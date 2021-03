Los centros de educación Infantil y las guarderías de Ibiza continuarán cerradas la próxima semana cuando, tal y como se prevé, la entrada en vigor de la fase 2 del desconfinamiento les permitiría reanudar su servicio. La consellera de Educación del Consell de Ibiza, Sara Ramón, anunció ayer que las tres escoletes públicas dependientes de la institución insular no podrán abrir, mientras que la Asociación de Guarderías de la Pimeef tampoco ve posible cumplir con los requisitos sanitarios fijados por el Govern balear para prevenir contagios por el coronavirus.

Ramón participó ayer en una reunión con el Institut per a l'Educació de la Primera Infància, un órgano autonómico de carácter técnico, para tratar la reanudación del servicio en los centros educativos para niños de hasta tres años. Tras el encuentro, la consellera mostró su «decepción porque no hay un criterio unificado para la reapertura de las escoletes», que imposibilita que, de confirmarse la entrada de Ibiza en la fase 2 del desconfinamiento, estas puedan plantearse abrir sus puertas.

«Trabajamos en la posibilidad de reabrir las escoletes, a partir del 8 de junio, siempre y cuando podamos adaptarnos y garantizar la máxima seguridad para los alumnos y familiares», explicó Ramón a través de un comunicado. Además, la consellera también defendió «la necesidad de habilitar una línea de ayudas económicas» para los centros privados que no podrán hacer frente a la reapertura ante las ratios que exige el Govern.

Centros privados

Centros privados

Por su parte, la Asociación de Guarderías de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, que engloba tanto a los centros de educación Infantil (CEI) como a las guarderías (CI), continúa sin ver posible que los centros puedan volver a la actividad con las condiciones fijadas por el Govern, ni tampoco vislumbra un plazo en el que poder adaptarse a estos requisitos.

La vicepresidenta de esta asociación, Paz Izquierdo, explicó ayer, en conversación telefónica, que su sector sigue «sin tener una respuesta de la conselleria ni nadie que pase unos protocolos sanitarios ni unos criterios para la apertura de los centros».

«Ni los CEI ni los centros infantiles (guarderías) vamos a poder abrir el día 25, porque las ratios son inviables», subrayó. Entre los criterios para adaptar los centros a la crisis sanitaria del coronavirus, se establece que, para los bebés de hasta un año, haya un educador para cada tres niños, otro para cada cuatro alumnos en la franja hasta los dos años, así como una sola persona para hacerse cargo de hasta seis niños de dos a tres años. Respecto a las aulas mixtas, también deben ajustar sus ratios a un 30%.

«Es completamente inviable y todos los centros ya llevamos dos meses sin ingresos, pagando los alquileres y los suministros», recordó Izquierdo. «Si reabrimos, deberemos asumir también a los autónomos y reincorporar las plantillas, pero, con esas ratios, cerraríamos puertas en dos meses», apuntó la vicepresidenta de esta asociación sectorial, que está formada por siete CIE, homologados por la conselleria de Educación, y otros 15 centros infantiles o guarderías. También subrayó que no piden medidas para ganar dinero «sino solamente para que los centros puedan sobrevivir.

Necesidad social

Necesidad social

El propio Govern ha decidido no impartir Educación de cero a seis años en los centros públicos de su competencia por no poder garantizar la seguridad sanitaria. «Pero quiere que nosotros abramos porque ven que somos una necesidad para la sociedad y ahora no se puede dejar a los niños con los abuelos», recordó Izquierdo.

La Asociación de Guarderías también advirtió de que, en caso de que sus centros no puedan adaptarse para abrir puertas, «va a surgir una economía sumergida sin ninguna seguridad». «Si cualquier persona se ofrece para cuidar a cinco niños, a ver cómo se va vigilar que esté dada de alta, quién pasa por su casa o si va desinfectando el espacio», concluyó.