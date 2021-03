Diferentes asociaciones que trabajan y atienden a las personas con discapacidad han seguido prestando sus servicios a sus usuarios a pesar de que la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, obligó a cerrar sus sedes al público y a reinventarse para adaptarse a la nueva situación. A través de herramientas telemáticas, los terapeutas han mantenido sus intervenciones y han estado en estrecho contacto con personas para quienes su labor es fundamental e, incluso, más necesaria en estos momentos.

Y todo ello a pesar de las dificultades económicas que atraviesan, pendientes de subvenciones de las administraciones, y de haber tenido que hacer ERTE temporales en algunos casos. «Hemos tenido que reajustar los gastos a los ingresos, que han caído totalmente», indica la gerente de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), Carmen Boned, quien hace un llamamiento a las administraciones, y en concreto al Consell de Ibiza, para garantizar los servicios esenciales a través de conciertos sociales. «Lo pasamos muy mal con la crisis y ahora viene otra. O nos apoyan y seguimos adelante o se perderán tantísimos años de trabajo y la red de servicios que hemos montado», vaticinó.

APFEM

Apoyo, crear rutinas y trabajar los miedos que han surgido

En la Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Apfem), tuvieron que adaptarse «muy rápido» al teletrabajo, comenta su gerente, Antonella Greco, que agrega que la experiencia ha sido «en general, positiva»: «[Los usuarios] han reaccionado muy bien». Eso sí, la nueva manera de desempeñar su trabajo ha supuesto un aumento del mismo, ya que «lo que antes se hacía de forma grupal, se ha hecho individual, sobre todo al principio». «Y no ha habido horario cerrado; si alguien escribía por la tarde porque tenía un problema, se le atendía», dice.

«Trabajamos sobre todo con salud mental y autismo y el mero hecho de estar encerrados constituía un estrés muy fuerte. Entonces, hemos tenido que dar mucho apoyo, crear rutinas, ayudar con los miedos al contagio, a salir, a no utilizar bien los equipos de protección», dice Greco, y añade que han intentado trasladar «un mensaje positivo», de llevarlo «de la mejor forma» posible, «nada catastrófico», pues su «población tiene especial riesgo de recaídas, de depresión». «Y los resultados han sido mejores de lo que esperábamos», asegura.

En la vivienda supervisada de la entidad han convivido las seis personas que residen en ella y la experiencia «ha sido buena». Se aplicaron protocolos de limpieza que ya tienen «muy marcados» y se han «mantenido rutinas, han hecho vídeos...». «Han tenido sus momentos de estrés, pero nos han sorprendido para bien», apunta.

En el caso de los niños atendidos en el Servicio de Desarrollo y Atención Temprana, cuenta que, en general, las familias se han implicado «mucho más» en la intervención. «La psicóloga daba pautas a los padres y se han involucrado muchísimo», subraya, al tiempo que reconoce que han tenido algún caso con más dificultades por cuestión de idioma o de uso de tecnología.

Entre adultos y niños, en Apfem tratan a cerca de 150 personas. Tienen también el centro especial de empleo donde hay 28 trabajadores con discapacidad. En este caso, la entidad hizo un ERTE y se quedaron «en mínimos». «Pero ya no es sólo que no tenemos actividad, sino que ahora el principal problema es que los trabajadores tienen mucho miedo de ir a trabajar por si se contagian; aquí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer», dice.

Precisamente en este momento de desescalada, Greco que resalta que aparecen nuevas situaciones de estrés «por las ambigüedades, porque no se sabe si habrá rebrotes». Y por los miedos que han aparecido «a salir, a contactar, a no saber cumplir las nuevas normas».

Comenta que ya están empezando a atender de forma presencial en aquellos casos con los que han tenido menos contacto durante este tiempo o que necesitan contacto más directo, siempre «con muchísimas precauciones». Pero dado que el nuevo escenario que viene todavía no está claro, van a mantener todo el trabajo telemático que se pueda. «Se les da mucha ayuda; estamos preparando mucho material para que hagan en sus casas, en su vida real», insiste y destaca que esta forma de trabajar es ahora «la más fiable y constante».

En cuanto a la situación económica de la entidad, Greco destaca que por parte del Govern no se han parado los conciertos y les han pagado las plazas por igual. «Enseguida nos enviaron una notificación diciendo que podíamos adaptar los proyectos», cuenta.

En el caso del Consell de Eivissa, están pendientes de una reunión con la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, porque no ha salido aún la convocatoria de las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro. «Nos consta que van a sacar una línea nueva de Covid para adquirir los equipos de protección individual, que ahora lo estamos adelantando nosotros y es muchísimo dinero. Pero nos interesa mucho cómo van a evaluar y a tener en cuenta estos meses que hemos teletrabajado», comenta y se refiere a la «incertidumbre» que todo esto genera.

