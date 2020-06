El 80% de los hoteles pitiusos no saben todavía si van a abrir este verano

No son precisamente ánimos lo que transmiten las palabras de los dirigentes de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), al preguntarles sobre la reactivación de la temporada, ahora que el estado de alarma ya tiene fecha para el final: el día 21 de este mes. A pesar de ello, la inmensa mayoría de hoteleros de Ibiza y Formentera aún no sabe cuándo volverá a tener sus hoteles con una mínima ocupación.

El gerente de la Fehif, Manuel Sendino, explicó que «a partir de esa fecha, el 21, se abre un horizonte temporal en el que los turistas podrán ir a España, pero queda por ver si les dejarán ir». Ello es así porque en los principales países emisores de turistas «sigue habiendo mucha desconfianza» y la posible apertura del aeropuerto de la isla no equivaldrá automáticamente a una reactivación. «¿Volverán a volar los ingleses? Quizá lo hagan a partir de julio y no se sabe si será a España. En junio, claramente no lo harán», manifestó. Además, en realidad los hoteleros todavía desconocen cuándo se abrirá la terminal ibicenca a todo tipo de vuelos. Por ello, a fecha de hoy «la incertidumbre es total», señaló.

En cuanto al creciente número de aerolíneas que van anunciando vuelos con las islas a partir de junio, opinó que «o tienen información de que todo se abrirá o son muy valientes». «Hay que ver el público cómo responde», añadió.

Sendino recordó la encuesta realizada la última semana por la Fehif entre sus asociados, que daba como resultado que «un 80% de los hoteles no sabe si abrirá y, si lo hacen, no saben cuándo será».



Piden ERTE hasta fin de año



Mientras tanto, la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) emitió una nota en la que pide que se mantengan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta final de año, al menos en el sector turístico, para hacer frente a la situación de crisis que se producirá este verano. «Somos conscientes de que se está hablando de un denominado 'ERTE turístico' que supuestamente se prolongaría hasta el 30 de septiembre, pero seguimos sin tener noticias claras sobre el mismo. Mañana [por hoy], en la Mesa del Diálogo Social de las Illes Balears, confiamos en que se llegue a un acuerdo para solicitar la prórroga de los ERTE a las empresas turísticas hasta final de año», señala la Pimeef en su comunicado.

«La última modificación introducida por el Gobierno central en la regulación de los ERTE en el Real Decreto-ley 18/2020 de Medidas Sociales en Defensa del Empleo obliga a las empresas a pagar la cotización a la Seguridad Social de toda la plantilla incluida en los expedientes en cuanto decidan incorporar a un solo empleado. Este simple hecho provoca la paradoja de que a los empresarios no se les bonifica por reabrir sino que se provoca el efecto contrario», añade la patronal pitiusa.