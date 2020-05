Sant Josep aprueba por mayoría su plan de reactivación y transformación económica

El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado en un plenario extraordinario el Plan Municipal de Reactivación y Transformación Económica y Social, un documento que se ha aprobado sin ningún voto en contra y con el apoyo casi unánime de los grupos políticos -solo la representante de VOX ha optado por la abstención-.

También se ha aprobado la incorporación en el presupuesto de 2020 del 20% del remanente presupuestario del año pasado (660.000 euros de un total de 3,3 millones), destinados íntegramente a gasto social. Todos los grupos han coincidido en que el objetivo tiene que ser poder disponer desde la institución del remanente íntegro así como también del superávit generado en anterior ejercicios.

El Plan Municipal de Reactivación y Transformación Económica y Social ha sido el fruto de las propuestas no solo del equipo de gobierno sino también de las que han aportado el resto de formaciones representadas, que han valorado la investigación por parte de la coalición de gobierno del máximo consenso posible para hacer frente a la complicada coyuntura actual. De hecho, algunos representantes han coincidido incluso con la propuesta inicial de la coalición de gobierno, donde ya se planteaba el refuerzo de los servicios sociales municipales con más medios económicos y de personal o las ayudas al alquiler, con una partida de 200.000 euros únicamente destinada a las personas afectadas por el Covid-19.

«Este plan habla de cosas que hace y puede hacer este el Ayuntamiento, con sus recursos y dentro de sus competencias», ha recordado el alcalde, Josep Marí Ribas. «No hay ninguna petición a otras administraciones, afirma el regidor.

Este plan también recoge el acuerdo marco logrado con el resto de municipios de la isla.

El documento regula el aplazamiento de los pagos al Ayuntamiento, que puede llegar a ser de 18 meses por deudas superiores a los 6.000 euros. También establece que no se pagará por servicios no prestados y se excluirá del padrón los establecimientos que no abrirán este año. a esta situación se pueden acoger los hoteles o restaurantes que así podrán quedar exentos de abonar la tasa de residuos como productores singulares.

Asimismo, se prevé ajustar pagos como el del canon de playas a la actividad efectiva, deduciendo del total a pagar los meses de inactividad y ajustándola también a la ocupación de elementos que podrá tener cada concesión en atención a las restricciones vigentes durante la desescalada.

En total, entre los descuentos y bonificaciones anunciados y la propia bajada derivada de la crisis, se estima que la caída de los ingresos presupuestados por este año se puede situar entre los tres y los cinco millones de euros, dependiendo de la afectación a la actividad económica del municipio.

Frente esta situación el Ayuntamiento asume el compromiso de mantener el esfuerzo inversor (con más de 9,3 millones programados por este año) y de contratación. Además, el Consistorio ha avanzado la ejecución de las mejoras en instalaciones deportivas que se tenían que iniciar durante el verano, por un total de 1,4 millones.

En este sentido, El Ayuntamiento ha intentdo mantener la actividad de contratación pública en todo momento y desde el 15 de marzo se han iniciado 30 nuevas adjudicaciones, además de las que se han ido resolviendo o están a punto.

Entre ellas están la del mantenimiento de los servicios en las playas, con un presupuesto de 769.000 euros para los próximos tres años. Otros se han tenido que revisar en previsión de una temporada anómala, como es el caso del servicio de socorrismo, cuyo presupuesto se ha rebajado a 660.000 euros, 304.000 menos de los inicialmente programados.

Dentro de las acciones de promoción económica, el Consistorio se compromete a poner en marcha un plan de dinamización del comercio local que estará dotado con medio millón de euros (la mitad comprometidos por el Consell de Ibiza).

Además, el redactado final incluye también la propuesta de Ara Eivissa de poner en marcha un plan de apoyo en el producto local, principalmente orientado a incentivar el consumo de artículos y productos de proximidad con ayudas directas para formación ocupacional destinadas a prácticas respetuosas con el entorno.

Otra novedad que ha sido aplaudida por todos los grupos es la creación de un servicio de asesoramiento laboral que atenderá tanto trabajadores como empresarios para minimizar los efectos de la mala situación económica que se pueda derivar de la pandemia.

En la misma línea de mirar que la destrucción de puestos de trabajo sea mínima, se han ratificado medidas como la gratuidad de la ocupación de vía pública para este año en las terrazas y la posibilidad de ampliarlas si no afectan a la movilidad u otros negocios.

Además, los vendedores de los mercadillos del municipio estarán exentos este año de pagar ninguna tasa y se estudian bonificaciones tanto en el IBI como en el IAE para el próximo ejercicio, dado que ya no se pueden modificar para este año.

Además de los 200.000 euros que se destinará exclusivamente a ayudas para los alquileres de personas afectadas por la crisis económica, dentro del programa de subvenciones al alquiler previsto se introducirá un epígrafe para compensar los gastos a los estudiantes que han perdido el piso que tenían fuera de la isla.