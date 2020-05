Un domingo de cierre virtual a los vehículos de fuera de Ibiza

El primer domingo en que Vila quedaba cerrada a los vehículos de fuera de la ciudad se desarrolló como una jornada piloto de esta medida, con la que el Ayuntamiento trata de dotar de mayor espacio para el paseo de peatones y ciclistas. Los informadores explicaban a los conductores que llegaban a las entradas de la ciudad que, durante todo el día, solo podían entrar residentes, pero su función no podía ir más allá de la disuasión. (Mira aquí las imágenes)

Al no ser agentes autorizados, no podían impedir el paso ni pedir la documentación para comprobar si se trataba de vecinos de la zona delimitada. Así, algunos conductores que admitían que no eran residentes pudieron continuar alegando que recogían a un familiar. Algún otro decía que contaba con un aparcamiento privado, una de las excepciones permitidas dentro de esta medida.

Sin embargo, buena parte de los vehículos cambiaban su dirección al ver las vallas o, tras conversar con los operarios municipales, se dirigían hacia los aparcamientos disuasorios de la ciudad. Los propios informadores se mostraban confiados en no encontrar mayores problemas ni una gran afluencia de tráfico al comenzar su jornada, programada de once a una y media del mediodía y de cinco a ocho de la tarde.

En total, se repartieron ocho informadores en los accesos a Vila desde las rotondas de la E-10. Es decir, junto a la de ses Figueretes, Can Misses, sa Real y la del monumento a los podencos. Fuera de las entradas principales, entre la avenida de España y el paseo marítimo de ses Figueretes quedan otras dos vías que conectan con el interior de la ciudad.

Una de ellas, la calle Navarra, estaba cerrada con dos vallas, pero en la calle Asturias, de doble sentido, estas estaban arrinconadas en un cruce, sin llegar a ocupar el carril. Así que los coches que iban llegando antes del mediodía seguían con normalidad. También quedaba sin vigilancia la calle Sant Cristòfol, entre el cinturón de ronda y la estación de autobuses.

¿Quién visita Vila en domingo?

Pero tampoco parecía que fueran muchos los que iban a aprovechar el punto débil de la calle Asturias para colarse. «Yo no veo que pasen más coches por aquí, pero tampoco creo que se note la diferencia porque la gente de fuera no viene a Vila en domingo y menos en estado de alarma», auguraba Antònia Boned, una taxista que se encontraba en la parada de ses Figueretes.

Al llegar con su moto a la avenida España, Lamel Areumel preguntó qué estaba pasando al ver dos coches parados con los informadores. «Creí que era un control de la policía». «Me parece bien, porque yo vivo dentro de la ciudad y así estaremos más tranquilos», valoró. Uno de los que recurrió a los aparcamientos disuasorios junto a la E-10 fue Juan Roig, pero no había visto los controles ni conocía esta restricción. «Siempre aparco aquí cuando bajo con la furgoneta, porque es muy grande y me cuesta aparcarla». Él vive en Sant Rafel, pero sigue censado en Vila, con lo que la medida no le afectaría. Pero no le hace ninguna gracia. «Me parece muy racista», respondía entre risas, pero se puso serio para concluir: «Imagina qué diríamos si en Francia no nos dejaran pasar a los españoles».