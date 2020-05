Reencuentro en las residencias de Ibiza después de dos meses

Dos familiares, Neus Marí y Emiliano Martín, relatan su experiencia durante la primera visita de 20 minutos que han realizado a sus madres tras dos meses largos de confinamiento en Sa Residència. Sin besos ni abrazos y con una pantalla transparente en medio la situación, marcada por las normas del estado de alarma, es extraña.

Visitar a un familiar que vive en una residencia de mayores no es fácil. Después de dos meses solo viéndose, en el mejor de los casos, a través de una pantalla, llega el momento de verse en persona. Una situación que recuerda un poco a dar un caramelo a un niño para luego quitárselo. Ni un beso ni un abrazo ni una caricia. En su lugar: un metacrilato, una mesa, una mascarilla y unos guantes.

Las restricciones impuestas por el estado de alarma son estrictas y los centros de mayores, que no deben tener ningún caso de Covid-19, como Sa Residència, deben cumplirlas a rajatabla.

Para organizar los escasos 20 minutos que se permite el 'contacto', Sa Residència envió un mail a las familias para preguntarles por su disponibilidad.

Neus Marí espera puntual a su madre, Francisca, de 75 años. Lleva sin verla desde el 8 de marzo, un domingo que como todos, fue a ver a su madre con sus dos hijos, Ariana de cuatro años y Martí, de dos. Esa fue casi la primera pregunta: «¿Cuándo puedo ver a mis nietos?», un interrogante que su hija no pudo responder.

Me ha preguntado por los niños, por lo que están haciendo, sabe que no pueden ir al cole y que nosotros también estamos en casa sin poder salir, así que le he prometido que cuando esto acabe, haremos una fiesta para celebrarlo».

Contenta por ver a su madre, Neus Marí siente un poco de tristeza por no poder darle un beso. «La situación de ver a mi madre así, a distancia, con un metacrilato en medio es muy extraña», asegura.

Con el buen ánimo que siempre le acompaña, Francisca, que lleva unos ocho años en la residencia, estaba el martes muy contenta. «La he encontrado perfectamente, está informada, sabe lo que está ocurriendo pero no sé hasta qué punto», dice Neus, mientras confía en que al principio de la crisis por el coronavirus no viera en la televisión las noticias «tan horribles» que se emitían.



Contacto constante



La comunicación constante por correo electrónico, teléfono y whatsapp con la trabajadora social de la residencia Andrea Marí y, sobre todo, las videollamadas que ha podido realizar en estos dos meses largos han servido de alivio, aunque confiesa que los primeros días su familia lo pasó muy mal: «Estábamos preocupados por cómo estaría mi madre». «Pero ninguno de nosotros estamos protegidos en ningún lado, ni en la residencia ni en casa», reflexiona.

Tras los 20 minutos que pasaron volando, la hija se despide sin la certeza de saber cuándo volverá a ver a su madre. Así que Francisca, a pesar de su buen humor, «se quedó un poco triste», dice Neus.



«Esto es muy duro»



Emiliano Martín también fue el martes a ver a su madre, Paquita, de 85 años, que lleva unos meses viviendo en Sa Residència.

Igual que Neus, siente pena por no haber podido mostrar cariño a su madre. «He sentido mucha alegría por volver a verla, pero no la he podido tocar ni dar un beso», explica mientras describe la situación: «La traen, la sientan y ella mira a todos los sitios como diciendo: 'Ay mis niños'».

Para Emiliano estas reglas de visitas tan estrictas impuestas por el estado de alarma, le recuerdan a los familiares que van a la cárcel a visitar a un preso, «es todo un poco frío ¡pero bueno!», apunta con resignación.

Aunque no sabe hasta qué punto su madre es consciente de todo lo que está ocurriendo en torno al coronavirus, sí notó las ganas que tenía de ver a su hijo.

«Es muy duro para gente como ella que ha vivido una guerra y una postguerra, que ahora tengan que enfrentarse a una pandemia», añade Emiliano.

Coincide con Neus en que la comunicación por videoconferencia ha conseguido paliar un poco la falta de visitas. «El sistema de comunicación con la residencia ha sido muy bueno y eso nos ha dado mucha tranquilidad a toda la familia», relata, aunque también confiesa que ha sentido miedo por todo lo que está ocurriendo: «Por supuesto, he tenido miedo por mi madre, pero a la vez he sentido que estaba bien cuidada».