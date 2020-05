El niño ibicenco de dos años atrapado en Cuba podrá volver con su madre el día 25

Las vacaciones en La Habana de Bruno Melero, que cumplirá tres años en junio, se han convertido en una odisea para él y su madre, originaria de Cuba, y en una pesadilla para el padre, Salvador Melero, ya que su hijo no ha podido regresar a Ibiza cuanto tenía previsto, a finales de marzo, por las restricciones de vuelos provocadas por el coronavirus. Melero tiene la esperanza de que el menor pueda regresar con su madre el 25 de mayo, ya que le han informado de que se ha programado un vuelo entre Cuba y España para los residentes, por lo que el niño no tendría que volar solo, como pretendía la Embajada española. Sin embargo, aún no «hay nada seguro», por lo que el reencuentro con su hijo tras tres meses todavía es una incógnita. Geko, otro menor de seis años atrapado en Argentina, volverá a la isla el próximo lunes.

El padre de Bruno explicó la semana pasada a este diario que su hijo se encontraba en Cuba con su madre desde el pasado 27 de febrero y que no pudo volver a finales de marzo, como tenía previsto, por las cancelaciones de vuelos y cierre de fronteras por la pandemia mundial. La única solución que le ofrecieron a Melero era que el pequeño volase solo de La Habana a Madrid, ya que a la madre del menor no le permitían viajar en el mismo vuelo porque ella era «solo residente» en el país. «¿Cómo voy a dejar que mi hijo de dos años se suba solo a un avión para un viaje de 10 horas?», manifestó, con indignación, Melero.

De hecho, el progenitor incluso propuso ir él a Cuba a buscar al pequeño, pero le dijeron que no. «Había un vuelo de La Habana a Madrid el pasado domingo e intenté que mi hijo y su madre pudieran regresar juntos, pero no hubo manera. A ella no le dejaron abandonar el país», criticó Melero, que tiene la esperanza de, tres meses después, volver a ver al pequeño.

Karol Cañadas, por su parte, contó la semana pasada a Diario de Ibiza que le estaba resultando «imposible» conseguir un vuelo para Geko, de seis años, que se encuentra en Argentina con su padre desde el 10 de marzo porque, por la crisis sanitaria por la Covid-19, le cancelaron el vuelo de regreso a España previsto el 17 de abril. Pero ayer Cañadas tenía buenas noticias: «Si todo va bien, mi hijo volará el próximo lunes de Buenos Aires a Madrid y luego a Ibiza. ¡Aún no me lo creo!», contó esta madre.

Desde el 17 de abril, el día a día de esta madre ha consistido en intentar comprar un vuelo de Argentina a España para su hijo. Una auténtico calvario. «Geko se fue con su padre a Argentina para conocer a la familia de él, pero no han podido volver. Han salido solo tres vuelos. ¿No deberían los menores españoles tener prioridad para regresar a sus casas?», consideró Cañadas, que criticó que apenas quedaban plazas de avión para volar entre estos países y las pocas que encontraba eran carísimas.



Incontables llamadas y 'mails'



Desde la Embajada de España en Argentina le informaron de que tenían «dificultades técnicas» en la venta de los pasajes y que a veces se suministra «información incorrecta». «Estoy recaudando dinero para que mi hijo vuelva a casa, pero lo peor de todo es que cuando se ponen a la venta los vuelos se agotan enseguida», reiteró Cañadas. «Geko está bien, pero me echa de menos, es mi hijo y quiero que vuelva a la isla, donde está su casa», explicó entonces.

Finalmente, Geko volverá a casa con su madre. «Me costó muchas horas de teléfono a Argentina, a la embajada, a Iberia, muchos mails... He hecho de todo para poder conseguir los vuelos», concluyó Cañadas.