La UTE Tecopsa-Hermanos Parrot ha empezado esta semana los trabajos de asfaltado del desdoblamiento del primer tramo de la carretera de Santa Eulària y la variante de Jesús que el Consell de Ibiza ejecuta desde mayo de 2018 y que tuvieron que ser paradas recientemente a consecuencia del estado de alarma que afecta en todo el estado.

"Se trata de la última fase más allá de cuestiones de obra civil y pequeña infraestructura, que estaba prevista para ser iniciada en marzo pero que debido al estado de alarma se tuvo que retrasar hasta el día de hoy", ha explicado el conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, quien ha concretado que "dando respuesta a la petición de los vecinos de Jesús", este asfaltado ha empezado por la variante de Jesús, en el tramo que une la calle Tucán con la carretera de Cala Llonga, para aligerar el tráfico interno de la localidad y poder tener esta vía en funcionamiento, además del aparcamiento de la escuela que está incluido en el asfaltado.

Una vez hecho este tramo, se asfaltarán los alrededores de la carretera desdoblada, que ya están en condiciones de ser asfaltados, así como la variante de Can na Negreta. Está previsto que en un plazo de dos meses y medio se pueda desviar el tráfico de la carretera actual a la nueva vía. Aún así, Juan ha querido reconocer qué "la declaración del estado de alarma ha retrasado de manera considerable esta obra, explicamos que a comienzos de la legislatura su ejecución era solo de un 25% cuando ya habían pasado 2/3 partes del tiempo de su ejecución. Tuvimos que trabajar mucho para conseguir acelerar estos trabajos y nuestra planificación era poder tener la carretera activa en julio, cosa que no se podrá cumplir, primero por la parada propia del estado de alarma, pero también por las nuevas condiciones de seguridad en las que tienen que trabajar las empresas constructoras. Queremos dejar claro que no pondremos en riesgo la salud de ningún trabajador para acortar los plazos, pero intentaremos acercarnos el máximo posible a la fecha prevista para abrir la nueva carretera".