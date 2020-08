Denuncian que no se pueden usar los bonos de vuelos cancelados por la pandemia con residente de Ibiza

«Nos están estafando con los bonos de los vuelos que cancelaron con el estado de alarma». Así de contundente se muestra una profesora valenciana que trabaja en Ibiza, después de tratar de usar los bonos que la compañía Iberia le dio como compensación de los trayectos que ya tenía comprados y que no llegaron a realizarse. «No puedes usarlos con el descuento de residente», indica la maestra, que destaca que en esta misma situación se encuentran muchos docentes que, al no ser de la isla, tenían ya comprados billetes para ir y volver a ver a sus familias. Muchos de estos afectados, asegura, han compartido el mismo problema en diversos grupos de WhatsApp de profesores de la isla. «No es un caso aislado», indica.

«Acumulamos no sólo malestar e incertidumbre, también un montón de bonos que las compañías aéreas y las navieras han puesto a nuestra disposición tras el obligado estado de alarma», indica la docente, natural de Alicante, que señala que como muchas otras personas de fuera de la isla que residen aquí ha tenido que pasar toda la cuarentena alejada de los suyos. Los bonos de algunos de los docentes, indica, suman cientos de euros.

Esta profesora asegura que el «engaño» no es sólo ahora, al intentar canjear estos bonos, sino que se sienten engañados por la aerolínea desde el principio, cuando cancelaron los vuelos: «Los bonos o vales legalmente solo son efectivos si, tras ofrecernos éste o el reembolso del capital, te decantabas por el bono. Nos engañaron. Enviaron y personalizaron miles de bonos antes de que fuéramos conscientes de que, según el Reglamento 261/2004, estamos en pleno derecho de exigir nuestro dinero».

En su caso, explica, Ryanair se comprometió a devolverle el importe de los billetes de los vuelos cancelados. Los problemas los tiene con Iberia. En el momento en que el Gobierno recordó que las compañías debían ofrecer a los clientes la posibilidad de devolverles el dinero, muchos, como ella, ya habían aceptado los bonos porque la propia aerolínea se había negado a abonárselos. En esa situación, explica esta docente alicantina, se puso en contacto con Iberia –«llamé y me pasaron de un teléfono a otro»– para reclamar el dinero, ya que la normativa deja claro que tiene derecho a ello: «Me dijeron que no, que si ya se había hecho el bono no podía cambiarlo por el dinero, pero es que cuando aceptamos los bonos fue porque no querían reembolsarnos el dinero».

Así, esta profesora explica que, de cara a futuros viajes a su lugar de origen, se dispuso a sacar billetes utilizando los bonos que Iberia le había dado: «Si intentas comprar un billete, la web no te deja validar tu bono ya que estás comprándolo mediante la opción de residente en las islas». Ante este nuevo problema, volvió a llamar a la compañía: «Pues bien, llamas a Iberia y ¡sorpresa!, tampoco te dan la opción. Es más, te dicen con total naturalidad que ambos conceptos son incompatibles. ¿Pero cómo no va a ser compatible el dinero que hay en mi bono, con mi naturaleza de residente insular?». La afectada señala que en todos los departamentos y con todas las personas de la aerolínea con las que habló le dieron la misma explicación: «Que los bonos no sirven cuando se trata de ofertas o descuentos. No hay forma de hacerles entender que el residente no es un descuento, sino un derecho». «Te hacen elegir entre sacarte un billete con el descuento de residente, pagándolo de nuevo de tu bolsillo y con el dinero del bono sin tocar o comprarlo sin residente cobrándoselo del dinero que acumulas en tus bonos. Pero, claro, en este último caso gastas para un trayecto lo que te han costado cuatro», critica la docente.

«Esto no debería pasar»

«Te dicen que te entienden, pero que no pueden hacer nada más para ayudarte, que son normas internas de la compañía, y te dicen que pongas una reclamación o que acudas a Consumo», señala esta afectada, que asegura que la última vez que se puso en contacto con Iberia por este problema fue el pasado jueves: «El chico que nos atendió nos dijo que no se podía hacer a través de la web ni por teléfono, ni siquiera yendo directamente a un mostrador de la compañía para que lo tramitaran ellos».

Desde la compañía negaron ayer que esto sea así. Aseguran que sí es cierto que hubo problemas los primeros días, pero que se solucionó «hace ya tiempo». «En estos momentos se pueden sacar billetes con los bonos y con descuento de residente sin ningún problema», indicó una portavoz de la compañía. Al decirle que, según los usuarios, la última vez que lo intentaron fue el jueves y que habían recibido la misma respuesta (que no se podía) de varias personas diferentes en atención al cliente, esta portavoz insistió en que no es así y que no deberían haber dado esta respuesta.

De hecho, aseguró que hoy mismo se pondrán en contacto con esta clienta para tratar de aclarar el problema y solucionarlo para que puedan sacar sus billetes con los bonos y con el descuento de residente.