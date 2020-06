Santa Eulària abre el plazo para solicitar las ayudas a autónomos y micro pymes

Las ayudas para autónomos y micro empresas de Santa Eulària se podrán solicitar desde hoy y hasta el 22 de junio, según confirmó ayer el ayuntamiento de este municipio. Estas subvenciones a fondo perdido pueden rondar entre los 1.125 y los 2.000 euros, según las características de cada negocio y si realiza actividad todo el año o si sólo lo hace en temporada. El Consistorio de Santa Eulària ha tomado esta medida para ofrecer apoyo económico a los autónomos y micro pymes del municipio.

Esta línea de subvenciones a fondo perdido asciende a 600.000 euros y cuenta con la participación económica del Consell de Ibiza, que aportará la misma cantidad de dinero que el Ayuntamiento: 300.000 euros.

La información y formularios para acceder a estas ayudas se pueden obtener en la web www.santaeulariadesriu.com.

Como parte de las medidas económicas de ayuda que impulsa el Ayuntamiento de Santa Eulària ahora se convocan estas subvenciones que son a fondo perdido (no son préstamos ni deben devolverse) y que no son finalistas, es decir, los sueldos no han de utilizarse para realizar inversiones o gastos determinados.

Los 600.000 euros del total de las ayudas se dividirán en dos líneas, una dotada con 360.000 euros para autónomos y micro pymes que están abiertas todo el año (se considera así si lo hacen de forma efectiva nueve meses o más) y otra, que cuenta con los 240.000 euros restantes, para los que sólo hacen la temporada (entre cuatro y nueve meses de actividad).



Distintas subvenciones



En cuanto a las cantidades que se podrán percibir, estas dependerán del tipo de empresa y de la situación en que se encuentre.

Los negocios sin trabajadores a su cargo que han tenido que cerrar temporalmente cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos recibirán hasta 1.500 euros.

Las empresas en la misma situación, pero con trabajadores a su cargo (un máximo de diez) recibirán hasta 2.000 euros.

En el caso de las empresas con trabajadores a su cargo (máximo de diez), y con un Expediente de Regulación Temporal de Ocupación (ERTO) recibirán hasta 1.500 euros.

Las empresas sin trabajadores a cargo abiertas todo el año que no han tenido que cerrar temporalmente, pero que han experimentado una bajada de su facturación de más del 60 por ciento, podrán optar a una ayuda de hasta 1.275 euros.

Los negocios en la misma situación, pero con trabajadores a su cargo (máximo 10) recibirán hasta 1.700 euros.

En el caso de las empresas con trabajadores a su cargo (máximo 10), y con un Expediente de Regulación Temporal de Ocupación (ERTE) recibirán hasta 1.275 euros.

El Ayuntamiento de Santa Eulària especificó en el comunicado que los requisitos para beneficiarse de las ayudas son que el autónomo o sociedad estuviera inscrito como tal antes de la declaración del estado de alarma, tener una facturación inferior al millón de euros en 2019 y no superar los 10 trabajadores de media anual, entre otras.