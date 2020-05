El Ib-Salut destituye al coordinador del 061 de las Pitiusas tras 12 años en el cargo

El Servicio de Salud ha destituido a Ángel Crespo como coordinador del servicio de Urgencias del 061 en Ibiza y Formentera después de doce años de trabajo ininterrumpido. El gerente del Servicio de Salud fue el encargado de llamar a Crespo, el jueves de la semana pasada, para darle la noticia. No le pilló por sorpresa. «Han estado tiempo ninguneándome y ocultándome información para que fuera yo el que decidiera marcharse en lugar de tener que destituirme», explicó este salmantino que ha estado más de una década coordinando el servicio de Urgencias del 061 en Ibiza y Formentera. «Entiendo que quieran poner a alguien de su confianza, pero no tirar por tierra mi trabajo», dijo ayer Crespo. «Me hicieron una evaluación psicosocial y estaba seguro de que iba a ir bien, y así fue, resultó muy positiva, pero se ve que para los cargos directivos no fue tan buena», añadió.

Cuando el gerente del Servicio de Salud llamó a Crespo para anunciarle la decisión, «no fue capaz de argumentar una causa negativa», resaltó el médico, que continuará ejerciendo en el servicio de Urgencias. Ayer, desde el Servicio de Salud se limitaron a explicar: «El cese es una decisión interna de redistribución del servicio; de momento, no se ha nombrado a un nuevo coordinador».