«Y a ver los recortes que vienen. Nos dan un poco de miedo. Y por eso queremos hablar con el Consell de los conciertos sociales, para que se dejen cerrados los servicios esenciales, que son obligatorios, que son los derechos de las personas», afirma la gerente de Apfem.APNEEF

Comienza la atención a domicilio en los casos «más urgentes»

También en Apneef la declaración del estado de alarma supuso poner en marcha la atención telemática de sus usuarios, si bien ya han iniciado la intervención directa en domicilio para «los casos más graves y urgentes» y en alguno muy puntual, en la propia sede. «Pero con mucha precaución y adoptando todas las medidas necesarias, pues se trata de un grupo vulnerable», sostiene.

Boned cuenta que las primeras semanas fueron «de muchos nervios, de mucho lío y muy difíciles» para todos y que las familias necesitaron «mucho apoyo a nivel psicológico». «Había mucha preocupación en el ambiente, había familias que se quedaban sin trabajo o que sufrían ERTE... Y al tener a los niños en casa había que reorganizar toda la vida y era un poco complicado», recuerda y agrega que en entonces fue preciso darles apoyo, ver cómo estaban y asesorarlas sobre si podían pedir alguna ayuda.

Después el trabajo se centró en los niños y sus necesidades. Y además de las intervenciones de todo tipo que se desarrollaban de forma telemática, se detectó a las familias más vulnerables para atender sus necesidades y ponerlas en contacto con los servicios necesarios. «Ha ido muy bien», sostiene de forma general. «Los padres se han tenido que empoderar y el modelo centrado en la familia ha recibido un empujón muy grande», afirma.

También ha habido programas, cuenta Boned, que por sus características se han tenido que parar. Es el caso de la terapia acuática, de la intervención asistida con caballos o del programa de ocio y respiro. «Esto se ha visto más afectado», resalta la gerente de Apneef.

Conforme ha pasado el tiempo, han empezado a realizar intervenciones a domicilio «dentro de las posibilidades», así como en el centro «en algún caso en el que no se puede hacer a domicilio». «Ahora estamos centrados en los casos urgentes y todos los que pueden seguir con teleintervención, siguen», cuenta y destaca que los terapeutas han valorado con qué personas era imprescindible comenzar porque han sufrido retrocesos, porque sus situaciones «son insostenibles» o porque para ellos «es peor dejar de tratarles que arriesgarse al Covid», ya que son casos que «empeoran mucho y muy rápido».

En cuanto a la situación laboral y financiera del colectivo, cuenta que han tenido que hacer un ERTE parcial que ha afectado a parte de la plantilla: «[El personal de] programas de agua, de caballos, se han visto más afectados, pero había que reajustar los gastos a los ingresos, que han caído totalmente».

En este sentido, comenta que los ingresos procedentes de cenas y de eventos, «han caído». También las donaciones privadas, ya que ahora se prioriza la alimentación. «Y para nosotros esto significa muchísimo, porque como no estamos concertados y los servicios no están cubiertos y garantizados por la administración, tenemos que reajustarnos», comenta y aclara que la excepción es el Servicio de Desarrollo y Atención Temprana, que está dirigido a niños de hasta seis años y que está concertado con el Govern.

«Los servicios esenciales deben estar garantizados mediante conciertos», insiste y se refiere a la reunión con Escandell, en la que esperan que se les aclare qué va a pasar, sobre todo el próximo año. «En éste los presupuestos estaban un poco pactados y estaba algo claro, pero para el año que viene no sabemos nada y, además, con lo que nos dan no es suficiente para sobrevivir», denuncia Boned, que hace hincapié en que si antes les daban poco dinero y ellos podían hacer fiestas, paliaban esas carencias, pero que ahora «la situación ha cambiado totalmente»: «No lo podemos asumir. Deben adoptar decisiones desde arriba y solucionarlo. Ellos verán si vale la pena perder tantos años de trabajo y la red de servicios que hemos creado».

AEMIF

Transformación tecnológica y que no quede «nadie atrás»

En la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), cerrar la atención presencial a sus pacientes y sustituirla por una telemática fue «complicado». «Eso requiere una transformación digital muy importante, no sólo de la entidad, sino también de los profesionales y los usuarios», afirma el director, Ismael Vargas, quien recuerda, además, que la media de edad de quienes acuden al centro «es muy alta» y hay quienes no habían usado Skype o redes sociales.

Pese a ello, y buscando involucrar a sus familias, la nueva manera de prestar servicio ha tenido buena aceptación. «Tenemos programas de psicología, los fisioterapeutas están explicando qué ejercicios tiene que hacer la persona en casa», comenta Vargas como ejemplo, al tiempo que reconoce que pese al esfuerzo, «siempre hay personas que se quedan un poco atrás».

Para darles respuesta, la asociación -que cuenta con 70 usuarios y tiene a 13 personas en lista de espera- ha puesto en marcha una línea de trabajo a domicilio que ya tenía en mente pero que en estas circunstancias ha desarrollado sin demora. «Si antes era urgente, ahora lo es más. Pero requiere muchos esfuerzos económicos y humanos, además del material de protección que se necesita», comenta.

