.

La Policlínica ha apostado mucho por hacer tests.

Sí. Soy cirujano digestivo y creo mucho en la medicina basada en la evidencia y está claro que la experiencia sirve para algo. Yo creo que el error histórico que hemos cometido en España es ir a ciegas, sin tests adecuados ni en forma ni en número. Esto es algo que, sin duda, en algún momento será reprochado. Se han tomado decisiones basadas en datos erróneos. Para mí los tests eran fundamentales. Hubo un momento que parecía que hacer tests era ir contra el establishment, pero a mí personalmente, como médico, y a todo el equipo de la clínica nos pareció inasumible seguir tratando pacientes sin saber dónde estábamos.

¿Cómo consiguieron los primeros tests?

A través de un contacto de Inditex, que nos consiguió unos tests extremadamente fiables, comprados en China, pero procedentes de Corea. Los siguientes pedidos se hicieron en Europa. El primer test lo hicimos el 26 de marzo. Por entonces solo teníamos 25. El 30 de marzo ya llegaron 1.000. Hasta ahora hemos tenido los tres tests básicos, los rápidos, PCR y Elisa, las tres pruebas las hacemos en este momento en la clínica.

¿Qué impacto ha tenido la crisis del coronavirus en la actividad del Grupo Policlínica?

Tuvimos que cerrar muchísimos centros periféricos, rehabilitaciones, clínicas estéticas y dentales y reducir la actividad aquí, en la Policlínica. Lo que hicimos desde el primer momento fue crear tres equipos de personal. Uno aquí, otro rotando y un tercero, en su casa, de reserva. La idea era que la gente no coincidiese y que si en algún servicio alguien se contaminaba no se contagiase todo el equipo.

El descenso de actividad habrá tenido una repercusión importante en las arcas de la empresa...

Hemos llegado a perder hasta un 90 por ciento de nuestra actividad. Teniendo en cuenta que antes de la pandemia veíamos más de dos mil pacientes diarios, el impacto es brutal. De hecho hubo un momento en que los únicos pacientes que había aquí eran de Covid y algún despistado.

¿Cómo está siendo la vuelta a la normalidad?

Hemos recuperado una actividad relativamente normal dentro de esas limitaciones que hay de espacio y aforo, que hacen que las cosas se ralenticen. Para que te hagas una idea, estamos atendiendo al mismo número de pacientes que en 2015, cuando la clínica era significativamente más pequeña.

¿Cuándo se reunió por última vez el comité de control?

El 20 de mayo. Llevamos unos quince días de esa famosa nueva normalidad. Todas las consultas están abiertas y los pacientes tienen que respetar las medidas de higiene, es decir, deben llevar mascarilla y mantener la distancia de dos metros. El personal que está en contacto directo con los pacientes sigue llevando EPI y a cualquier paciente que ingresa en la clínica para hacerse una prueba se le hace un test primero.

¿Considera acertados los protocolos sanitarios marcados en la detección y seguimiento de los casos de coronavirus?

Ha sido un caos porque no ha habido unificación de criterios desde el minuto cero. No hablo de aquí, hablo de las instrucciones que llegaban fundamentalmente del Ministerio de Sanidad. En ocasiones recibíamos por la mañana una orden y por la tarde otra totalmente diferente que era incompatible con la primera. Al final, lo que hemos hecho es mantener nuestro criterio leyendo las instrucciones, valorándolas y aplicándolas en la medida en que considerábamos que eran sensatas. Las órdenes que hemos considerado ilógicas o no adecuadas no las hemos cumplido.

¿Es esto lo que considera que se ha hecho peor en esta crisis?

Lo peor ha sido el caos. Está claro que delante de una situación totalmente nueva para todos nosotros no puedes acertar en el cien por cien de ocasiones, pero lo que no puedes es pegar bandazos de lado a lado en ocasiones absolutamente ridículos. Yo todavía recuerdo cuando intentaron desde el Ministerio de Sanidad que no hiciéramos tests para diagnosticar a nuestros pacientes o cuando, por ejemplo, nos pidieron que informáramos del material existente aquí en la clínica por si hacía falta embargarlo. Tuvimos que recordarles que esto era una isla y que la unidad de neurocirugía y de hemodinámica cardíaca solo estaban en la clínica. Esas situaciones de caos en ocasiones han sido un poco desconcertantes.

