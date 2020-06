Fuego a las puertas de Sant Antoni

El primer incendio importante de la temporada se produjo en la entrada de Sant Antoni, frente al Lidl, donde ya ha ocurrido otras veces. El origen, de nuevo, estuvo en un campo de trigo seco situado junto a la rotonda de entrada al pueblo. El supermercado, cuyo tejado ardió en 2018 en un incendio muy parecido al de ayer, fue desalojado por precaución. La velocidad en la actuación del personal del Ibanat, desde el aire y por tierra, y de los bomberos del Consell de Ibiza, impidió que las llamas progresaran y en muy poco tiempo controlaron el fuego, que no causó ni heridos ni daños graves. Sin embargo, al producirse a las puertas de Sant Antoni, muy cerca del casco urbano, generó mucha inquietud. Hasta el alcalde, Marcos Serra, se acercó a la zona para comprobar la evolución de las llamas. «Un día en este lugar pasará algo grave y no podrán decir que no estamos avisados», dijo un testigo que presenció la extinción. El fuego quemó 2,8 hectáreas, según el Ayuntamiento. (Mira aquí las imágenes)



Columna de humo



El fuego comenzó sobre las tres menos cuarto de la tarde. Una columna de humo se elevó sobre Sant Antoni y generó la alarma entre los vecinos, que enseguida llamaron al 112 y, rápidamente, despegaron los dos medios aéreos con los que cuenta el Ibanat en la isla. Tanto el helicóptero como el pequeño hidroavión Air Tractor, el 'zapatones', comenzaron a descargar agua sobre el foco del incendio. Por tierra, 14 brigadistas del Ibanat y los bomberos del Consell de Ibiza atacaron el fuego con mangueras y fueron abriendo zanjas para cortar el paso de las llamas.

En poco tiempo se vio que el fuego estaba controlado. Aunque a esa hora del día hacía mucho calor, por suerte casi no había viento. Clientes y trabajadores del Lidl observaban mientras tanto el trabajo de los especialistas.

Justo cuando comenzaba el incendio, una dotación de los bomberos regresaba al parque tras apagar un vehículo en llamas en la carretera de Sant Miquel. Al lugar del suceso también acudieron voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Sant Antoni, dos agentes y un técnico de la conselleria balear de Medio Ambiente.

Este primer fuego importante de la temporada coincidió con la llegada de los refuerzos de la UME a las instalaciones de sa Coma (página 9) para la campaña de este año contra los incendios en las islas.