La jueza deniega indemnizar por los gastos de un puerto en Portinatx rechazado

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma ha denegado el pago de una indemnización de algo más de 300.000 euros a Marina de Portinatx SA por los gastos e intereses que le causó la tramitación de la autorización para construir un puerto deportivo en Portinatx que fue rechazado por Ports de les Illes Balears, empresa pública del Gover balear. El proyecto fue archivado a finales de 2017. En sede judicial, la empresa pública del Govern balear alegó que las inversiones y previsiones de Marina Portinatx SA «no daban derecho a sus pretensiones y, por tanto, la pérdida de esa oportunidad no genera indemnizaciones».

La sentencia aclara que lo que se impugna es «la inactividad de la administración» sobre «la solicitud de responsabilidad patrimonial» y apunta que la Comunitat Autònoma alegó que no dejó de tramitar esta petición «por su culpa, sino por la del demandante, que no atendió un requerimiento para subsanar algunas deficiencias». La sentencia concluye que los gastos reclamados por la promotora obedecen a «una expectativa empresarial» y no «un perjuicio de la naturaleza aquí en [la sentencia] estudiada». Así, se desestima el contencioso al no existir un acto que haya generado «un daño imputable a la Administración ni perjuicio derivado de su actuación».

En octubre de 2006, Marina Portinatx SA solicitó la construcción de un puerto deportivo y se inició un procedimiento administrativo que, tras varios trámites de alegaciones e informes, terminó en 2012 con un informe interno que concluía que la aprobación definitiva del proyecto dependía de su inclusión en el futuro plan sectorial de puertos.

El consejo de administración de Ports de les Illes Balears dio carpetazo en 2017 a los proyectos de construcción de los puertos deportivos proyectados por empresas privadas en Talamanca y Portinatx, con una capacidad para más de 300 amarres y una ocupación superior a 80.000 metros cuadrados. También archivó ocho proyectos más de Mallorca y Menorca en cumplimiento del acuerdo político de los partidos de la izquierda de paralizar el desarrollo de estas instalaciones náuticas de fuerte impacto.