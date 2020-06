Dos altas y un día sin nuevos contagios

Interior del Hospital Can Misses.

Dos personas que han estado enfermas de coronavirus se encuentran ya en sus casas tras recibir el alta, según señaló ayer el Área de Salud de Ibiza y Formentera en la última actualización de los datos de incidencia del Covid-19. Uno de estos afectados estaba ingresado en la planta F de Medicina Interna, especializada en atención a los contagiados por el virus, mientras que el otro se trata del paciente de Formentera que ingresó en la Unidad de Media Estancia Ca na Majora.

En las últimas horas, además, no se ha diagnosticado ningún contagio más, lo que deja en 20 el número de casos activos, es decir, en tratamiento, en las Pitiusas.

De ellos, un total de 16 se encuentran hospitalizados, según los datos del Área de Salud, tres de ellos en unidades de críticos. El Hospital Can Misses acoge a quince de estos enfermos: ocho ingresados en planta, cinco en Ca na Majora y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A éstos hay que sumar el paciente ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Hay que matizar que no todos los ingresados tienen el virus activo, es decir, que hay pacientes que han dado ya negativo en dos pruebas de Covid-19 realizadas con una semana de diferencia pero que permanecen hospitalizados porque aún no han superado las dolencias ocasionadas por el virus.

Otros cuatro pacientes con coronavirus confirmado se encuentran en sus casas, dado los síntomas leves que presentan, en autoaislamiento y con seguimiento de los profesionales de Atención Primaria.

En estos momentos no hay ningún profesional sanitario contagiado (no se diagnostica a ninguno de estos trabajadores desde hace 21 días) mientras que once están en vigilancia activa, a la espera de confirmar o descartar el diagnóstico.

Así, hasta el momento se han confirmado 177 casos de coronavirus en las Pitiusas, el 81,9% de los cuales ya han recibido el alta mientras que hay que lamentar el fallecimiento de doce personas.

El servicio de Epidemiología de la dirección general de Salud pública del Govern, por su parte, notificó ayer ocho nuevos contagios de coronavirus, lo que supone un acumulado de 2.223 casos en las islas desde que comenzó la pandemia. Hasta el momento, 1.774 de ellos se han curado, diez más que 24 horas antes, indican desde el servicio, que matiza que estos datos «se podrían modificar en función de la verificación que lleva a cabo el Ministerio de Sanidad». En las últimas horas no se ha notificado el fallecimiento de ninguno de los contagiados y quedan activos en la Comunitat un total de 223 casos de coronavirus , dos menos que el pasado viernes.