Un primer día de baño sin agobios en Ibiza

El municipio de Ibiza es el más poblado y el que menos costa tiene de la isla, pero sus tres playas ofrecían espacio de sobra en el primer día de acceso permitido a los bañistas. La fase 2 de la desescalada también permite la actividad de las autoescuelas, que hasta el sábado desconocían cuándo podrían reabrir.

El movimiento alrededor de la avenida de Isidor Macabich transmite sensación de normalidad. Pero Luis Ruiz, que acaba de reabrir la Cafetería Sa Parada tras más de dos meses de parón, constata que la mayor parte de la gente está guardando cola para entrar en una entidad bancaria. (Mira aquí las imágenes)

En el interior de la cafetería se encuentra un cliente y otros dos en la terraza. «Hay mucha diferencia con las últimas mañanas en las que trabajamos», subraya Ruiz. «Las expectativas son buenas, pero con nervios, porque no sabemos si vamos a seguir esta marcha [de desescalada]». «Currar con mascarilla se hace pesado, porque parece que llevo los labios al vapor todo el día», confiesa.

En ses Figueretes, el Restaurante Mar y Cel ya puede acoger clientes dentro del establecimiento, pero ya había aprovechado su ubicación en primera línea de mar para reabrir el 11 de mayo, con la fase 1 de la desescalada. «Tenemos mucho espacio para terraza y el interior pequeño, así que hemos funcionado bien, pero otros negocios de por aquí han estado muy afectados», explica Toni Rosado. «Pero hoy se nota un cambio especial, porque da mucha alegría ver que ya llegan los primeros tangas», bromea este camarero.

En el tramo de playa frente a la plaza de Julià Verdera no hay más de veinte personas repartidas en la arena y cuatro en el agua a las once menos cuarto, con espacio de sobra entre todas ellas. «Teníamos tantas ganas de venir que ya estábamos aquí a las nueve de la mañana y estaremos hasta la hora de comer», explica Giovana Cardoso, mientras su madre, Claudene, se adentra en el mar con unas gafas de snorkel.

A unos diez metros se encuentra María Prats, observando cómo su hija Daniela, de cinco años, disfruta moldeando la arena. La niña cuenta que tiene ganas de volver a la escuela. «Ella quería venir a la playa, pero sabía que estaba el virus y no se podía». «Se ha portado superbien», comenta con orgullo la madre. También han llegado a las nueve, pero se van a ir ya, «en cuanto se seque el bikini». «Al tirarme me ha dado un escalofrío de lo fría que estaba el agua, pero luego no quería salir», explica María.



Talamanca



La imagen en Talamanca es prácticamente la misma, con poco más de 40 personas tomando el sol y otras cinco dándose un chapuzón. Rosa Ramírez acaba de llegar y no sabe si se va a bañar hasta cubrirse más allá de las piernas. «Tengo muchas ganas de playa, pero supongo que estará muy fría con este viento y no sé si me atreveré», confiesa.

Esta joven pregunta al socorrista si puede usar los baños públicos, pero dos operarios indican que aún no están a punto. El Ayuntamiento de Ibiza detalla que, como algunas de estas duchas son dobles, debe eliminarse una de ellas para que solo pueda usarla una persona y cumplir con el decreto de playas del Ministerio. Se prevé que la caseta de duchas y baños públicos de Talamanca esté a punto esta semana, mientras que en las otras dos playas del municipio de Ibiza ya están abiertas.

En Platja d'en Bossa, la sensación de soledad que dan los bañistas es aún mayor por los casi tres kilómetros de longitud de su arenal, aunque buena parte de ellos ya forma parte de Sant Josep. Con la ausencia de turistas y los hoteles cerrados, en este núcleo no se perciben mayores cambios respecto a la fase anterior del desconfinamiento.

Tan solo se observa un movimiento significativo en el centro comercial La Sirena, que en las dos semanas anteriores solo podía abrir hasta 400 metros cuadrados de su superficie. Al igual que las otras tres tiendas de mayor tamaño de esta cadena [y de la isla de Ibiza], dos en Sant Eulària y dos en Sant Antoni, ahora ya se ha puesto en funcionamiento toda la zona interior de venta y se ha aumentado el aforo hasta un 40%, según detalla la empresa.

En cambio, el vestíbulo de este centro comercial de Platja d'en Bossa permanece cerrado, salvo un pasillo para acceder al interior, pero no por medidas sanitarias, sino por la falta de turistas. No obstante, en los próximos días prevé reabrir para ofrecer productos para la playa, como protectores solares y sombreros.



Autoescuelas



Las autoescuelas también han vuelto a la actividad, «aunque no habrá exámenes prácticos hasta dentro de unos días, se supone que a partir del 8 de junio», explica Jéssica Castro, de la Autoescuela Ibiza.

Además de la mascarilla, ella cuenta con una mampara en la mesa de la recepción. Dos botellas de gel hidroalcohólico, una de desinfectante con rociador y un rollo de papel evidencian la nueva situación a la que deben adaptarse para desempeñar su trabajo.

«Como hasta este fin de semana no sabíamos cuándo podíamos abrir, no tenemos ninguna clase práctica reservada hasta mañana, pero ya estoy llamando a los alumnos para que sepan que pueden pedir cita», aclara Castro. Tanto el profesor como los estudiantes deberán protegerse con mascarilla mientras estén en el vehículo, que deberá limpiarse y desinfectarse después de cada sesión. «Esta mañana ya han venido cuatro alumnos para hacer test y ahora estamos pendientes de saber qué aforo podrán tener las clases de recuperación de puntos», concluye.