Este servicio empezó a prestarse el viernes, con las primeras atenciones después de haber valorado los casos y dependiendo de la necesidad y la fase en la que está cada paciente. Asimismo, Vargas sostiene que dentro de esta atención se incluye también dotar de recursos tecnológicos a personas que carecen de ellos, para que puedan seguir con la asistencia telemática. «Hemos hecho una inversión y tenemos unas cuantas tabletas pendientes de entregar», afirma.

Lo que todavía no se pondrá en marcha es la atención presencial salvo algún caso excepcional. «Sólo en casos muy graves; tenemos uno que viene mañana [por el viernes pasado] porque no puede esperar, es imprescindible. Pero estos casos son muy puntuales ahora», indica Vargas, que agrega que están haciendo cambios en el centro para adaptarse a las medidas de seguridad necesarias actualmente.

En el caso de Aemif, también se ha realizado un ERTE en este tiempo. «Se quedaron la mayoría de los profesionales en jornada parcial a la vista de la incertidumbre que podía ocasionar esto. Y desde el 1 de abril hasta el 18 de mayo se hizo el mayor ERTE, dejando los servicios de fisioterapia y trabajo social para atender las necesidades que pudieran surgir», detalla.

Y es que su situación económica es «complicada, como en todas las asociaciones», reconoce, ya que es «un servicio completamente subvencionado». Precisamente en ese sentido apunta que este año parece que las subvenciones se reducirán «un poco», si bien el próximo puede ser «quizá, más complicado».

Además, se da la circunstancia de que en torno al 30% de su financiación llega de actos que organizaban. «A día de hoy ya llevamos unos 20.000 euros de pérdidas, de dinero que hemos dejado de ingresar teniendo en cuenta eventos que ya teníamos planteados y en comparación con años anteriores», comenta y valora las aportaciones que hacen empresas privadas.

Sobre las administraciones, dice que el convenio que firmaron en diciembre para 2019 con el Consell de Ibiza no está ni presupuestado en 2020 y que siguen pendientes de la firma del concierto para abrir el centro de día. Y es que aunque el 24 de febrero el director insular de Bienestar Social, Santi Marí, dijo que confiaba en que se firmara en «un par de semanas», no se ha hecho.

«Aunque los usuarios son lo que más nos importa, la parte de gestión es la que prima porque si no hay ingresos, no se puede pagar a los profesionales», apunta y reclama que el servicio que prestan debería estar concertado. «Ofrecer una atención temprana y desde todas las áreas es lo que hace que no tengamos pacientes crónicos y que no consumamos los recursos que son imprescindibles para la gente que está en fase aguda», subraya. Y eso, dice, no se puede hacer desde «la caridad». «La entidad no puede pagar a un profesional dependiendo de si consigue 6.000 ó 5.000 euros», critica.

ASPANADIF

A la espera del protocolo para poder abrir el centro ocupacional

En la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (Aspanadif) también han utilizado la tecnología para mantener un contacto con sus usuarios, a los que han ofrecido atención diaria, enviándoles «tareas individualizadas, de estimulación», además de proponerles otras actividades a través del canal de YouTube creado para ello.

«Subimos algunos cuentos realizados por los chicos; la monitora hizo unos talleres de cocina; hay algunas cosas de agricultura», dice el presidente, José Luis Jofré, quien detalla que en el centro ocupacional hay15 usuarios, a los que se suman los del centro especial de empleo, que varían en función de los trabajos que les salen.

A pesar de este contacto virtual, los chicos y chicas están «desesperados» por volver a la finca de Can Llàtzer, donde desarrollan sus actividades. «Aunque hagas trabajo online, son muchos meses en casa. Y si se tienen en cuenta además las características de nuestro centro, que estamos en el campo, al aire libre, eso no se puede comparar con el trabajo en sus viviendas; aquí es como que liberan mucho», afirma. Y también desean reencontrarse: «Quieren ver a sus compañeros y entrar en su rutina».

De momento eso no es posible y Jofré comenta que no sabe cuándo podrán regresar al centro. «Pensábamos que podríamos empezar esta semana y estamos esperando porque tiene que salir un protocolo del Govern», indica. Mientras, los trabajadores acuden a la finca y trabajan en ella para que cuando los usuarios regresen, su labor pueda continuar.

El presidente de Aspanadif comenta que en este tiempo se ha mantenido a los cinco trabajadores de la entidad. «Hacer un ERTE suponía dejar a cero la atención», resalta y agrega que querían poder continuarla, algo que han valorado las familias. «Nos han dicho que están muy contentos, que qué bien que hemos estado pendientes de ellos», cuenta.

Sobre la situación económica de Aspanadif, indica que hay «mucha inseguridad» porque el tema de las subvenciones «está paralizado»: «Esto es lo más desesperante. Nosotros estábamos esperando concertar plazas. Queremos que nuestro centro esté concertado, porque no podemos estar esperando a ver si nos sale un trabajo y nos salva unos meses. El dinero debe venir de una fuente estable como es el Consell y de un concierto social».