¿La colaboración con el Área de Salud de Eivissa y Formentera ha sido buena?

Ha sido inexistente. Solo tuvimos una reunión en marzo. La relación ha sido muy buena y fluida, con el Govern, con la consellera de Sanidad y con directores generales. Hemos tenido reuniones periódicas y constantes por WhatsApp y por videoconferencia. Con Can Misses la relación ha sido inexistente salvo esa reunión de veinte minutos. Es un reproche. Ha sido un poco lamentable.

¿Por qué cree que ha habido tan pocos casos en las Pitiusas?

Te lo voy a contestar al revés. ¿Por qué ha habido tantos casos en Madrid y en Barcelona? Porque en los días previos al confinamiento hubo muchas aglomeraciones de gente, no voy a entrar en el 8M, hubo conciertos y fiestas. Tú imagínate que esto hubiera ocurrido aquí un 15 de agosto, no hace falta que te diga nada más. En Ibiza esa aglomeración no existió y, te diré más, los primeros casos que tuvimos nosotros y Can Misses eran importados, de Italia y de la península, de gente que vinieron aquí con la enfermedad. Realmente la baja incidencia se ha debido a las escasas aglomeraciones que hemos tenido en Ibiza durante febrero y marzo.

¿Considera que el tema de las fases de desescalada se ha planteado correctamente?

No tengo criterio, pero sí que te diré que aquella primera fase en la cual tenías que mirar el reloj para saber si por la edad del que iba contigo podíais salir o no me pareció ridícula. A mí personalmente todo el estado de alarma, coartando muchas de nuestras libertades, me ha parecido fuera de lugar.

¿Le da a usted la impresión de que la gente está concienciada y se toma en serio las medidas de seguridad e higiene o cree que la población se está relajando?

Cuando salgo a la calle y vengo a la clínica, por el camino veo gente concienciada, que respeta las normas, pero también veo a otra totalmente descentrada, sin mascarilla, sin respeto al de al lado y esto me sorprende y me molesta, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer para poder salir de ésta más o menos vivos. Yo creo que nunca nos deberían haber confinado tanto, pero una cosa es encerrarnos en casa y la otra es una situación de caos como la que puede haber en ciertos momentos, como ocurrió en Benirràs o en Cala Bassa. Me sorprende ver estas cosas, y pienso: ¿no habéis tenido bastante?, ¿queréis estar encerrados dos meses más?

En unas semanas se abrirán las fronteras y llegará a las Pitiusas turismo nacional e internacional. ¿Qué recomienda para mantener la situación controlada y evitar rebrotes?

Que se hagan tests masivos a los turistas y al personal en contacto con ellos.

¿Cree que lo del coronavirus va para largo?

Considero que a nivel mundial hemos aprendido, espero, y pienso que va a ser casi imposible que vuelva a darse una situación de descontrol absoluto mundial, que es lo que ha habido. Yo creo que de esta crisis lo que hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido, es que no puede haber un único proveedor mundial para el material, no se puede depender de los chinos. Parte de la crisis fue porque ellos retuvieron el material hasta que tuvieron controlada allí la enfermedad. Esto me ha sorprendido, al igual que la falta de solidaridad que ha habido en Europa hacia los dos países más afectados, Italia y España.

¿Confía en que tendremos una vacuna pronto?

El sida, que es la enfermedad que más dinero ha movido en la historia de la humanidad, hemos conseguido que sea crónico, pero no hay vacuna, al igual que en la hepatitis C. En ocasiones la vacuna no es eficaz. Que la humanidad condicione la normalización a la llegada de una vacuna es una apuesta peligrosa porque la economía no puede depender solamente de que aparezca una vacuna. Yo no digo que no vaya a salir una, digo que hay enfermedades importantes víricas de las cuales no tenemos vacuna, pero que hemos aprendido a manejar. Entiendo que el manejo del Covid no tiene que ser única y exclusivamente con una vacuna, porque si todo lo apostamos a esto y al final no hay vacuna, estamos jodidos. A lo mejor sale, pero la humanidad no puede estar pendiente solamente de eso. Apostarlo todo a una vacuna a mí personalmente me da un poco de miedo.